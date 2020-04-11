В двенадцатый раз Украина.ру продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Прошедшая неделя в плане потока неправдивых новостей была поистине феерична. Особенно помогла украинская онлайн-школа, эксперты которой наделали открытий — куда там британским учёным. Фактически мы можем создать новую рубрику «открытия украинских соросят».

Украинским соросятам удалось установить, что 30-2=18.

По имеющейся информации, развивая это научное достижение, украинские соросята открыли квадратуру круга. В соответствии с этим законом число «пи» становится равным четырём, что существенно облегчает математические операции. Более того, теперь даже самый тупой соросёнок может считаться «доктором пи», поскольку будет способен назвать это число до последнего знака!

В свою очередь фракция «Голос», в которой много соросят, начала разработку закона о числе «пи». В соответствии с проектом украинская схема квадратуры круга становится сокровищем нации, и все остальные страны мира должны будут платить Украине роялти за использование этого ноу-хау. Благодаря этому Украина сказочно разбогатеет — по предварительным расчётам, на каждого украинца (из расчета численности населения в 45 млн человек) будет приходиться начислений примерно по $40 тыс. в год.

Благодаря этому эпохальному открытию удастся решить проблемы не только Крыма и Донбасса, но также Воронежа, Кубани и Перемышля.

Не то чтобы это совсем неправда… Мы в общих чертах изложили историю принятия в штате Индиана «Билля о пи».

Украинским соросятам удалось установить, что Киевский университет в 1835 году основал Николай II, родившийся в 1868 году.

По их мнению это означает, что Николай II изобрёл машину времени. Готовится научная экспедиция в Екатеринбург, чтобы попытаться обнаружить фрагменты этой машины, наверняка уничтоженной большевиками.

Это неправда. Украинская учительница просто перепутала Николая II и Николая I. Причём скорее всего совершенно случайно — от волнения. У неё там было правильно в шпаргалке написано.

Украинским соросятам удалось установить, что Россия в XIX веке захватила Болгарию.

Украинский МИД немедленно потребовал прекратить от России оккупацию Болгарии, Донбасса и Крыма и предостерёг Запад от снятия санкций со страны-агрессора.

А что тут неправда? Вроде бы всегда так делаем…

Украинским сороятам удалось установить, что Иван Грозный воевал с Ливанский орденом. Раз орден ливанский, значит, воевал он в Ливане. Сейчас украинские соросята пытаются выяснить, был ли ливанский орден израильским или сирийским. Если последняя гипотеза подтвердится, можно будет потребовать от России деоккупации Сирии и Ливана.

Может, это и неправда, но мы знаем только один Ливан — тот, который между Израилем и Сирией.

Украинским соросятам удалось установить, что большевики были великанами высотой не менее 20 метров, и поражение Украины в войне с Россией было связано именно с этим.

Кажется, это правда. Во всяком случае использование картины Кустодиева «Большевик» в качестве носителя информации о большевиках наводит именно на такие мысли.

Украинским соросятам удалось установить, что Австралию омывает Атлантический океан.

Фракция «Голос» готовит проект обращения в ООН с требованием признать Россию экологическим преступником за уничтожение Индийского океана.

Насчёт Атлантического океана это ещё не точно, но обращению в ООН это никак не мешает.

Украинским соросятам удалось установить, что белые медведи водятся в Антарктиде.

Фракция «Голос» готовит заявление с осуждением геноцида пингвинов в Антарктиде. Ведь медведям там, кроме них, некого есть. А попасть туда они могли только из России, США, Канады и Дании. Последние три страны вне критики.

Опять же не то чтобы это была совсем неправда, но если с пингвинами что-то случится, то виновата будет Россия — это же очевидно.

Украина выполнила требования МВФ, приняв закон о банках в первом чтении и закон о рынке земли в целом.

Теперь МВФ, чтобы выдать кредит, требует:

— принять закон о банках во втором чтении;

— изменить закон о рынке земли;

— провести секвестр бюджета.

По данным из штаб-квартиры фонда, после удовлетворения этих условий Украина должна будет отменить пенсионную систему как дестабилизирующую государственные финансы и выполнить ещё 11 требований.

Денег же МВФ всё равно не даст, потому что у него нету.

Первые два абзаца — правда. Третий и четвёртый — наше предположение.

Наши агенты в штаб-квартире МВФ нашли проект закона о рынке земли для Украины. В соответствии с ним все земли Украины принадлежат Всемирному банку, а граждане Украины не имеют права покупать землю.

Это неправда. У нас нет агентов в МВФ. Но обсуждение закона о рынке земли идёт именно в этом направлении.

Первоначально президент Зеленский заявил, что МВФ даст Украине $10 млрд, потом премьер Шмыгаль — что $5 млрд, потом появилась информация, что будет выплачено $2 млрд, и теперь, по нашему инсайту, в проекте секвестра учтён $1 млрд, который Украина должна выплатить МВФ за право выполнять его рекомендации.

Это не неправда. Это инсайт. В смысле прозрение.

В результате увеличения финансирования работ по борьбе с эпидемией коронавируса выделенная на эти цели сумма была сокращена на 30 млрд грн.

Чистая правда.

По информации информированных киевских блогеров, официальная статистка заболеваемости врёт, и число жителей Украины, умерших от коронавируса, превысило 42 млн человек.

Это неправда. Все знают, что человечество было уничтожено в ядерной войне, развязанной Скайнетом 29 августа 1997 года, а всё, что происходит с тех пор, — бред его искусственного интеллекта.