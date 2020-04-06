По состоянию на 21:00 понедельника, 6 апреля, во всем мире коронавирус COVID-19 был выявлен почти у 1,3 млн человек. От заболевания скончались 70,7 тысяч человек, 271 тысяча человек выздоровела. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом

По числу зараженным по-прежнему лидирует США: в стране зарегистрировано 339 тысяч случаев заражения, 9,6 тысяч пациентов скончались, 17,7 тысяч выздоровели. По мнению экспертов, пик эпидемии в Штатах придется на следующую неделю.

Но второе место по числу инфицированных переместилась Испания — 135 тысяч зарегистрированных случаев заражения, 13,1 тысяча смертей и 40,4 тысячи выздоровлений.

На третьей позиции — Италия. Здесь коронавирус выявили у 129 тысяч человек — 15,8 тысяч скончались, 21,8 тысяч выздоровели. Италия продолжает лидировать в списке стран с самой высокой смертностью от заболевания.

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 1319 случаев заражения коронавирусом, 38 пациентов скончались, 28 выздоровели. За последние сутки зарегистрировано 68 новых случаев инфицирования COVID-19.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В стране действует всеобщий карантин — запрещены массовые собрания, закрыта большая часть магазинов и ресторанов, частично не работает общественный транспорт, а выходить на улицу можно лишь в случае острой необходимости.

По мнению депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, введенные правительством Украины ограничения нарушают права украинцев и противоречат Конституции.

«Ограничивать передвижение, права и свободы граждан можно только в случае введения военного или чрезвычайного положения», — написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

В связи с этим депутат обратился в Окружной административный суд Киева — он намерен доказать, что власть незаконно отнимает у украинцев права на предпринимательскую деятельность, мирные собрания, труд и на свободу передвижения.

Центр общественного здоровья сообщил, что большинство пациентов, скончавшихся от коронавируса на Украине — это женщины старше 50 лет, которые страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Доля зараженных старше 50 составляет 87%. Ранее сообщалось, что наибольшее количество летальных случаев регистрировалось у больных с сахарным диабетом.

Отмечается также, что из 1319 подтвержденных случаев — 95 детей. На амбулаторном лечении находятся 597 человек, из них 61 ребенок.

Украинский футбольный клуб «Шахтер» решил вложить свою лепту в борьбу с заболеванием и передал Харьковской области 20 тысяч экспресс-тестов для выявления COVID-19. Сертификат на тесты представители харьковских властей получили из рук игрока «Шахтера» Валерия Бондаря.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом, 47 пациентов скончались, 406 — выздоровели. За последние сутки COVID-19 был диагностирован у 954 человек.

В Москве скончались два пациента с коронавирусом. Больным было 67 и 72 года, у них была подтвержденная двусторонняя пневмония, а также сопутствующие болезни: хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз.н

Также сообщается, что коронавирус выявили у троих священников в Москве, еще у двоих его подозревают. Контактировавших с ними прихожан попросили соблюдать режим самоизоляции и внимательнее отнестись к своему здоровью.

Цинизм против гуманизма. Что скрывает пандемия коронавируса © СС0, Pixabay

Также сообщается, что Генпрокуратура РФ заинтересовалась внезапным ростом цен на имбирь, лимон и чеснок. Обоснованность подорожания было поручено оценить Антимонопольной службе. Сообщения о серьезном подорожании продуктов, которые по мнению россиян, поддерживают иммунитет, на прошлой неделе поступали со всей страны — стоимость имбиря в некоторых несетевых магазинах достигала 4 тысяч рублей за 1 кг.

Российские власти ввели мораторий на начисление штрафов и пеней за неоплату услуг ЖКХ до конца года. Такое решение было принято на фоне распространения коронавируса. Кроме того, правительство также ввело мораторий на отключение коммунальных услуг за неуплату.

Также сообщается, что из больницы в Коммунарке выписали российского певца Льва Лещенко. В конце марта артист попал туда с коронавирусом и некоторое время находился в реанимации.

Ситуация в мире

По мнению еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, в связи с режимом самоизоляции Европа может потерять от 2,5 до 3% ВВП за месяц. При этом, как утверждает Бретон, если в экономике одной из европейских стран случится коллапс — это приведет к краху экономику всей Европы.

Информационный коронавирус: как эпидемия повлияла на власть в Китае © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк Эммануэлю Макрону с просьбой финансово помочь тем сотрудницам, которые не зарегистрированы как «самозанятые». Из-за коронавируса индустрия переживает небывалый упадок — клиенты не могут выбраться из карантина.

По-прежнему в больнице остается заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — политика госпитализировали вечером 5 апреля. Отмечается, что у Джонсона пока не проходят кашель и высокая температура. В настоящее время медики следят за его состоянием и делают необходимые анализы.

Поднять настроение жителям планеты в нелегкие времена планируют музыканты из России, Италии, Франции, Великобритании, Испании, Дании, Ирана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Латвии — они прямо из своих домов дадут эксклюзивные камерные концерты в рамках телемарафона «Муз-ТВ». Кумиры в самоизоляции поддержат зрителей и главных героев последних дней — медиков, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица