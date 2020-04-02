1 апреля представители Службы безопасности Украины провели обыски в частной медицинской лаборатории Eurolab в Киеве по подозрению в сокрытии информации о положительных результатах тестов на коронавирус

Обыск СБУ лаборатории Eurolab

«Главное следственное управление СБУ расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО Eurolab действий, направленных на распространение эпидемии Covid-19 и причинения вреда здоровью населения Украины. В частности, речь идет об умышленном несообщении в соответствующие государственные органы информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц. Поэтому 1 апреля 2020 на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО Eurolab для установления всех обстоятельств данного правонарушения», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Владелец лаборатории и телеведущий Андрей Пальчевский в эфире канала «112 Украина» назвал происходящее «политическим давлением» на его бизнес.

«Официальная причина — статья 113, кажется: диверсия против государства. Попытка привязать меня к тому, что якобы киевская лаборатория не сообщила о трёх случаях заболевания и, таким образом, способствовала развитию эпидемии», — заявил он.

Ранее бизнесмен обвинял украинские власти в закупке китайских тест-систем, которые достоверно выявляют COVID-19 лишь в 30%, а не в 80-90%. В частности, 26 марта он разместил в Facebook видеообращение, где утверждал, что из 500 тестов сработал лишь один.

В ряде украинских СМИ Пальчевского называли едва ли не близким другом президента Зеленского на основании факта сдачи нынешним главой государства крови в лаборатории Eurolab перед дебатами с Порошенко. «Порохоботы» обвиняли Зеленского и Пальчевского в фальсификации результатов анализа, поскольку последний неоднократно в ходе предвыборной кампании подчеркивал свои симпатии к оппоненту пятого президента Украины.

По словам бизнесмена, с Зеленским он встречался всего три раза в жизни. В то же время одним из телепроектов владельца Eurolab является шоу «Про жизнь с Андреем Пальчевским», руководителем которого является продюсер телесериала «Слуга народа» Борис Шефир. А учредителем ООО «Про жизнь с Андреем Пальчевским» по документам, помимо его самого, проходит кипрская компания Green Family LTD — соучредитель студии «Квартал 95».

Сомнительно, что подобные факты являются простым совпадением. На передовой пандемии. Украинские медики увольняются, опасаясь коронавируса © REUTERS, Alexander Ermochenko

Как Пальчевский спекулировал тестами на Сovid-19

Впрочем, вернёмся к Eurolab. Несколько недель назад лаборатория попала в серьезный скандал в связи с продажей тестов на коронавирус по крайне завышенным ценам. Она оказалась единственной частной клиникой в стране, которая закупила тесты на Сovid-19. Пациентам предлагают два теста: экспресс-тест за 1500 грн (около 4200 рублей) и основной за 16 тысяч грн (более 500 евро). При этом розничная стоимость экспресс-тестов на рынке в Германии — 300-400 грн (около 1000 рублей), а основного — около 60 евро.

«Пальчевский завез тесты и, пользуясь монопольным положением, взвинтил стоимость основного в 9 раз: «бедные» немцы платят за такой 60 евро, «богатые» украинцы — 500 евро. Вам страшно? Вы боитесь коронавируса? Боитесь, что до смерти заразите всех своих родственников и все вместе умрёте? Тогда с вас 1500 грн, но если хотите, чтобы тест был точным, то давайте 520 евро! И это же тот Пальчевский, который ходит по эфирам ТВ-каналов и учит телезрителей жизни, мечтает о кресле мэра», — писал блогер Сергей Наумович.

Журналист издания «Новое время» Дмитрий Бобрицкий возмутился не только продажей тестов втридорога, но и откровенным обманом клиентов в вопросе их эффективности.

«На сайте «Евролаба» указывается, что экспресс-тест выявляет именно СОVID-19. Однако из открытых источников известно, что «экспресс-тест» способен диагностировать новый коронавирус только по опосредованным показателям и не может выявить именно новый СОVID-19 на первой неделе инфицирования. По сути сейчас происходит обман потенциальных пациентов, по крайней мере, на сайте!» — отмечал журналист. Удар по медицине во время эпидемии: на Украине начался второй этап реформы Супрун © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Интересно, что Пальчевский явно мечтает о кресле мэра Киева. Во всяком случае его фамилия мелькает в соцопросах, где он имеет второй показатель после действующего градоначальника Виталия Кличко. Бобрицкий полагает, что Пальчевский пытается эксплуатировать образ оппозиционера Зе-команды, а возможные санкции Кабмина или Антимонопольного комитета позиционировать как «политическое давление».

Например, именно Пальчевский с экранов телевидения громил главу комитета Рады по вопросам медицины Радуцкого, обвиняя его в продаже Китаю 20 миллионов медицинских масок. Но, видимо, поняв, что от критики самой по себе дивидентов не получить, и сам пошел по его стопам, начав спекулировать на коронавирусной панике и развале медицины в стране.

«Пальчевский правильно сориентировался. В стране полно людей, которые могут позволить купить себе аппарат ИВЛ и поставить его в гараже, и даже персонального анестезиолога при нем содержать. Но вот закрытые границы уже не позволят нашим бизнесменам выехать в Европу или Израиль на тестирование или лечение, хотя раньше многие летали в Германию делать прививки от кори. Поэтому им придется искать способы самотестирования, тут и пригодится бывший лидер партии любителей пива, который впарит им тесты по 1600 гривен и выше, заработав на этом миллионы», — комментировал ситуацию на Facebook одесский врач Виталий Климович.

По состоянию на сегодняшний день в Украине только официально насчитывается 804 инфицированных, за сутки прирост составил 120 человек. При этом очевидно, что в реальности заражённых может быть значительно больше, просто они не проходили тестов.

Под шумок борьбы с эпидемией и всеобщего карантина заинтересованные лица уже получили льготы в виде снятия пошлин и НДС на ввоз жизненно необходимых тестов и аппаратуры для лечения людей. Но на ценообразовании дефицитных товаров это не отражается, ибо цены на маски, тесты и прочее только растут.