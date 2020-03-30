Немецкие вирусологи призывают не обольщаться низким уровнем смертности от коронавируса в Германии. По их мнению, перегруз медицинской системы ФРГ по итальянскому сценарию вполне возможен

Германии не хватит ресурсов здравоохранения для помощи всем пациентам с коронавирусом. Если произойдет резкий скачок заболеваемости, ситуация станет столь же серьёзной, как в Италии. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном 29 марта, рассказал Лотар Вилер, глава института имени Роберта Коха, ведущего института ФРГ, специализирующегося на изучении инфекционных заболеваний. Сравнение ФРГ с Италией не случайно: возрастная структура населения обеих стран похожа, в 2018 году средний возраст немцев составлял 46 лет, итальянцев — 46,3 года. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Мы не можем исключать того, что у нас здесь пациентов будет больше, чем мест для искусственной вентиляции легких, — заявил Вилер. — В любом случае мы вынуждены считаться с тем, что мощностей не будет хватать, это совершенно ясно». По его словам, оценить эффективность предпринятых властями мер ещё предстоит. Пока никто не может сказать, сработает ли ограничение контактов между людьми, это будет зависеть и от дисциплинированности населения. Однако как врач, Вилер настаивает на дистанцировании людей друг от друга. «Мы все ещё находимся в начале волны», — предупредил инфекционист. Он также отметил, что глобальные профилактические меры оказывают серьезное влияние на экономику и общественную жизнь людей, и это нельзя игнорировать.

При этом в дискуссии о действующих в Германии жестких карантинных мерах министр финансов ФРГ Олаф Шольц призвал не мотивировать требования отмены ограничений экономической целесообразностью. «Ограничения очень жёсткие, однако речь идет о жизни и смерти», — сказал вице-канцлер ФРГ газете Bild am Sonntag. «Я против соображений о том, что нужно принять в расчет смерть людей ради функционирования экономики, поскольку они неприемлемы», — заявил политик. По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, ждать смягчения ограничительных мер до 20 апреля не приходится. А канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем аудио-подкасте, записанном 28 марта из дома, в режиме карантина, поблагодарила сограждан за дисциплинированное следование ограничениям.

На данный момент в Германии выявлено более 62 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, это третий показатель в Европе после Италии и Испании (кстати, сейчас в Германии лечатся 42 пациента с коронавирусом из Италии и Франции). Жертвами заболевания в стране стали 525 человек, выздоровели более 9 тысяч пациентов. При этом немецкое правительственное информационное агентство Deutsche Welle успокаивает граждан ФРГ: в материале «Разница в показателях смертности от коронавируса: от чего она зависит?» приведена информация о том, что разница в числе койко-мест в отделениях интенсивной терапии между Германией и Италией огромна. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 29 марта © бюллетень

Так, в Италии с населением около 60 млн. человек в начале эпидемии таких мест было 5 тысяч, а в Германии, где живут почти 80 млн. человек, в отделениях интенсивной терапии есть около 28 тысяч мест, и сейчас принимаются все меры, чтобы как можно скорее удвоить это число. В европейских странах-лидерах по заболеваемости коронавирусом количество койко-мест в отделениях интенсивной терапии с учетом общего числа жителей сильно варьируется: в Германии на 100 тысяч человек приходится 29 мест, в Италии — 12, в Испании — 10. Немецкие журналисты также отмечают, что до тех пор, пока продолжается пандемия, количество случаев заболевания и летальных исходов от страны к стране будет существенно отличаться. Более-менее точную статистику и достоверные данные можно будет получить лишь после того, как пандемия сойдет на нет.

При этом в Германии жертвами коронавируса становятся не только инфицированные им. Смерть министра финансов федеральной земли Гессен Томаса Шефера может быть связана с ситуацией вокруг пандемии коронавируса, считает глава правительства земли Фолькер Буфье. Такое предположение политик высказал, выступая в Висбадене в воскресенье, 29 марта. Шефер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года и считался возможным преемником Буфье на посту премьера федеральной земли. За несколько дней до смерти министр представил в земельном парламенте многомиллиардный план, предполагающий, прежде всего, поддержку бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии. 54-летний политик был найден мертвым 28 марта на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. Следователи предполагают, что он совершил самоубийство.

Вследствие экономического кризиса из-за пандемии коронавируса Германию в 2020 году может ожидать падение валового внутреннего продукта (ВВП) на пять процентов, считает Катарина Утермёль, старший экономист крупнейшей германской страховой компании Allianz. С подобными оценками солидарен и Марк Шаттенберг, аналитик по макроэкономике финансового конгломерата Deutsche Bank. Он до конца года прогнозирует падение производительности экономики Германии на 4,5-5 процентов, а также рост безработицы на 0,5 процентных пункта — до 5,6 процента. Кому пандемия, а кому — заработок. На Украине начали войну со спекулянтами © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Ранее парламент Германии одобрил крупнейший в истории ФРГ антикризисный пакет. Он включает, в частности, отдельную общенациональную программу поддержки микропредприятий и самозанятых граждан объемом в 50 миллиардов евро. Эти деньги будут взяты из дополнительного государственного бюджета в 156 миллиардов евро. Необходимые средства ФРГ возьмет в долг, разместив на фондовом рынке государственные облигации.

Экономика волнует и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который предупредил, что ЕС лишится своего предназначения, если не сумеет выработать серьезный ответ на пандемию коронавируса и на связанный с ней кризис. Соответствующее заявление председатель Совета министров Италии сделал в беседе с журналистами итальянской ежедневной деловой газеты Il Sole 24 Ore, опубликованной в субботу, 28 марта. «Если Европа не справится с этой беспрецедентной задачей, вся европейская структура утратит для людей смысл существования», — предупредил он. По словам Конте, речь идет «не просто о разногласиях» между ним и Меркель на недавнем онлайн-саммите ЕС, а о «жёсткой и откровенной конфронтации» относительно дальнейшего курса Евросоюза. Конфликт возник вокруг первой в истории ЕС эмиссии общеевропейских облигаций с целью стимулирования экономики и поддержки наиболее пострадавших стран Евросоюза. На их выпуске настаивают Италия и Испания, более других пострадавшие от коронавируса.

Число погибших от коронавируса в Италии за последние сутки возросло на 756 человек, количество жертв достигло 10 тыс 779, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. «На сегодня инфицированы 73 тыс 880 итальянцев, за сутки случаи выросли на 3,815», — сказал Боррелли в воскресенье, 29 марта, на вечернем брифинге. Накануне было зарегистрировано 889 летальных исходов. В пятницу число скончавшихся составило 969, что стало отрицательным рекордом за все время пандемии в Италии. Наибольшее количество смертей, как и ранее, было зафиксировано в Ломбардии. По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло почти 97,6 тысячи (5 тыс 217 новых случаев). Пенсионеры президента изберут заочно. В Польше из-за коронавируса поменяли избирательный кодекс © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

29 марта Швейцарские железные дороги прекратили пассажирское железнодорожное сообщение с Италией по предписанию итальянских властей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Ограничение не затронет грузовые перевозки. В самой Швейцарии известно о более чем 14 тысячах случаев заболеваний коронавирусом, от него умерли 300 человек.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон 29 марта прокомментировал поступившую от России и Китая помощь для страдающей от эпидемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого. Макрон возмутился, что в Италии много внимания уделяют помощи со стороны Москвы и Пекина. «Почему не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов?» — посетовал политик в комментарии телеканалу France24. Он признал, что этой помощи недостаточно, но пообещал и дальше поддерживать итальянские власти и народ. «Мы не должны пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты», — добавил Макрон.

При этом, согласно опросу общественного мнения, который опубликовала в воскресенье французская газета Le Journal du Dimanche, рейтинг президента и премьер-министра Франции выросли с начала эпидемии коронавируса. Так, 43% французов «удовлетворены» деятельностью президента Франции в марте, тогда как в феврале их было лишь 32%, а премьер-министр набрал 42% положительных ответов, тогда как в феврале их было 36%. Это рекордные показатели популярности политиков с апреля 2018.

Вместе с тем, согласно другому опросу, опубликованному в газете Le Figaro, всё меньше французов доверяют властям в вопросе управления кризисной ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса. Так, 55% опрошенных полагают, что правительство недостаточно оценивает серьезность ситуации (это на 18 пунктов больше, чем две недели назад). Кроме этого, 69% французов теперь считают, что правительство «недостаточно ясно» объясняет свои действия, а 70% думают, что власти «не сообщают всю правду». Еще больше, 75% опрошенных, полагают, что власти прилагают недостаточно усилий, чтобы обеспечить всем необходимым медицинские учреждения Франции. 79% французов думают, что «правительство не знает, в каком направлении двигаться». Тем не менее, как показывает опрос, объявленные меры по введению карантина одобрили 95% населения Франции. 88% полагают, что карантин должен был быть введен гораздо раньше, а 87% опрошенных высказываются за введение во Франции комендантского часа по всей стране.

По данным министерства здравоохранения Франции, количество зараженных, согласно проведенным в больницах тестам, составляет 40,174 человек (четвёртое место в Европе). Но по этой цифре невозможно судить о реальном числе инфицированных, так как в стране не хватает тестов, об этом заявил в воскресенье, 29 марта, глава департамента санитарной службы министерства здравоохранения страны Жером Саломон. По мнению чиновника, только по числу пациентов в реанимации можно судить о развитии эпидемии во Франции — а таких ныне 4 тыс 632 человека. За последние сутки в реанимацию поступили 359 пациентов в тяжелом состоянии, это на 10% больше, чем в субботу, 28 марта. Всего во Франции с 1 марта умерли от коронавируса 2 тыс 606 человек.

Среди них — скончавшаяся 29 марта в Париже в возрасте 86 лет испанская принцесса из династии пармских Бурбонов Мария Тереза. Она стала первым представителем монарших семей Европы, умершим от последствий коронавируса. В самой же Испании же за последние сутки вновь резко возросло число скончавшихся в результате заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией — умерли 838 человек. Таким образом, страна превысила рекордные показатели, зафиксированные 27 марта (в тот день в Испании умерли 769 инфицированных). Общее количество жертв в Испании составляет 6 тыс 528, что больше, чем в Китае.

С начала эпидемии тут заболели около 79 тысяч человек, за последние сутки, по сравнению с предыдущим днём, число инфицированных возросло на 10,8%. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид. Несмотря на увеличение числа летальных исходов, отмечается замедление темпов распространения инфекции, около 15 тысяч пациентов выздоровели.

29 марта премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерении закрыть на две недели предприятия всех отраслей, которые не являются критическими, с сохранением зарплат работников. При этом он подчеркнул, что позднее граждане страны должны будут отработать вынужденно пропущенные часы. Меры будут действовать до 9 апреля, они призваны сократить количество поездок между регионами страны для предотвращения распространения коронавируса. При этом 28 марта в Испанию прибыл самолет, который доставил около 4 миллионов защитных масок из Китая. Это одна из частей поставок, предназначенных также для Германии, Франции и Великобритании.

Ситуация с распространением коронавируса в Великобритании станет ещё хуже, предупредил премьер-министр Борис Джонсон в письме, которое было разослано в минувшие выходные по всем частным адресам страны. Сам Джонсон находится в самолизоляции после того, как у него было выявлена эта инфекция. «Чем строже вы будете соблюдать правила, тем меньше жизней мы потеряем. Тогда привычная жизнь вернется быстрее. Иначе национальная система здравоохранения не справится с эпидемией», — написал Борис Джонсон, добавив, что из-за коронавируса многие могут преждевременно «потерять своих близких». Джонсон отметил, что в случае необходимости меры введенного в стране карантина могут быть ужесточены.

Всего было разослано 30 млн. копий письма. Как ожидается, это обойдется казне в 5,8 млн. фунтов (7,2 млн. долларов). По состоянию на 29 марта в Британии зафиксировано более 17 тысяч случаев заражения, 1 тыс 228 человек умерли, в том числе 209 — за последние сутки. Пик распространения коронавируса в Британии наступит через 12 недель, вероятно, его уровень будет ниже прогнозировавшегося, заявила также 29 марта заместитель главного врача Англии Дженни Харрис. При этом ряд частных компаний Великобритании бесплатно предоставят медработникам машины и велосипеды на фоне коронавируса. Целью является снижение риска заболевания медперсонала в общественном транспорте по пути на работу. Ранее правительство Великобритании отменило плату за парковку для медработников на период эпидемии коронавируса.

А власти Нидерландов забраковали сотни тысяч защитных масок, доставленных из Китая, потому что они не соответствуют стандартам качества. Министерство здравоохранения страны сообщило, что 21 марта было доставлено 1,3 млн. масок, после чего 600 тыс. из них сразу же отправили в больницы. Вероятно, маски не достаточно плотно прилегали к лицу, либо в них использовались бракованные фильтры. Количество смертей от коронавируса в Нидерландах за последние сутки часа достигло 132, всего умер 771 человек. С начала эпидемии в стране было выявлено 10 тыс 886 случаев заражения.

Число скончавшихся от коронавируса в Австрии достигло 86, заразились более 8,7 тысячи человек, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики. В субботу ведомство сообщало о 68 жертвах. Больше всего умерших в Вене (21), в Штирии и Нижней Австрии (по 19). В данный момент в стране работают только продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки, основная масса работников и учащихся переведена на удаленный режим. На улицу разрешено выходить за едой, медикаментами или на прогулку, причем передвигаться можно либо одному, либо вместе с людьми, с которыми живешь. Собираться группой больше пяти человек запрещено. В случае нарушения этих правил грозит штраф до 3,6 тысячи евро. Этот пакет ограничительных мер будет действовать как минимум до 13 апреля.

Жёсткие меры в борьбе с коронавирусом предпринимают на Балканах. Так, правительство Сербии с воскресенья увеличило комендантский час на два часа, теперь выход на улицу запрещен в выходные с 15.00 до 5.00, а также отменена возможность выгула домашних животных в вечернее время. «До настоящего момента на территории страны тестированы анализы 2462 человек, подтверждена инфекция у 741 человека. В прошедшие сутки скончались еще один мужчина и две женщины, общее число жертв коронавируса в Сербии достигло 13 человек», — сообщила 29 марта замдиректора института общественного здоровья страны Дария Кисич-Тепавчевич.

А гражданам Албании в ближайшие дни потребуется специальное разрешение, чтобы покинуть дом для приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости. Получить его можно будет с помощью компьютерного приложения или отправляя текстовое сообщение. Заручиться таким разрешением сможет лишь один из членов семьи. На территории страны власти ввели комендантский час с 13.00 по местному времени 28 марта по 05.00 30 марта. Полиция и военные будут патрулировать улицы, чтобы обеспечить соблюдение правил. По данным на 29 марта, в Албании коронавирусом инфицированы 212 человек, 10 человек умерли от него.

В Греции за последние сутки зафиксировали 95 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 1,156 случая инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения, профессор Сотирис Циодрас на брифинге в воскресенье. Большинство случаев инфицирования отмечены в столичном регионе Аттика. В отделениях интенсивной терапии на искусственной вентиляции лёгких находятся 69 человек. За сутки умерли шесть человек, общее количество жертв достигло 38. Средний возраст умерших составляет 71 года.

А президент Польши Анджей Дуда впервые признал, что выборы главы государства могут отложить из-за эпидемии коронавируса. Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Правительство намерено проводить выборы, несмотря на протесты оппозиции, которая требует их перенести из-за эпидемии коронавируса. «Если бы произошло так, что эпидемия будет бушевать, и мы будем все время придерживаться такой дисциплины и таких ограничений, которые есть на данный момент, то я думаю, что эта дата выборов тогда может оказаться несостоятельной», — заявил Дуда 29 марта. По состоянию на вечер воскресенья, в Польше 1,862 подтверждённых случая заражения коронавирусом, 22 человека скончались от него.

Несмотря на напряжённую ситуацию в польских больницах, Институт военной медицины и Центр международной помощи Польши приняли решение отправить на север Италии, в Ломбардию, миссию из 15 врачей, 7 из которых — специалисты по интенсивной терапии. Миссия будет работать в полевом госпитале под Бергамо с 30 марта как минимум по 9 апреля. В институте не скрывают, что рассчитывают использовать полученный в Италии опыт для борьбы с эпидемией коронавируса в самой Польше.

В этой стране закрыты заведения общественного питания и сферы услуг, из торговых предприятий работают только продуктовые магазины и аптеки. Однако городской и междугородний транспорт не остановлен, хотя значительная часть автобусных рейсов отменена, а поезда курсируют реже и практически пусты.

Я сам в минувший уикенд ездил из Варшавы в Лодзь и обратно, и был единственным пассажиром во всём вагоне.