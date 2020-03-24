Неблагополучие экономики и проблемы украинского общества стали темой для размышлений западных журналистов. Их выводы неутешительны: Украина переживает стремительную депопуляцию, страна не вызывает энтузиазма у инвесторов, война на Востоке закончится еще не скоро, а президенту Зеленскому - несладко на своём посту

Они уезжают

По мнению Максима Эдвардса из американского издания The Atlantic, главной проблемой Украины на ближайшие лет тридцать станет то, что её граждане стремятся покинуть родину. В статье под названием «Кризис депопуляции на Украине» журналист приводит данные социологического исследования, согласно которому вовсе не война на Востоке, а массовая миграция является главной угрозой для страны — по мнению 55% украинцев.

Данные ООН подтверждают эти опасения: к 2050 году Украина может потерять пятую часть своего населения.

Иллюстрируя этот не новый для Украины тезис, американский журналист описывает мрачное положение дел в Черниговской области, расположенной всего в 150 км от Киева.

«По словам Жанны Дерий, профессора Черниговского национального технологического университета, 29 деревень в Черниговской области были удалены из административных списков, потому что их жители либо умерли, либо разъехались, то есть теперь этих деревень фактически больше не существует. «Мы теряем нашу молодежь, — сказала она. — Такова реальность», — пишет Эдвардс. Выгода вместо объективности. Как СМИ Запада пишут о войне в Донбассе © REUTERS, Oleksandr Klymenko | REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк

«Почему молодые люди уезжают из таких мест, ни для кого не является загадкой, — рассуждает американский журналист, — Украина занимает второе место в Европе по уровню бедности населения, ее граждане страдают от повсеместной коррупции и низкого уровня жизни, и у нее есть общая граница с Евросоюзом».

Нетрудно догадаться, что выбирая между нищетой на родине и благополучной жизнью на чужбине, украинцы выбирают последнее. Именно этот факт определяет ту роль, которую Украина играет в мировой экономике последние десятилетия: бывшая индустриальная держава стала источником сезонной рабочей силы.

«В 2018 году большинство первичных разрешений на жительство в странах Евросоюза были выданы украинцам, львиная доля которых переехали в соседнюю Польшу. Денежные переводы из-за рубежа превысили 11% украинского ВВП», — отмечает журналист.

И хотя президент Зеленский и заявляет, что намеревается вернуть украинцев домой путем активизации экономики и повышения уровня общественного благосостояния, украинцы не очень доверяют его обещаниям. Дело усугубляется еще и тем, что ни сам Зеленский ни уважаемые международные организации не очень хорошо понимают, а кто собственно будет активизировать украинскую экономику.

Дело в том, что корректной переписи населения в стране не проводилось с начал нулевых годов. Поэтому в данных о количестве граждан Украины наблюдается разброс чуть ли не в десяток миллионов. Украинские эксперты полагают, что население страны составляет всего 35 миллионов человек. Всемирный банк насчитывает 44,6 миллиона, а Еврокомиссия — 42,2 миллиона.

Автор статьи приводит мнение известного британского демографа Александра Кларксона, который считает, что «если нынешняя тенденция сохранится, Украине грозит та же участь, что и другим странам Центральной Европы: нехватка рабочей силы внутри страны в связи с тем, что многие граждане предпочитают работать за границей». Понятно, что свято место пусто не бывает. Когда страну покинут коренные жители, на Украину приедут еще более бедные жители стран третьего мира.

«Через 20 лет украинцы будут жаловаться на рабочих мигрантов из Афганистана», — утверждает Кларксон.

Эдвардс заканчивает свой материал печальной зарисовкой из родного города Зеленского, Кривого Рога, где «на улицах можно увидеть множество рекламных объявлений с предложениями работы в странах Евросоюза, в основном в Польше, Литве и Румынии.

«Зеленский очень похож на многих местных жителей, — сказал местный активист Руслан Ибрагимов. — Как только они добиваются успеха, они уезжают отсюда».

И тут американскому журналисту нельзя отказать в глубине понимания украинской ситуации. Подняв на небывалую высоту показательную любовь к родине, украинские власти опустили уровень жизни собственного населения до такой степени, что жить в этой стране стало себе дороже.

Вернуть нельзя отдать

Уважаемое американское издание The Washington Post снова решило поднять не остывающую тему войны на Востоке Украины, но оказалось в сложной ситуации. С одной стороны, журналистам Робину Диксону и Наталии Гривняк нужно было хоть разбейся остаться в тренде и продемонстрировать все ужасы «российской оккупации», а с другой стороны, тема требовала обозначить хоть какие-то перспективы мирного урегулирования конфликта.

И если в первой части журналисты шли по накатанной и порадовали читателя парой военных страшилок, то во второй части сказать авторам было нечего.

«Сегодня, когда Зеленский хочет быстро восстановить мир, его соотечественники не могут договориться о том, как этот мир обеспечить, — осторожно подходят к теме авторы, — Многие считают сепаратистские регионы рассадником предательства и измены, а кое-кто опасается, что если они вернутся в состав Украины и ее политических институтов, это вызовет паралич украинской политики и остановит ее продвижение к демократии европейского типа».

При этом журналисты не замечают, как противоречат своему главному тезису о России стране-агрессоре. В самом деле, если Россия вкупе с другими членами "Нормандской четверки" предлагает установить мир на Украине, то почему же этот мир никак не устанавливается? Общая беда сближает. Эксперты о том, как кризис изменит отношения Украины с Россией © REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Проблема, на взгляд авторов, кроется в расколе украинского общества: «Аналитик Богдан Бондаренко, работающий в украинском Центре политико-правовых реформ, сказал, что в стране нет согласия относительно того, каким статусом должны обладать сепаратистские регионы, и как их реинтегрировать. «Зеленский действительно хочет решить эту проблему. Представьте, что он заключает соглашение с Путиным. Украинское общество его не примет и не признает. Наше общество не согласится. Общество сильно расколото», — заявил он».

Дальше журналисты вместе с украинскими аналитиками начинают предаваться вольным фантазиям на тему того, что Донбасс якобы не нужен России, которая хочет переложить эту проблему на украинские плечи: «По его (Бондаренко — ред.) словам, России все меньше хочется поддерживать Донбасс, и она не против вернуть его. «Им не нужен этот Донбасс. Он им дорого обходится. В данный момент Донбасс для Путина в большей степени негативен, чем позитивен. Для России лучший вариант — это если Донбасс будет в составе Украины, но с особым статусом. Это будет орудие дестабилизации».

На этом месте здравомыслящий читатель начинается безнадежно путаться в тезисах. С одной стороны, как утверждают авторы, Украина жаждет вернуть Донбасс, но страна-агрессор этого сделать не дает. С другой стороны, страна-агрессор хочет вернуть Донбасс Украине, но та его почему-то не берет.

Не спрашивайте, как это возможно, потому что, как выясняется, у проблемы есть еще и третья сторона. Оказывается, что все-таки «индустриальный Донбасс важен для Украины с экономической точки зрения, сказал Алексей Якубин, работающий советником в парламентском комитете по Донбассу и оккупированным территориям. Опросы общественного мнения показывают, что украинцы хотят его вернуть, однако для этого потребуются компромиссы».

Так, в конце концов, хочет Украина остановить войну и вернуть Донбасс или не хочет? Этот вопрос, который терзает читателя с первых же строк статьи, авторы оставляют без ответа. Только в самом конце своего материала американские журналисты позволяют себе выразить некоторое сочувствие президенту Зеленскому, которому досталась эта головная боль.

Инвесторы не дураки

Если журналисты The Washington Post заканчивают свой материал сочувствием в адрес Зеленского, то автор Forbes (США) Кеннет Рапоза с него начинает: «Президентом быть непросто. А если твоя страна находится в состоянии военного конфликта с Россией и появляется в нелицеприятных заголовках американских СМИ из-за частной энергетической компании Burisma, то выставлять ее в лучшем свете становится еще сложнее. Но такова президентская обязанность. Эта задача была возложена на успешного в прошлом актера телевидения и продюсера Владимира Зеленского. От него ждут, что он не даст Украине скатиться до уровня государства, оказавшегося на грани краха».

Рапоза предлагает посмотреть на Украину глазами инвестора. Картина, открывшаяся его взору, оказалась весьма безрадостной. Напоминая, что учетная ставка Украины за последние два года потеряла приблизительно 700 базисных пунктов и теперь равно 11%, автор честно признается, что это убивает всякий рост, а экономика страны весьма хрупкая.

Согласно общемировой практике, стране, находящейся в такой ситуации, надо прежде всего обеспечить макроэкономическую стабильность и привлечь инвестиции. Понятно, что для этого требуется убедить иностранные компании, что в страну безопасно вкладывать средства. Собственно говоря, западные инвесторы, которые всегда с большим вниманием относились к восточноевропейским рынкам, были бы рады вложиться в Украину с ее развитой индустрией, оставшейся в наследство от СССР.

Но, приходит к выводу автор статьи, Украина как будто нарочно делает все, чтобы этого не произошло.

«Инвесторы с нетерпением ждали, что будет в 2020 году после победы Зеленского. Все они думали, что этот год будет стабильным и благоприятным для расширения. Но неожиданно многие из них начинают сомневаться и откладывать реализацию планов», — считает Морган Уильямс (Morgan Williams), генеральный директор Бизнес-совета США-Украина (Вашингтон).

Проблема Украины, честно признается автор, заключена в пугающе агрессивной администрации, которая не гнушается использовать властные ресурсы для решения собственных бизнес-задач. В качестве типичного примера такого административного вмешательства в дела бизнеса автор приводит печальную историю Ferrexpo (FXPO), одной из крупнейших акционерных компаний Украины, котирующейся на Лондонской фондовой бирже по индексу FTSE 250.

Компания оказалась втянута в судебное разбирательство, которое восходит к соперничеству между ее крупнейшим акционером и гендиректором Константином Жеваго и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Её акции на лондонской бирже за последние четыре недели упали больше чем на 19%, а за последние 12 недель снижение составило 55%, — рассказывает автор статьи, — Это одна из лучших компаний Украины. Среди ее акционеров — BlackRock, Norges Bank, Shroeders PLC и JPMC Assets Management. Согласно источникам, близким к Ferrexpo, нападки на компанию связаны с беспрецедентным решением прокуроров, действующих по политическим мотивам, заморозить активы и оказать давление на Жеваго. Официальным же поводом стала ситуация с банком «Финансы и кредит», которым владел Жеваго и который трудами Порошенко был признан банкротом в 2015 году».

На фоне подобных грубых захватов успешных бизнес-проектов ни один разумный инвестор не войдет на Украину со своими предложениями и деньгами. Капитализм, конечно, признает конкуренцию как двигатель экономического развития общества, но только в том случае, если она честная. Власть, покрывающая и даже инициирующая рейдерство, никогда не вызовет доверия у мировых финансистов.

«Олигархи владеют всеми крупными телеканалами и спонсируют преданных членов украинского парламента, — заявила заместитель директора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Хэринг (Melinda Haring). — Инвесторы не дураки. Они не станут вливать серьезные суммы в Украину, пока та не реформирует свои суды».

Рапоза заканчивает свое исследование вежливым советом в адрес Зеленского прекратить безобразия и позаботиться о безопасности украинского бизнеса. Но сможет ли он это сделать?