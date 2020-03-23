По данным на 18:00 23 марта, в мире зарегистрировано почти 355 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Выздороветь удалось 99,2 тысячи пациентов, 15,3 тысячи погибли

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В то же время в остальном мире ситуация складывается не лучшим образом. Более 20 тысяч зараженных сегодня зафиксировано в Италии, США, Испании, Германии и Иране. Также попасть в этот ряд рискует Франция, где заболеванию подверглись более 16 тысяч человек.

Ситуация на Украине. Интрига с отставкой Емца

На Украине официально зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусом — за прошедшие сутки заболевание выявили у 26 человек. Три случая оказались летальными, один человек уже выздоровел и был выписан из больницы.

Если говорить о политической составляющей коронавируса, то основная интрига на сегодняшний день состоит в том, будет ли в стране введен режим чрезвычайного положения и сохранит ли свой пост глава Минздрава Илья Емец.

Все началось с заявления депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского (которого связывают с олигархом Игорем Коломойским), что Емец планирует уволиться. При этом парламентарий назвал эти сообщения «курьезной историей».

Еще один нардеп Алексей Гончаренко при этом утверждает, что решение об отставке Емца возникло в связи с тем, что глава медицинского ведомства не справляется с пандемией коронавируса в стране.

Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в Офисе президента, в свою очередь, отметил, что Емец намерен уйти в отставку в случае, если власти откажутся вводить в стране режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса.

Сам Емец о своей отставке пока ничего не сказал, зато действительно призвал депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Якубин: Чрезвычайное положение на Украине усилит роль главы МВД Авакова © Facebook Алексея Якубина

Политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что депутаты вполне могут проголосовать за введение режима ЧП, который в данной ситуации мало чем отличается от режима чрезвычайной ситуации, который фактически действует сейчас.

По его словам, парламентариев может удержать от этого шага только общественное недовольство, поскольку граждане боятся не столько коронавируса, сколько социальных и экономических последствий карантина и связанного с этим объявления ЧП.

Эксперт также считает, что ни один крупный политический игрок от режима ЧП в выигрыше не окажется, а сиюминутную выгоду могут получить региональные игроки и представители крупного бизнеса, которые в первую очередь будут заниматься борьбой с пандемией.

С этим не согласен Алексей Якубин, который в интервью Украина.ру высказал предположение, что ЧП выгодно министру внутренних дел Арсену Авакову. С ним солидарен Кирилл Молчанов, который утверждает, что таким образом Аваков рвется к власти. Кирилл Молчанов: Аваков благодаря коронавирусу рвется к власти, а Зеленский его усиливает © Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк

Ситуация в России. Свой Донбасс и дело врачей

Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились 438 человек, за последние сутки был выявлен 71 случай заболевания, 17 человек уже выписаны из больниц.

Власти Москвы и Подмосковья объявили новые меры по борьбе с коронавирусом: пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать режим домашней самоизоляции и выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку), им также обещаны единовременные выплаты.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

За то, что она читала лекции и участвовала в конференциях, пока не угодила в больницу с обострением, ее могут привлечь к ответственности по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью людей».

К тому же увольнение может грозить главному врачу калужской областной больницы, который в разгар пандемии не стал отменять плановый отпуск и уехал на отдых в Таиланд.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей Луганской и Донецкой народных республик временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

Такое решение властей РФ объясняется экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей и принципами гуманности.

Остальной мир. Обвинения Ирана и «дьявол в груди»

Несмотря на то что пандемия должна сплачивать страны и народы, все же не обошлось без поиска виноватых. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран виноват в появлении коронавируса в пяти странах. По его словам, иранская авиакомпания Mahan Air в феврале совершила не менее 55 рейсов между Ираном и Китаем, распространяя уханьский вирус.

Также любопытным показалось интервью перенесшей инфекцию жительницы Великобритании Джейми Бэггетт изданию The Sun, которая заявила, что на пике заболевания чувствовала настолько острую боль при дыхании, как будто ее разрывают изнутри.

«Внутри меня словно был дьявол», — сказала она.

По ее словам, даже после того как ее выписали, у нее остались некоторые симптомы — боль в спине и остаточный кашель.

Если говорить о ближнем зарубежье, то следует отметить ситуацию в Узбекистане, где в понедельник число зараженных увеличилось до 46, власти решили отменить в республике весенний призыв в армию.

Если же делать прогноз о будущем человечества после пандемии, то, по мнению казахстанского политолога Талгата Мамырайымова, пандемия поможет человечеству по-настоящему приблизиться к понятию Homo Sapiens — человек разумный, когда люди поймут, что все они живут на одной планете и что нужно проявлять взаимовыручку.