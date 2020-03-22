По состоянию на 18:00 22 марта коронавирусом COVID-2019 во всем мире заразились порядка 311 тысяч человек, погибли больше 13 тысяч человек, вылечиться удалось 95 тысячам пациентов

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Нью-Йорк с воскресенья закрывается на карантин. Там за сутки коронавирусом заболели три тысячи человек.

В десятку стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу также входят Испания, Германия, Иран, Франция, Южная Корея и Великобритания.

В Румынии медики подтвердили первые случаи смерти от коронавируса. Болезнь подтвердилась у 422 людей. Первым погибшим является 67-летний мужчина, у которого коронавирус диагностировали 18 марта. Он недавно вернулся из Франции. Второй погибший был госпитализирован в Бухаресте. Ему было 74 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время разгула коронавируса Covid-19 пришла в местный супермаркет Hit Ullrich в Берлине без респиратора, купила туалетную бумагу и четыре бутылки вина и расплатилась кредиткой. До этого в своем обращении к нации она призывала людей серьезно отнестись к мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В английском языке появилось новое слово, обозначающее магазинных паникеров из-за Covid-19 — Covidiot (Ковидиот). Слово уже появилось в словаре английского сленга Urban Dictionary. Термин образовался из двух слов — собственно названия вируса Covid-19 и слова idiot (идиот). Теперь это слово люди активно начинают использовать в общении по всему миру.

Россия и коронавирус

За сутки в шести российских регионах зарегистрирован еще 61 заболевший коронавирусом (54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях).

Все инфицированные в последние две недели вернулись из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.

Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 367 человек, 16 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.



Украина и коронавирус

На Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 летальных, один человек выздоровел, 43 проходят лечение.

Все случаи выздоровления зафиксированы в Черновицкой области. Сейчас в регионе по-прежнему больше всего случаев заражения новым коронавирусом — 25, среди которых один летальный.

Министерство здравоохранения Украины планирует привлечь интернов и студентов медицинских вузов для борьбы с коронавирусом.

С 23 марта прекратит работу общественный транспорт в столице, на нем смогут ездить медики, сотрудники аптек и продуктовых магазинов по спецпропускам.

По всей стране запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС.

За нарушение правил карантина Национальная полиция Украины составила уже почти 1,5 тысячи админпротоколов.

Замглавы Минздрава Виктор Ляшко на брифинге заявил, что наиболее подвержены осложнениям в результате коронавируса люди с диабетом, гипертонией и болезнями дыхательных путей и легких. По словам чиновника, людям, которые находятся в группе риска, необходимо снизить мобильность и оставаться дома, чтобы избежать инфицирования коронавирусной инфекцией. Ляшко также напомнил, что среди людей пожилого возраста зафиксирована наибольшая летальность от Covid-19.

Ультраправых уполномочили обеспечивать общественный порядок

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Киевской городской государственной администрации уполномочила состоящую из ультраправых организацию «Муниципальная стража» выполнять функции по охране общественного порядка в украинской столице, в том числе проверку документов в общественном транспорте.

«Муниципальная стража» была создана в 2017 году и состоит из членов радикальной организации «С-14» (запрещена в РФ) и молодежного крыла националистической партии «Свобода». Входящие в «Муниципальную стражу» были замечены в преследовании цыган в Киеве, также с ними связаны и другие случаи нарушения общественного порядка в столице.

Киев приостановил работу КПП в Донбассе

Госпогранслужба Украины сообщила о приостановке работы пунктов пропуска в Донбассе, чтобы избежать распространения COVID-19.

Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.

«В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения», — добавили в пресс-службе.

Дата заседания, на котором могут ввести чрезвычайное положение, неизвестна

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что Верховная Рада еще не определилась ни с датой, ни с повесткой внеочередного заседания.

По закону, если президент подпишет указ о введении чрезвычайного положения, Рада должна будет собраться в течение двух дней.