Хотя Кёнигсберг, как ранее назывался Калининград, никогда не входил в состав Польши, местные националисты продолжают называть его «Крулевец» и требуют «вернуть» - так же, как Вильнюс и Львов

На уходящей неделе одно из ведущих польских изданий — поддерживающая либеральную оппозицию Gazeta Wyborcza — опубликовало статью под названием «Коронавирус отсекает Калининградскую область». «Польша и Литва решили временно закрыть границы, так что российский эксклав на Балтийском море оказался в полуизоляции», — подчеркнула газета.

В самом материале нет ничего сенсационного, изложены общеизвестные факты: в Калининградской области РФ в связи с пандемией коронавируса ввели режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия, большинство образовательных учреждений перешли на онлайн-обучение. При этом закрытие границ не касается грузовых перевозок, а местные торговые сети уверяют, что запасов на складах хватит на 20-30 дней даже при полной изоляции региона. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Да и утверждения автора статьи Паулины Сегень о том, что жители Калининградской области привыкли закупать различные товары в Польше, однако после закрытия границ на фоне эпидемии лишены такой возможности, также вполне соответствуют действительности. Правда, стоило бы уточнить: основные проблемы для россиян возникли не сейчас, а в июле 2016 года, когда власти Польши отменили малое приграничное движение между этой страной и Калининградской областью, действовавшее с лета 2012-го. Причём больше всего от этого решения пострадали приграничные регионы Польши, которые лишились множества туристов и покупателей из России.

Однако если к польской журналистке претензий нет, то комментарии читателей газеты под этой статьёй оказались далёкими от декларируемого редакцией либерализма: в них прямо предложили «забрать Калининградскую область себе». «Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», — написал один из комментаторов. Ещё один читатель предложил провести референдум в том случае, если жители региона захотят войти в состав Польши. В частности, он задался вопросом, как поступил бы президент России Владимир Путин, если бы увидел на подходе к Калининграду польских «зеленых человечков». В ответ на это другой пользователь отметил, что в таком случае Россия нанесет ответный удар, поскольку Калининградская область является для РФ ключевым регионом.

Судя по реакции соцсетей, у самих калининградцев эти комментарии вызвали преимущественно смех. А руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков заявил, что власти Калининградской области «не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей польского издания Gazeta Wyborcza», призвавших использовать сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для присоединения региона к Польше. Он также добавил, что никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведётся. Польша за два месяца до выборов президента. В кампанию включился коронавирус © CC0, Pixabay

Конечно, Калининград, или как его называют польские националисты, Крулевец/Królewiec (смысловой перевод немецкого названия Königsberg/ Кёнигсберг), не занимает умы мечтающих о «Великой Польше» так сильно, как Вильнюс и Львов. Ведь два последних города долгое время входили в состав Речи Посполитой — как до её раздела в XVIII веке, так и в 1918-1939-м. В те годы там жило много поляков, да и ныне существуют польские общины. Кёнигсберг же был основан 1 сентября 1255 года как замок рыцарями великого магистра Тевтонского ордена Поппо фон Остерна, и назван в честь короля Чехии Пршемысла Отакара II. Войска короля пришли на помощь терпевшим поражения от местного населения крестоносцам, которые, в свою очередь, были приглашены в Пруссию польским королём для борьбы с язычниками.

С 1309 года резиденция Великого магистра Тевтонского ордена находилась в Мариенбурге (ныне польский город Мальборк). Однако, после поражения крестоносцев в Грюнвальдской битве и последующих войнах, летом 1456 года магистр вынужден был переместить столицу ордена в Кёнигсберг. После очередной неудачной для крестоносцев войны с поляками тогдашний Великий магистр Альбрехт решил трансформировать орден в светское государство. 10 апреля 1525 года в Кракове он присягнул как вассал королю Польши Сигизмунду I Старому, и получил титул герцога Пруссии. На гербе герцогства Прусского даже была размещена литера S — символизирующая имя короля Польши.

Хотя польский король был чисто номинальным сюзереном Пруссии, да и то лишь до 1657 года, эта присяга под названием «Hołd pruski» стала одной из важных составляющих польского национального мифа. В 1882 году известнейший польский художник Ян Матейко написал картину «Hołd pruski», а в 2019-м Национальный банк Польши выпустил коллекционную монету с фрагментом это картины — естественно, изображающим коленопреклонённого перед польским королём пруссака.

Вернувшаяся в 1918-м на карту Европы Польша, которая и так захватила немало исторических немецких земель, весь межвоенный период грезила о захвате Кёнигсберга, который в Варшаве официально называли «Крулевец», и всей Восточной Пруссии. С одной стороны, Польша подписывала «пакт Пилсудского-Гитлера», направленный против СССР, с другой — на полном серьёзе готовилась к созданию «воеводства Прусского» и даже имела готового воеводу, Михала Гражинского. В результате подобной политики польское государство опять прекратило свое существование.

Как ни парадоксально, но созданное в 1944-м под эгидой Сталина коммунистическое правительство Польши от части планов своих националистических предшественников не отказалось. Оно требовало от Москвы провести границу между СССР и Польшей в бывшей Восточной Пруссии по реке Преголя, на которой стоит Калининград и ряд других городов региона — Черняховск, Знаменск, Гвардейск. То есть поляки претендовали, в дополнение к уже полученной значительной части Восточной Пруссии, ещё и на половину нынешней Калининградской области. Но в те годы окрика из Москвы было достаточно, чтобы в Варшаве о подобных претензиях забыли. «Концлагеря перешли под управление новых хозяев». Как Польша окончательно решила немецкий вопрос © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

После распада СССР о претензиях на Калининградскую область говорили больше в Литве, чем в Польше, хотя на польских националистических сайтах время от времени появлялись статьи под заголовками типа «Крулевец опять будет польским». При этом серьёзный польский журнал Polityka предоставлял свои страницы маргинальным активистам из Калининграда типа Сергея Пасько, лидера «Балтийской республиканской партии» (распущена решением суда). Последний даже написал «Конституцию Калининградской Балтийской Республики», которая должна была входить в состав как РФ, так и ЕС и НАТО. Более того, Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши в 2007-2014 годах, пытался официально употреблять название «Крулевец», аргументируя это тем, что Михаил Калинин, в честь которого переименован Калининград, виноват в преступлениях коммунистического режима, в том числе против поляков.

Новый ветер в паруса польской мечты о «Крулевце» подул минувшей осенью — причём, как обычно, из-за океана. В октябре 2019 года американский неоконсервативный «мозговой центр» Jamestown Foundation опубликовал доклад «Как защитить страны Прибалтики». Несмотря на заголовок, фактически в нём идёт речь о полномасштабной наступательной операции войск НАТО против России и Белоруссии. Авторы акцентировали внимание на том, что «в первую очередь нужно решить вопрос с Калининградом», причём регион, согласно планам вашингтонских стратегов, должны оккупировать польские и американские войска.

«Если бы Польшу попросили принести жертву ради снижения роли Калининграда после российской агрессии, представляется разумным передать регион полякам в рамках послевоенного урегулирования» — сказано в документе, который вызвал бурный резонанс в польских СМИ. Скорее всего, именно этой американской публикацией вдохновлялись читатели, комментировавшие статью о Калининграде в издании Gazeta Wyborcza. При этом сразу же после публикации американского доклада польский эксперт, преподаватель Академии военного искусства Польши профессор Анджей Запаловский подчеркнул: «Американцы на самом деле на этом театре боевых действий хотят решить свои задачи польскими руками, а у нас нет ни сил, ни ресурсов, но, прежде всего, интереса для ведения войны, даже в интересах стран Балтии». Кстати, согласно последней переписи населения, в Калининградской области живёт 0,3% поляков — 2 тыс 788 человек.