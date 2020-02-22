740 лет назад было закончено строительство замка Тевтонского ордена в Мальборке, который более 200 лет был символом германского владычества на прибалтийских землях Польши

История Тевтонского ордена началась в Палестине во время Третьего крестового похода в 1190 году, когда немецкие паломники учредили близ сирийской крепости Акра госпиталь для больных и раненых соотечественников. Первое время это госпитальное братство входило в структуру ордена госпитальеров (иоаннитов), а его руководитель был «магистром больницы». Однако немцы с самого начала предпочитали держаться особняком, отдельно от представителей других национальностей, и вскоре больница попала под патронаж церкви Святой Марии в Иерусалиме.

6 февраля 1191 года Папа Римский Климент III своей буллой учредил «Германское братство Святой Марии в Иерусалиме» (лат. Fratrum Theutonicorum ecclesiae S. Mariae Hiersolymitanae). 5 марта 1198 года за успехи немецких крестоносцев оно было преобразовано из госпиталя в духовно-рыцарский орден во главе с капелланом Конрадом. На церемонии реорганизации в храме Акры присутствовали магистры госпитальеров и тамплиеров, а также светские и духовные лица Иерусалима. 19 февраля 1199 года Папа Римский Иннокентий III своей буллой пожаловал обществу автономию с собственным уставом. Так возник немецкий монашеский рыцарский «Орден дома Святой Марии Тевтонской в Иерусалиме» (лат. Ordo domus Sanctae Mariae hurma in Jerusalem), задачами которого являлись защита немецких рыцарей, лечение больных и борьба с врагами католической церкви. Орден был подвластен Папе Римскому и императору Священной Римской империи.

В начале XIII века влияние и богатство Тевтонского ордена было замечено многими державами, желавшими под знаменем борьбы с язычниками расправиться с раздробленными феодальными группами или получить новые земли. В частности, рыцари ордена помогали королю Венгрии Андрашу бороться с половцами. А в 1217 году началась экспансия крестоносцев на земли прусских племён, которая и положила начало немецкой колонизации этой территории, продлившейся до 1945 года. Полонез Пилсудского. Новые танцы на старых гробах © waralbum.ru

Тогда Папа Римский Гонорий III объявил поход против прусских язычников, захвативших земли польского князя Конрада I Мазовецкого. Поддавшись уговорам своей русской жены (внучки Игоря Святославича Северского), польский князь попросил помощи у тевтонских рыцарей. Князь пообещал им владение городами Кульм и Добрынь, а также сохранение за ними всех захваченных территорий. Император Священной Римской империи германской нации Фридрих II санкционировал это начинание золотой буллой 1226 года.

Тевтонские рыцари прибыли в Польшу в 1231-м и обосновались на правом берегу Вислы. Здесь же была построена их первая крепость, давшая начало городу Торунь. При продвижении на север был основан ряд замков, в том числе Мариенвердер, Рагнит, Тильзит, Велау, Георгенбург, Дурбен, Кандау, Велюн. Вступив на прусские земли, крестоносцы основали замок Бальга. В 1255 году на землях пруссов был основан замок Кёнигсберг.

Стратегия рыцарей была простой: они разбивали противостоящие им прусские племенные союзы поодиночке, при этом побеждённые использовались в качестве союзников в последующих войнах. Именно это дало возможность немногочисленным поначалу тевтонским рыцарям успешно одолеть во много раз превосходящие силы пруссов, и устоять во время общепрусских восстаний 1242-1244, 1260-1262 и 1278-1280 годов, несмотря на помощь, оказываемую пруссам литовцами и князьями Гданьского Поморья.

Занимая всё новые территории, рыцари ордена возводили свои замки в основном на месте прусских, которые до того были племенными центрами. С колонизацией крестоносцами территории Пруссии эти замки не потеряли своё привычное для местного населения значение, став административными центрами подконтрольных территорий. Однако замок в честь Девы Марии, Мариенбург, который позже дал название раскинувшемуся у стен замка городу (ныне польский Мальборк), был построен на месте леса в нижнем течении реки Ногат, притока Вислы.

Правда, неподалёку, на другом берегу реки находился ныне не существующий городок Зантыр, который был подарен Тевтонскому ордену польским князем Самбором II в 1251 году. Существует версия, что город был продан крестоносцам его братом, князем Гданського Поморья Святополком II, сын которого в 1266-м требовал у ордена город вернуть, называя рыцарей «нищими, приписывающими себе право на крепость». Возможно, из-за этих претензий, но скорее всего по военным соображениям, крестоносцы решили построить новый замок ниже по течению реки Ногат, на её излучине.

Подготовка к строительству началась в 1278 году, когда начали вырубать лес и собирать строительные материалы (кирпич, древесину и камни для фундамента). Наибольших усилий требовало производство кирпича и черепицы. Их в 1278-1280 годах было использовано около 4 480 000 единиц, из которых 1 280 000 было потрачено на строительство стен, а 3,200,000 — на строительство замка. При строительстве также использовались материалы, полученные при разборке укреплений и монастырских строений города Зантыр. В 1280 году, когда строительство главной части замка («высокий замок») было завершено, монастырь из Зантыра был перенесён в Мариенбург.

В тот период замок был резиденцией одного из комтуров крестоносцев — руководителя базовой административной единицы Тевтонского ордена, которых насчитывалось почти 300 по всей Европы, от Сицилии до Прибалтики. Он состоял из главного замка и замчища, позже названного «средний замок». Сначала было построено северное крыло с часовней, залом для собраний и жилыми помещениями. Потом построили западное крыло, в котором разместили резиденцию комтура и трапезную. Южную и восточную части замыкали деревянные склепы, мастерские и конюшни.

Следующим важным элементом строения была выдвинутая на юго-запад над крышей замка оборонительная башня, соединённая с замком, которую называли данскером. Она играла роль санитарной башни, пункта обороны и пункта обзора города Мариенбург. Другая башня, которую называли «клешей», построенная до конца XIII века, находилась в противоположном данскеру углу. Поначалу башня имела оборонительное назначение, но после расширения замка его потеряла.

Тевтонский орден продолжал свою экспансию в польском Приморье. В ноябре 1308 года, когда жители Гданська пригласили крестоносцев для защиты от войск маркграфов Бранденбурга, рыцари при содействии немецких мещан захватили город, изгнав и разбив польский гарнизон, убивая польских рыцарей и их семьи. Также из города были изгнаны польские жители, а сам Гданьск сожжён — это событие вошло в историю под названием «Гданьская резня», и изображено в известном польском сериале «Знак Орла». В 1309-м всё Гданьское Поморье было включено в состав Тевтонского ордена.

В том же 1309 году было решено перенести резиденцию Великого магистра Тевтонского ордена из Венеции в Мариенбург, который с тех пор стал столицей ордена. Вместе с Великим магистром в замок прибыло большое количество рыцарей, что потребовало перестройки и расширения существующего комплекса. В «высоком замке» больше всего места заняли жилые помещения. Кроме того, здесь разместился капитул — зал для заседаний руководства ордена. Значительно расширился замковый костёл Святой Девы Марии — его продлили с востока, под ним разместили часовню святой Анны, предназначенную для погребения Великих магистров. На восточном фасаде, в оконном углублении, разместили большую фигуру Матери Божьей с Младенцем, которая позже была покрыта уникальной венецианской мозаикой. На старом замчище («среднем замке») разместили резиденцию Великих магистров. В течение XIV века замок многократно расширялся и перестраивался. За крепостными стенами оказалась территория площадью в 210 тысяч квадратных метров, а число обитателей замка в лучшие годы ордена приближалось к трём тысячам.

В ходе польско-тевтонской войны 1326-1332 года владения крестоносцев за счёт Польши расширились ещё больше. В 1343 году по Калишскому миру, ставшему следствием этой войны, Польша была вынуждена отдать Тевтонскому ордену Восточное Поморье, Михаловскую и Хелминскую земли. А в 1404 году в Рачёнже был подписан польско-тевтонский договор, по которому Жемайтия вновь перешла во владение крестоносцев, а Литве остался только небольшой её кусок от Шашупе до Немана. Кроме того, Литва была обязана не принимать к себе беглых жемайтов и поддерживать Орден в борьбе против его врагов, за что крестоносцы обещали поспособствовать Литве в возвращении ранее утраченного Смоленска.

Но ни Польша, ни Литва с территориальными потерями мириться не собирались. В мае 1409 года в Жемайтии началось восстание против крестоносцев. Польша поддержала Великое княжество Литовское и заявила, что в случае ввода тевтонских войск в Жемайтию поляки введут войска в Пруссию. 6 августа 1409 года Великий магистр крестоносцев Ульрих фон Юнгинген объявил Польскому королевству и Великому княжеству Литовскому войну, которую позже назвали Великой. Она и положила начало закату Тевтонского ордена.

Главным событием той войны стала Грюнвальдская битва 15 июля 1410 года, в которой на стороне Польши и Литвы сражались также русские полки. В ходе этого сражения погибло около трети тевтонской армии, в том числе все трое командующих войсками во главе с Великим магистром. После битвы, которая фактически решила исход войны, польско-литовское войско направилось к столице ордена Мариенбургу, не встретив сопротивления ни в одном городе по пути. 25 июля 1410-го войска подошли к замку, но попытки взять его были неорганизованными и разрозненными и не привели к успеху. Осада продолжалась два месяца, однако действия войск были нерешительными, а уставшие и ослабленные воины не решились на штурм замка, хотя город Мариенбург был разрушен. Вскоре в стане союзников началась эпидемия, между поляками и литовцами произошёл разлад, поэтому литовский князь Витовт дал приказ снять осаду и возвращаться. Осаду вынужден был снять и король Польши Ягайло.

Новый Великий магистр ордена Генрих фон Плауэн начал восстановление замка после осады и его расширение. В 1411-1414 годах был построен так называемый «Вал Плауэн» с башнями из ракушечника. В 1418 году архитектор Николай Фелленштайн построил Новые, или Песочные ворота замка. Замок Мариенбург за годы его принадлежности крестоносцам был взят всего лишь один раз. И сделали это не враги, а наёмники Тевтонского ордена, с которыми вовремя не рассчитались за службу в ходе начавшейся в 1454-м так называемой Тринадцатилетней войны между крестоносцами и Польшей.

2 мая 1455 года чешские наёмники (кстати, воевавшие по обе стороны) под руководством Ульрика Червонки захватили основные замки крестоносцев, в том числе замок Мариенбург. Червонка вёл переговоры о продаже замков как с Тевтонским орденом, так и с Польским королевством. Великий магистр ордена Людвиг фон Эрлисхаузен летом 1456 года вынужден был переехать и переместить столицу ордена в Кёнигсберг, оставив замок Мариенбург как залог за невыплаченное жалованье наёмников. Весной 1457 года те подписали договор о продаже замка Польше, и 8 июня того же года после уплаты последнего взноса в него торжественно въехал польский король Казимир IV.

Замок, который был переименован в Мальборк, до 1772 года стал одной из резиденций королей Польши и ещё несколько столетий оставался одной из важных крепостей. В те годы резиденция короля размещалась во дворце великих магистров, а большая трапезная стала местом, где происходили королевские приемы. Высокий замок выполнял роль мастерской. Во второй половине XVI века на главной башне были установлены часы. В 1618 году костёл в замке был передан иезуитам, которые перестроили его интерьер в стиле барокко. «Знак Орла»: националистический сериал времён социалистической Польши © сериал «Знак Орла»

17 июля 1626 года замок на некоторое время был захвачен шведским войском во главе с Густавом Адольфом. В 1664-м здесь некоторое время находился в заключении сын Богдана Хмельницкого — Юрий. Позже в замке был подписан Мариенбургский договор, согласно которому герцог Пруссии Фридрих Вильгельм I перешёл в вассальную зависимость к шведскому королю Карлу X Густаву. В целом именно из-за нашествий шведов в XVII веке замок пришёл в упадок. После раздела Речи Посполитой в 1772 году эти земли отошли к Пруссии, власти которой и «добили» замок.

В 1774 году высокий замок начали перестраивать в казармы, что привело к огромным разрушениям. Почти все готические своды были уничтожены, а окна переделаны или заложены. Большая трапезная использовалась для школы верховой езды. Во дворце Великих магистров были открыты текстильная фабрика и жилища для её рабочих. С юга были построены новые ворота в сторону города, но многие ворота и стены были снесены ради строительных материалов. Замок понёс особенно большие потери в 1801-1804 годах, когда по приказу Фридриха Вильгельма III его начали перестраивать в большие военные склады. Были пробиты новые окна, высокий замок был оштукатурен, его средневековые кирпичные своды были снесены и заменены деревянными стропилами.

Однако разрушения заметила прусская пресса, начались протесты общественности, которая осознала ценность замка. Большую роль в этом сыграл берлинский архитектор Давид Жилли, который первым опубликовал зарисовки замка. Берлинские любители готики собрали средства на его реконструкцию, которая и была начата в 1817 году и продолжалась фактически до 1939-го — ведь после окончания войны Мариенбург остался в составе Германии, как и большая часть Восточной Пруссии.

С приходом к власти Адольфа Гитлера нацисты использовали замок в качестве места ежегодного паломничества членов гитлерюгенда и Союза немецких девушек. Тевтонский замок Мариенбург послужил прообразом орденских замков, созданных при нацистах по всей Германии. Зимой 1945 года, во время сражений нацистов с Красной армией, замок был превращен в опорный пункт гитлеровских войск, что привело к большим разрушениям. Бои за город и замок продолжались до 9 марта 1945 года, в ходе них восточная часть высокого и среднего замка, главная башня и замковая церковь были полностью уничтожены, а разрушение всего комплекса оценивалось в 50-60%.

Однако город и замок опять стали польскими и вернули себе название Мальборк. Согласно решениям Ялтинской конференции, закончившейся 11 февраля 1945 года, вся территория Восточной Пруссии отошла под власть Варшавы — эти и другие немецкие земли были переданы народной Польше по требованию Сталина. С августа замок в Мальборке находился в распоряжении польской армии, в нём был создан Музей Войска Польского. В 1950-м замок был передан Министерству культуры и национального наследия Польши, и началось его восстановление, которое продолжалось на протяжении нескольких десятилетий. 1 января 1961 года весь замок стал государственным музеем.

В 1997 году замок в Мальборке был внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это крупнейший средневековый кирпичный замок в мире (его площадь превышает 143 тысячи квадратных метров), один из эталонов кирпичной готики. В 2007 году в опросе газеты Rzeczpospolita замок был признан одним из семи чудес Польши. Замок очень любят снимать польские режиссёры: он «сыграл» и в упомянутом сериале «Знак Орла», а также в двух других сериалах о средневековой Польше — «Королева Бона» и «Шлемы и капюшоны». Парадоксально, но в фильме «Крестоносцы» сцен с замком практически нет, поскольку незадолго до начала съёмок этого фильма там случился пожар.

Каждый год замок посещают сотни тысяч туристов, в 2019-м их число составило почти 770 тысяч, в том числе более 117 тысяч — из-за границы. Мальборк находится в часе езды от Гданьска, куда летают авиалинии-лоукостеры из нескольких городов Украины. От Калининграда до Мальборка — два часа езды на автомобиле (естественно, не учитывая время на пересечение границы). К сожалению, в июле 2016 года власти Польши отменили малое приграничное движение между этой страной и Калининградской областью, действовавшее с лета 2012-го. Больше всего от этого решения пострадали приграничные регионы Польши, которые лишились туристов и покупателей из России.