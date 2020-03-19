Инструкции следовало бы предпослать историю из жизни.
В 1938 году в штате Нью-Джерси высадились инопланетяне. Отнюдь не дружественные. Их боевые машины легко отразили атаки американской армии и, уничтожая всё живое лазерными лучами и отравляющими газами, двинулись по направлению к Нью-Йорку и Филадельфии. Сотни людей были свидетелями высадки инопланетян и боевых действий. Паника охватила около миллиона человек. Десятки тысяч обратились в бегство.
По боевой тревоге были подняты части Национальной гвардии и моторизованные пожарные команды…
Это отнюдь не изложение фантастического романа. Это реальные события, происходившие в США 30 октября 1938 года. Но происходило это действительно не в реальности, а в головах людей.
Молодой, но чертовски талантливый режиссёр Орсон Уэллс поставил в эфире станции «CВS», имеющей шестимиллионную аудиторию, спектакль «Война миров» по роману Герберта Уэллса (они не однофамильцы: George Orson Welles и Herbert George Wells). Причём поставил новаторски — не как аудиокнигу, а как серию репортажей с мест событий. Постановка действительно была блестящей — позже Уэллс вошёл в число легенд кинематографии, благодаря, например, такому шедевру как «Гражданин Кейн».
Люди поверили, несмотря даже на то, что постановка была заранее анонсирована, а эфир прерывался сообщениями о том, что это именно спектакль…
Люди всегда готовы додумать что-то страшное и впасть в панику. Даже если это весьма подвижные, но практичные до мозга костей американцы.
Ну а теперь как это выглядит на практике в глобальном масштабе.
Ход 1. Появляется НЕЧТО. Желательно частично материальное. Вот, например, новый вирус. Не чумы, конечно, а то уж больно страшно, а чего-нибудь этакого.
Новые вирусы есть всегда. Ежегодно появляются новые возбудители ОРВИ, гриппа и других болезней. Ход заболевания всегда варьируется, причём в довольно широких пределах. Сами по себе вирусы неприятны, но реальную опасность представляет вторичная бактериальная инфекция, ведущая, например, к воспалению лёгких. Пневмония в современных условиях вполне излечима, главное — вовремя назначить антибиотик и ещё более вовремя сменить, если не помогает. Но врачи не везде и не всегда на высоте. Да и люди частенько предпочитают идти не к врачу, а к шаману.
Ход 2. СМИ начинают информировать потребителей информации об ЭТОМ. Не будем судить их строго — работа у них такая. Они обязаны информировать.
Бывает, конечно, что им доплачивает пресловутая «Большая фарма», которой надо срочно сбыть излишки, но… Я бы не стал предавать этому самодовлеющего значения. В Средние века «Большой фармы» не было, но летописцы старательно описывали нечеловеческие мучения жертв «чёрной смерти».
Другое дело, что просто так новость прочтена не будет. Надо добавить эмоций. Не то чтобы очень много, но так, чтобы не потерять зрителя/читателя: новый вирус, ничего страшного, но некоторые из вас умрут. Ну а на издания типа «Секретные файлы Людей в чёрном» с аршинными заголовками вроде «В Китае обнаружили инопланетную инфекцию, грозящую уничтожить всё живое в обозримой (sic! — я такое видел на обложках) части Вселенной», мы внимания обращать не будем.
Ход 3. Люди начинают беспокоиться. Эпидемия же. Никому неохота оказаться в «обозримой части Вселенной».
Ход 4. Власти начинают предпринимать меры.
В смысле умом-то они, конечно, понимают, что ОРВИ бывает систематически и люди от неё мрут. Причём прививаться от неё смысла нет, поскольку каждый год — новая версия, против которой старая прививка не действует. К тому же на одной территории обычно ходит несколько вирусов. От всего прививаться рук не хватит.
Но власти у нас такие же рейтингозависимые, как и СМИ (что характерно — авторитарные власти где-то даже в большей степени, чем демократические). Потому меры предпринимать надо.
Причём нередко за пример берутся меры крайние (как в Китае и Италии), заведомо избыточные. Особенно пикантно это выглядело на Украине, где меры начали принимать при наличии одного (!) достоверно инфицированного на 30 (или сколько там?) миллионов населения.
Ход 5. СМИ информируют — на этот раз уже о действиях властей. Не обходя вниманием, конечно, критику их действий за чрезмерность/недостаточность (нужное подчеркнуть).
Ход 6. Нервозность в обществе нарастает. Вы же понимаете — раз власти реагируют, значит, «это жжж неспроста». И, главное, «власти скрывают». Лёгкая обеспокоенность сменяется убеждённостью — «мы все умрём». А раз так — надо срочно сметать маски и гречку (времена сложные, без гречки и не помрёшь толком, а без маски её только лохи едят).
Дальше всё идёт по замкнутому кругу — ход 6 становится ходом 3, за которым опять же следуют 4 и 5.
В качестве «сектора приз» в этот уроборос (змея, кусающая себя за хвост) попадают и врачи. Они ведь тоже люди, а тут ещё общество и власть давят — как же мы все умрём, если трупов нет? Вынь да положь нам трупы. И они появляются. Например, из двух умерших «от коронавируса» на Украине оба умерли не от коронавируса: в одном случае пожилая женщина просто не лечилась, в другом случае медики заявили, что смерть произошла из-за имевшейся патологии. В последнем случае, правда, возник скандал, но даже если дело не опухоли, то там причина смерти врачебная ошибка и плохая организация медицины — выше я уже писал о необходимости вовремя и правильно назначить антибиотик, что сделано не было.
Между тем, за сезон 2019-2020 годов на 10 марта на Украине от «обычного» гриппа умерло 63 человека. Однако истерики по этому поводу не наблюдается.
Да и вообще о каком коронавирусе можно говорить в стране, где закрывают туберкулёзные диспансеры, притом что от этой болезни в ней ежегодно умирает порядка 4 тыс. человек? Ликвидация диспансеров приведёт к кратному росту числа заболевших и соответственно умирающих. Но никого это особенно не пугает — болезнь-то привычная… Напомним, что от коронавируса в мире умерло с декабря ок. 7 тыс. человек, но в мире живёт 7,8 млрд, а не 30 миллионов.
В общем, то самое, что в комментарии для Украины.ру один из медиков назвал «эпидемия страха». Сейчас любят цитировать суфийскую притчу (очень уж она в тему):
«Встретились как-то на дороге паломник и чума.
- Куда идёшь?— спросила чума.
- В Мекку, поклониться святым местам. А ты?
- В Багдад, забрать пять тысяч человек, — ответила чума.
Разошлись они; а через год на той же дороге встретились снова.
- А ведь ты обманула меня, — сказал чуме паломник. — Ты говорила, что заберёшь в Багдаде пять тысяч человек, а сама взяла пятьдесят пять тысяч!
- Нет, — ответила чума, — я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои пять тысяч. Остальные умерли от страха».
В данном случае паника наносит удар по экономике — сминает пресловутый «малый и средний бизнес» и выбрасывает на улицу огромное количество людей, которых девать ну вот совершенно некуда (особенно с оглядкой на исчезновение безвиза как явления). Тут люди будут умирать не от страха, а от голода.
Что же делать в таком случае? В первую очередь бороться с паникой.
Свои, довольно очевидные, меры предлагает киевский журналист Вячеслав Чечило:
«Не паниковать.
Пересчитать бюджет, направив дополнительное финансирование в больницы, массово закупив оборудование, лекарства, маски и антисептики. Для этого хотя бы отменить финансирование дебильных расходов вроде "поддержки Пласта", "телеканала для Донбасса" и "мовных инспекторов".
Что-то решить с выплатами в этом году внешнего долга — мы их не потянем в сложившихся условиях. МВФ и "наши партнеры" должны понять, что между социальным коллапсом внутри страны и недовольными инвесторами Украина выберет недовольных инвесторов. С этой позиции нужно уже сейчас начинать вести переговоры.
Попросить, если нужно, то и униженно, гуманитарную помощь у Китая и всех стран, которые могут её предоставить.
Обеспечить (не только на словах) карантин там, где он сильно не затронет экономику, — отмена массовых мероприятий, перевод людей на удалённую работу и т.д.
Обеспечить безопасную среду в городах — маски, увеличение (!) количества городского транспорта и уменьшение интервалов движения, антисептическая обработка.
Ещё раз не паниковать».
Вячеслав только почему-то считает, что так надо поступать только бедной Украине. Богатым странам можно поступать по-другому. Не соглашусь. Вводить танки в Париж, чтобы вирус устрашился и бежал, мероприятие ничуть не менее странное, чем остановка киевского метро. В Париже вообще удивительно, что нет эпидемии эболы, судя по уровню антисанитарии. Ну а состояние медицины в Италии и раньше вызывало озабоченность у соседей по ЕС. Но всемогущая «брюссельская бюрократия» такими мелочами не интересовалась (интересно, что она и сейчас не интересуется, но это уже чисто политический момент).
P.S.: В чём тут пессимизм, спросите вы?
Пессимизм тут в том, что не просматривается никакой злой воли. Все люди действуют (ну и тупят — как без этого) в собственных интересах. Ничего личного — просто бизнес (и опять же тупость).
Если бы за всем этим стоял бы какой-то «Доктор Зло», специально разводящий панику, можно было бы наслать на него героя Брюса Уиллиса (кстати, у него 19 марта день рождения — 65 лет), с тем чтобы он обезвредил. Хотя лучше не надо — знаем мы его, он же пол-планеты разнесёт в процессе покарания злодея.
А так — не просто нет виноватых (кроме рыночной экономики), но и обезвреживать некого.
P.P.S.: Минутка оптимизма.
Помните 2009 год? Юлия Владимировна Тимошенко шьёт повязки из просроченной марли и встречает самолёты с просроченным же «тамифлю», в метро шляются мужики в противогазах (тогда его, метро, не догадались закрыть), всеобщая паника…
А потом ВОЗ с прискорбием признаёт, что ужасный вирус H1N1 «значительно менее смертоносен», чем уже циркулирующие вирусы гриппа. За год по всему миру он унёс 14 тыс. человек, а «обычный» грипп без объявления пандемии убил порядка 500 тыс. за год.
И ещё в 2009 году разразился скандал с голландским «доктором Флю» Альбертом Остенхаусом, который, будучи экспертом ВОЗ, активно лоббировал объявление «свиного гриппа» пандемией. И правительство Нидерландов даже вынуждено было начать расследование его деятельности после того, как был предан огласке факт получения им зарплаты в нескольких компаниях, выпускающих вакцину против свиного гриппа…
И что? Да ничего. Дело было спущено на тормозах. Общественности сообщили об этом на третьих полосах как незначительный факт мелкой коррупции в ВОЗ. Подумаешь. Вот злоупотребления при ремонте дорог в Киеве! Там такие откаты! Срочно нужно создавать НАБУ… Ну, вы поняли.
Так что немножко злой воли в общем котле корысти и невежества всё же есть.