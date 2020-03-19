Я обычно предпочитаю выступать в качестве оптимиста – пессимистов у нас и так хватает. Но не в данном случае. В конце концов, кому писать о зомби-апокалипсисе, как не оптимисту, пережившему два Майдана и одну пандемию свиного гриппа в полигонных условиях Киева?

Инструкции следовало бы предпослать историю из жизни.

В 1938 году в штате Нью-Джерси высадились инопланетяне. Отнюдь не дружественные. Их боевые машины легко отразили атаки американской армии и, уничтожая всё живое лазерными лучами и отравляющими газами, двинулись по направлению к Нью-Йорку и Филадельфии. Сотни людей были свидетелями высадки инопланетян и боевых действий. Паника охватила около миллиона человек. Десятки тысяч обратились в бегство.

По боевой тревоге были подняты части Национальной гвардии и моторизованные пожарные команды… Российская журналистка: Эпидемия высветила реальную картину мирового жизнеустройства © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Это отнюдь не изложение фантастического романа. Это реальные события, происходившие в США 30 октября 1938 года. Но происходило это действительно не в реальности, а в головах людей.

Молодой, но чертовски талантливый режиссёр Орсон Уэллс поставил в эфире станции «CВS», имеющей шестимиллионную аудиторию, спектакль «Война миров» по роману Герберта Уэллса (они не однофамильцы: George Orson Welles и Herbert George Wells). Причём поставил новаторски — не как аудиокнигу, а как серию репортажей с мест событий. Постановка действительно была блестящей — позже Уэллс вошёл в число легенд кинематографии, благодаря, например, такому шедевру как «Гражданин Кейн».

Люди поверили, несмотря даже на то, что постановка была заранее анонсирована, а эфир прерывался сообщениями о том, что это именно спектакль…

Люди всегда готовы додумать что-то страшное и впасть в панику. Даже если это весьма подвижные, но практичные до мозга костей американцы.

Ну а теперь как это выглядит на практике в глобальном масштабе.

Ход 1. Появляется НЕЧТО. Желательно частично материальное. Вот, например, новый вирус. Не чумы, конечно, а то уж больно страшно, а чего-нибудь этакого.

Новые вирусы есть всегда. Ежегодно появляются новые возбудители ОРВИ, гриппа и других болезней. Ход заболевания всегда варьируется, причём в довольно широких пределах. Сами по себе вирусы неприятны, но реальную опасность представляет вторичная бактериальная инфекция, ведущая, например, к воспалению лёгких. Пневмония в современных условиях вполне излечима, главное — вовремя назначить антибиотик и ещё более вовремя сменить, если не помогает. Но врачи не везде и не всегда на высоте. Да и люди частенько предпочитают идти не к врачу, а к шаману.

Ход 2. СМИ начинают информировать потребителей информации об ЭТОМ. Не будем судить их строго — работа у них такая. Они обязаны информировать.

Бывает, конечно, что им доплачивает пресловутая «Большая фарма», которой надо срочно сбыть излишки, но… Я бы не стал предавать этому самодовлеющего значения. В Средние века «Большой фармы» не было, но летописцы старательно описывали нечеловеческие мучения жертв «чёрной смерти».

Лесев: Эпидемия коронавируса заставила задуматься, зачем нам такое государство © Facebook, Игорь Лесев

Ход 3. Люди начинают беспокоиться. Эпидемия же. Никому неохота оказаться в «обозримой части Вселенной».

Ход 4. Власти начинают предпринимать меры.

В смысле умом-то они, конечно, понимают, что ОРВИ бывает систематически и люди от неё мрут. Причём прививаться от неё смысла нет, поскольку каждый год — новая версия, против которой старая прививка не действует. К тому же на одной территории обычно ходит несколько вирусов. От всего прививаться рук не хватит.

Но власти у нас такие же рейтингозависимые, как и СМИ (что характерно — авторитарные власти где-то даже в большей степени, чем демократические). Потому меры предпринимать надо.

Причём нередко за пример берутся меры крайние (как в Китае и Италии), заведомо избыточные. Особенно пикантно это выглядело на Украине, где меры начали принимать при наличии одного (!) достоверно инфицированного на 30 (или сколько там?) миллионов населения.

Ход 5. СМИ информируют — на этот раз уже о действиях властей. Не обходя вниманием, конечно, критику их действий за чрезмерность/недостаточность (нужное подчеркнуть).

Ход 6. Нервозность в обществе нарастает. Вы же понимаете — раз власти реагируют, значит, «это жжж неспроста». И, главное, «власти скрывают». Лёгкая обеспокоенность сменяется убеждённостью — «мы все умрём». А раз так — надо срочно сметать маски и гречку (времена сложные, без гречки и не помрёшь толком, а без маски её только лохи едят).

Дальше всё идёт по замкнутому кругу — ход 6 становится ходом 3, за которым опять же следуют 4 и 5.

Три подарка. Симонов рассказал, как китайский коронавирус мощно поддержал экономику КНР © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Между тем, за сезон 2019-2020 годов на 10 марта на Украине от «обычного» гриппа умерло 63 человека. Однако истерики по этому поводу не наблюдается.

Да и вообще о каком коронавирусе можно говорить в стране, где закрывают туберкулёзные диспансеры, притом что от этой болезни в ней ежегодно умирает порядка 4 тыс. человек? Ликвидация диспансеров приведёт к кратному росту числа заболевших и соответственно умирающих. Но никого это особенно не пугает — болезнь-то привычная… Напомним, что от коронавируса в мире умерло с декабря ок. 7 тыс. человек, но в мире живёт 7,8 млрд, а не 30 миллионов.

В общем, то самое, что в комментарии для Украины.ру один из медиков назвал «эпидемия страха». Сейчас любят цитировать суфийскую притчу (очень уж она в тему):

«Встретились как-то на дороге паломник и чума.

- Куда идёшь?— спросила чума.

- В Мекку, поклониться святым местам. А ты?

- В Багдад, забрать пять тысяч человек, — ответила чума.

Разошлись они; а через год на той же дороге встретились снова.

- А ведь ты обманула меня, — сказал чуме паломник. — Ты говорила, что заберёшь в Багдаде пять тысяч человек, а сама взяла пятьдесят пять тысяч!

- Нет, — ответила чума, — я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои пять тысяч. Остальные умерли от страха».

В данном случае паника наносит удар по экономике — сминает пресловутый «малый и средний бизнес» и выбрасывает на улицу огромное количество людей, которых девать ну вот совершенно некуда (особенно с оглядкой на исчезновение безвиза как явления). Тут люди будут умирать не от страха, а от голода.

Что же делать в таком случае? В первую очередь бороться с паникой.

Голод, теневая торговля, бюджетный кризис: экономист предрек украинцам тяжелые времена из-за карантина © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк Вячеслав Чечило:

«Не паниковать.

Пересчитать бюджет, направив дополнительное финансирование в больницы, массово закупив оборудование, лекарства, маски и антисептики. Для этого хотя бы отменить финансирование дебильных расходов вроде "поддержки Пласта", "телеканала для Донбасса" и "мовных инспекторов".

Что-то решить с выплатами в этом году внешнего долга — мы их не потянем в сложившихся условиях. МВФ и "наши партнеры" должны понять, что между социальным коллапсом внутри страны и недовольными инвесторами Украина выберет недовольных инвесторов. С этой позиции нужно уже сейчас начинать вести переговоры.

Попросить, если нужно, то и униженно, гуманитарную помощь у Китая и всех стран, которые могут её предоставить.

Обеспечить (не только на словах) карантин там, где он сильно не затронет экономику, — отмена массовых мероприятий, перевод людей на удалённую работу и т.д.

Обеспечить безопасную среду в городах — маски, увеличение (!) количества городского транспорта и уменьшение интервалов движения, антисептическая обработка.

Ещё раз не паниковать».

Вячеслав только почему-то считает, что так надо поступать только бедной Украине. Богатым странам можно поступать по-другому. Не соглашусь. Вводить танки в Париж, чтобы вирус устрашился и бежал, мероприятие ничуть не менее странное, чем остановка киевского метро. В Париже вообще удивительно, что нет эпидемии эболы, судя по уровню антисанитарии. Ну а состояние медицины в Италии и раньше вызывало озабоченность у соседей по ЕС. Но всемогущая «брюссельская бюрократия» такими мелочами не интересовалась (интересно, что она и сейчас не интересуется, но это уже чисто политический момент).

P.S.: В чём тут пессимизм, спросите вы?

Пессимизм тут в том, что не просматривается никакой злой воли. Все люди действуют (ну и тупят — как без этого) в собственных интересах. Ничего личного — просто бизнес (и опять же тупость).

Если бы за всем этим стоял бы какой-то «Доктор Зло», специально разводящий панику, можно было бы наслать на него героя Брюса Уиллиса (кстати, у него 19 марта день рождения — 65 лет), с тем чтобы он обезвредил. Хотя лучше не надо — знаем мы его, он же пол-планеты разнесёт в процессе покарания злодея.

А так — не просто нет виноватых (кроме рыночной экономики), но и обезвреживать некого.

Эпидемия страха на Украине. Мнения врачей © REUTERS, ANI | REUTERS, ANI | Перейти в фотобанк

Помните 2009 год? Юлия Владимировна Тимошенко шьёт повязки из просроченной марли и встречает самолёты с просроченным же «тамифлю», в метро шляются мужики в противогазах (тогда его, метро, не догадались закрыть), всеобщая паника…

А потом ВОЗ с прискорбием признаёт, что ужасный вирус H1N1 «значительно менее смертоносен», чем уже циркулирующие вирусы гриппа. За год по всему миру он унёс 14 тыс. человек, а «обычный» грипп без объявления пандемии убил порядка 500 тыс. за год.

И ещё в 2009 году разразился скандал с голландским «доктором Флю» Альбертом Остенхаусом, который, будучи экспертом ВОЗ, активно лоббировал объявление «свиного гриппа» пандемией. И правительство Нидерландов даже вынуждено было начать расследование его деятельности после того, как был предан огласке факт получения им зарплаты в нескольких компаниях, выпускающих вакцину против свиного гриппа…

И что? Да ничего. Дело было спущено на тормозах. Общественности сообщили об этом на третьих полосах как незначительный факт мелкой коррупции в ВОЗ. Подумаешь. Вот злоупотребления при ремонте дорог в Киеве! Там такие откаты! Срочно нужно создавать НАБУ… Ну, вы поняли.

Так что немножко злой воли в общем котле корысти и невежества всё же есть.