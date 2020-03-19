Киеву пора менять тон в разговоре с Китаем, странами СНГ, Белоруссией и Россией. Именно они, а не Запад, могут прийти на помощь украинцам в трудную минуту. Об этом сказал в эфире телеканала «112 Украина» бывший соратник Ющенко, экс-министр транспорта Евгений Червоненко

Червоненко отметил, что эпидемия коронавируса вскрыла многие пороки украинской власти и общества, и ещё вскроет. Так, в Киеве в общественный транспорт теперь нельзя садиться без масок, но где их взять? Маски успешно проданы на сторону — «и это должно быть расследовано». В украинских аптеках их теперь нет, у спекулянтов цены заоблачные. Похоже на то, что требование о масках для пассажиров «написали люди, которые в последний раз в метро или в троллейбусе ездили никогда».

Пора сказать себе, что никакого ЕС не будет, ни в какое НАТО Украину не примут, продолжил экс-министр.

«Хватит эту лабуду и враньё нести. Потому что у нас нет денег. И мы не нужны им, чтобы они своими деньгами стали на переднем крае конфликта с Россией», — заявил Червоненко.

По его словам, Европа в условиях кризиса будет вводить торговые ограничения, и не надо строить иллюзий, европейские страны заняты собой — «каждый после такого кризиса будет привилегии делать для своих производителей».

«Они, и когда всё было хорошо, о нас не думали, это мы иллюзию себе… И мечтали, чтобы мы поскорее помирились с Россией, и давали понять, что вы или миритесь и выполняете Минские соглашения, или мы к вам уже применим санкции», — сказал экс-министр. Он посоветовал Зеленскому давать сигнал SOS «не только странам Евросоюза, которые заняты страшной бедой у себя», но и послать «кого-нибудь» в КНР.

Червоненко также предложил «перестать матюкаться» в сторону России и подумать, куда Украина будет реализовывать товары, «когда после финансового краха… будет дефолт». И когда будет уже совсем «петля», продолжил он, то — «давайте уже честно» — в первую очередь, Россия поможет — «в силу интересов или истории, неважно». Помогут Россия, Китай, белорусы и казахи, предрёк Червоненко, добавив: «что-то у меня такая чуйка».

По его словам, коронавирус — прекрасная возможность справиться с «патриотами», постоянно кричащими о неких «красных линиях».

С Западом, с МВФ тоже можно разговаривать, продолжил Червоненко, однако подчеркнул: пусть Зеленский разговаривает с ними так, как он это делал в кинофильме «Слуга народа» в роли президента Голобородько.

Внутри страны, по словам Червоненко, надо «бить по губам всех, кто начинает разжигать вражду, кто начинает опять про агрессоров, не агрессоров…».

«Сегодня друг — это тот, кто тебе помогает, — продолжил он, добавив: если Украине начнут помогать Китай и Россия, то и западные страны скажут себе — «они начинают подниматься, а мы где?».

Продадут ли землю? Червоненко, сославшись на целых «семь инсайдов», сообщил: «МВФ послал нас». И теперь во фракции «Слуга народа» говорят: ну, тогда не будет и закона о земле. «Вы что, отрабатывали?» — задал он риторический вопрос, напомнив, что ещё недавно «соросята» убеждали всех, что без закона о земле и Украины не будет.

«Слава Богу, землю не отдали… Несчастье помогло. Так испугались, им денег не дали… Но они показали, какие они дешёвки», — констатировал экс-министр, отметив, что если бы ещё и землю продали в таких условиях, то на Украине началось бы такое, чего «даже Хичкок не описывал».

О временной победе над «продавцами» украинского чернозёма сообщил журналистам и один из лидеров «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович: «Верховная Рада не работает, землю не продадут». Впрочем, бдительность не помешает: глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что рассматривается возможность удалённой работы депутатов Рады, голосования в видеорежиме. Поэтому могут быть сюрпризы.