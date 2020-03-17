Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что новый законопроект может предусмотреть работу депутатов с помощью видеосвязи и видеоголосования. Об этом 17 марта он сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «Рада»

«Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в режиме удаленного управления работать… Есть статья Конституции, которая прямо говорит, что депутаты должны быть собраны в парламенте. Но, учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом исключительно на время эпидемии и мер по ее противодействию иметь возможность работать в таком режиме», — отметил Арахамия.

Ранее народные депутаты проголосовали за закон о противодействии эпидемии коронавируса, который, помимо прочего, предусматривает крупные штрафы за нарушение правил карантина.