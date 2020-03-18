Среда, 18 марта, стала первым днем жесточайших мер в борьбе с распространением коронавируса в Киеве. В городе закрыли метро, из-за чего столица страдает из-за транспортного коллапса. Впрочем, не только в Киеве, но и по всей стране люди нарушают запреты властей: карантин карантином, но работать нужно, поясняют они

На утро 18 марта на Украине Минздрав насчитал 14 случаев инфицирования коронавирусом, из них двое умерших. При этом среди заболевших оказались даже дети.

В Черновицкой области коронавирус выявили у 31-летнего и 18-летнего пациентов, а также у трех детей: 10 лет, год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Накануне власти Украины ввели крайне жесткие меры в борьбе с коронавирусом. Прекращена работы всех заведений сферы услуг, за исключением продуктовых магазинов, АЗС, банков и аптек, ограничение движения пассажирского транспорта внутри страны и остановка работы метро.

По сути, государство вводит тотальный карантин, не особо заботясь о тех, кого лишает средств к существованию.

Киев без метро

Сразу после новостей о грядущей остановке метро Киеву предсказали транспортный коллапс. Так и получилось.

Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

Но этого слишком мало для четырёхмиллионного города. Особенно в условиях, когда власти запрещают брать в один автобус-маршрутку-трамвай более 10 человек. Однако фактически этот запрет не соблюдается: автобусы набиваются битком, и даже после этого на остановках остаются сотни людей.

Кроме этого, в Киевпастрансе заявили, что сами не справляются с контролем пассажиров без масок, поэтому обратились за помощью к полиции.

В целом, ситуация с транспортом в Киеве — критическая: людям нужно продолжать ездить на работу, метро закрыто, а наземный транспорт всех не вмещает. Приходится ловить попутки или идти пешком.

Давка за место в автобусе

Но не только Киев страдает от «транспортного апокалипсиса». В Черновцах отменили льготный проезд, чтобы пенсионеры оставались на карантине. Так местные власти хотят «стимулировать пенсионеров меньше передвигаться по городу».

«Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации», — заверил мэр города Алексей Каспрук.

В Харькове множество людей из-за закрытия метрополитена вышли на остановки маршруток и трамваев еще в 5-6 часов утра, чтобы избежать давки. Но давка все равно была. Контроллер одного из трамваев признался, что весь состав трамваев выпустили на рельсы, чтоб уменьшить интервал ожидания, однако это не помогло справиться с пассажиропотоком.

При этом в троллейбусах ситуация еще хуже. Из-за спешки в транспортные средства по привычке набились десятки человек.

Бортник: Остановка метро парализует экономическую жизнь и провоцирует панику © Facebook, Ruslan Bortnik Геннадий Кернес заявил, что выступает против и закрывать метрополитен не собирается, однако был вынужден сделать под угрозой уголовной ответственности.

«Нас все равно никто лечить не будет»

В свою очередь около 20 пенсионеров Винницы после введения карантина в городе собрались возле центра обслуживания потребителей на улице Космонавтов — чтобы заплатить за коммунальные услуги.

«С 08:00 (09:00 мск — ред.) утра пожилые жители Винницы решили осуществить оплату за коммунальные услуги. Так как в помещение впускают по одному, то они решили все дружно ждать на улице», — отмечали украинские СМИ.

На вопрос, знают ли они о карантине в стране, пенсионеры ответили, что коронавирусом заболеть не боятся. По их словам, страшнее неоплаченные коммунальные услуги. Также они считают, что волноваться незачем, поскольку они отжили свое и их все равно никто лечить не будет.

Голод, теневая торговля, бюджетный кризис: экономист предрек украинцам тяжелые времена из-за карантина © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

В Радомышле 13 марта от коронавирусной инфекции скончалась 71-летняя пенсионерка. Администрация больницы попыталась заставить санитарку инфекционного отделения мыть эту палату без средств защиты. Мать ребенка-инвалида отказалась, побоявшись подхватить инфекцию.

«Были три защитных костюма, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай Бог, я ребенку принесу», — рассказал санитарка.

После этого ее уволили.