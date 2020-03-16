На Украине начался карантин. Помимо закрытия границ, властями обсуждается и ограничение работы ресторанов, а в это время обыватели сметают с полок марлевые маски и продукты питания

После того, как 14 марта Кабмин Украины объявил о закрытии 16-17 марта границ для авиа-, автомобильного и железнодорожного сообщения, компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) резко взвинтила цены на билеты. Так, если до закрытия границ из Киева можно было улететь в Вену эконом-классом за 1,5—2,5 тыс. гривен, то на 15 марта цена билета составляла уже 14,1 тыс. гривен, а на 16-е — и 19,9 тыс. Аналогичным образом взлетели цены на билеты и в Лондон, и в Париж… Коронавирус в Европе и США. Трамп закрылся, Европа переходит в режим карантина © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

Киевское областное отделение Антимонопольного комитета Украины уже заявило о начале расследования этих манипуляций. В свою очередь, МАУ объясняет рост билетов исключительно работой алгоритмов (чем больше заходов на сайт, тем выше цена на билеты). «Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку… Система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей. Таких, как интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное. Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и перечисляют их стоимость в соответствии с количеством пользователей, которые одновременно заходят в глобальную систему бронирования для заказа билета и создания бронирования», — говорится в пресс-релизе, оперативно разосланном авиакомпанией.

Между тем, Государственная пограничная служба Украины опубликовала 14 марта список временно закрытых 94 пунктов пропуска, тогда как 49 еще продолжают функционировать, но там закрывается пешеходный переход границы.

Есть инициативы «сверху» и по ограничению работы кафе и ресторанов. «Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса», — заявил 15 марта при обсуждении профильного законопроекта министр здравоохранения Украины Илья Емец.

Как логично отметила пресс-служба МАУ, «главный союзник роста цен на авиабилеты — это паника». Паника все больше охватывает общество.

«Люди прут толпами в инфекционные стационары «протестироваться на коронавирус». Это притом, что амбулаторные консультации в наших стационарах — это грубое нарушение санитарно-эпидемиологического режима», — негодует в Facebook заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете им. А.А. Богомолец профессор Ольга Голубовская. Но, оказывается, к этому прямо подстрекают людей и популярные блогеры, и даже мэрия города Киева…

Одновременно, как пишут комментаторы в посте Голубовской, идет массовая рассылка SMS с предложениями «протестироваться на коронавирус» в частных клиниках за 750 гривен.

В магазинах сметают продукты. Лидер «Правого сектора»* Андрей Тарасенко опубликовал поздним вечером 13 марта фотографии из киевского гипермаркета «Велмарт», где с полок смели все «под ноль» — и крупы, и воду в бутылках, и бакалею.

Про медицинские маски и говорить не приходится — они исчезли из аптек еще в феврале, причем в самых разных городах. Помимо объективных проблем (паника и то, что в основном этот товар завозили из того же Китая, где сейчас масок не хватает и для собственных нужд), не обошлось и без коррупции.

Бывший глава пресс-службы государственного омбудсмена Михаил Чаплыга написал еще 27 февраля в Facebook о деятельности главы Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения (фракция «Слуга народа») и советника президента Михаила Радуцкого: «На Харьковском заводе (человек, похожий на Радуцкого) выкупил весь склад масок — 20 млн шт. Еще одна закупка у другого изготовителя 8 млн шт. (покупатель тот же)… Маски теперь в Китае!… И это только две подтвержденные закупки-перепродажи… Говорят, этот персонаж выгреб всю страну!» Причем, как утверждает Чаплыга, стоимость закупки 28 млн масок составила 36,4 млн гривен, продажи в Китае — 224 млн. Доходность сделки — 515%!

Интересно, что при этом националисты, даже объявивший 3 марта кампанию по борьбе с коронавирусом «Национальный корпус», в связке с которым действует специальный «Медицинский корпус», не проявляют особой энергии. В основном праворадикалы были озабочены освобождением своих соратников, арестованных на акции против советника секретаря Совета национальной обороны и безопасности Украины Сергея Сивохо, и проведением 14 марта шествий в Дня добровольца.

* Организация запрещена Верховным судом РФ