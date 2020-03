Президент США Дональд Трамп на 30 дней закрыл авиасообщение с Европой, а папа римский Франциск призвал молиться за больных коронавирусом, а также за власти, принимающие трудные решения

Увеличивается количество стран Европейского Союза, в которых зафиксированы смерти от коронавируса. 12 марта в это список добавились Австрия, Греция, Норвегия и Польша. Больше всего смертельных случаев в Италии: за сутки их число выросло с 827 до 1016. Больше всего больных также в Италии — более 12 тысяч, и это число постоянно растёт (за сутки — более 2200 новых случаев), несмотря на закрытие всего и вся, запрет выхода на улицу без обоснования, штрафы за нарушение карантина и т.п.

Страны Европы продолжают принимать решение о закрытии — границ, учебных заведений, различных учреждений, предприятий торговли и услуг. Правда, самое громкое решение о «закрытии Европы» было принято в Вашингтоне: в ночь на 12 марта по среднеевропейскому времени президент США Дональд Трамп объявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса он постановил на месяц закрыть въезд на территорию США из стран Европы. Решение вступило в силу в полночь в пятницу, 13 марта. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф уточнил, что запрет также коснется всех граждан, посещавших Европу в срок за 14 дней до приезда в Штаты. Исключение будет сделано лишь для лиц, прибывающих из Великобритании и Ирландии. На Украине втрое выросло число зараженных коронавирусом - Минздрав © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 марта заявил, что в ближайшие месяцы вирус будет распространяться в мире и в Британии, и подчеркнул, что «это самый тяжелый кризис в области здравоохранения для нашего поколения». «Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится», — добавил премьер-министр Великобритании. К вечеру четверга в Британии насчитывалось 596 подтвержденных случаев болезни и 10 умерших. Избирательная комиссия Великобритании предложила перенести на осень местные выборы в Уэльсе и Англии, которые запланированы на 7 мая (речь идёт, в том числе, о выборах мэра Лондона). При этом обучение в школах и массовые мероприятия в стране пока не отменяются.

Незадолго до выступления Трампа глава Центра по контролю и предупреждению заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что «Европа — это новый Китай», так как именно она является главным источником коронавируса для США, где на данный момент выявлено около тысячи случаев заражения этим вирусом. Как заявил глава Белого дома в своем обращении, распространение вируса в Европе связано с тем, что власти не закрыли своевременно въезд из Китая, где коронавирус был обнаружен в конце 2019-го.

Решение Дональда Трампа осудили лидеры ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель. Министр иностранных дел Германии Хейко Маас обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он не проконсультировался с союзниками по поводу своего решения закрыть границы США для граждан стран-членов ЕС. А министр экономики Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул, что закрытие въезда на территорию США из стран Европы «очень серьезно скажется на туризме и на авиакомпаниях в целом».

В самой же Франции с понедельника, 16 марта, все детские сады, младшие, средние, старшие школы, а также университеты закроются для сдерживания распространения коронавируса. Учебные заведения будут закрыты вплоть до нового распоряжения. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 12 марта в телеобращении к нации.

Макрон подчеркнул, что Франция переживает самый масштабный санитарный кризис за век (речь идет о пандемии «испанского гриппа» 1918-1919 годов). Однако он не объявил третью — наивысшую — стадию эпидемии, что означало бы переход от тактики сдерживания распространения вируса к амортизации последствий. Не было объявлено и об отмене муниципальных выборов, первый тур которых запланирован на 15 марта. Коронавирус не пройдет. Молдавия повела Украину за собой на карантин © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Мы — только в начале этого кризиса», — уверен Макрон. «Несмотря на все наши попытки остановить вирус, он продолжает распространяться и набирать темпы», — добавил он. В последние дни коронавирус начал быстрее распространяться по всей Франции. К вечеру 12 марта на территории страны было зафиксирован 2876 случай заражения. 61 человек скончались от последствий коронавируса, 129 находятся в реанимации. В ближайшие недели Франция готовится к пику эпидемии коронавируса и собирается привлечь медиков на пенсии к борьбе с коронавирусом — на добровольной, но оплачиваемой основе. По словам главы французского национального объединения врачей Патрика Буэ, во Франции сегодня насчитывается около 40 тысяч врачей, вышедших на пенсию менее пяти лет назад, именно на них и рассчитывают власти страны.

В соседней Бельгии также будут закрыты школы, отменены все культурные мероприятия, приостановлена работа баров и ресторанов, в выходные дни будут закрыты все магазины. Об этом заявила 12 марта премьер-министр страны Софи Вильмес по итогам заседания Совета национальной безопасности. Новый режим вступит в силу с полуночи субботы, 14 марта. Тем не менее, речь не идет о «полной изоляции», подчеркнула Вильмес. «Мы хотим избежать такой ситуации, как в Италии. Эти меры должны предотвратить строгую изоляцию», — добавила она. Ныне в Бельгии зафиксировано 399 случаев заражения коронавирусом, умерло 3 человека.

К вечеру 12 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ФРГ составляет 2369 человек, от последствий заболевания скончались пятеро. Добрался вирус и до парламентского квартала в Берлине: во время лыжного отпуска в Австрии коронавирус подхватил депутат бундестага из фракции Свободной демократической партии Германии 41-летний Хаген Райнхольд. Сам он уже идет на поправку, но все сотрудники его офиса отправлены по домам в карантин. В домашнем карантине также группа депутатов от Социал-демократической партии Германии, принимавших участие в совещании, на котором, как выяснилось позднее, присутствовал один инфицированный чиновник министерства юстиции. Отменены в бундестаге и все поименные голосования, при которых депутаты должны опускать свои личные карточки в одну из трех урн — «за», «против» или «воздержался». Такая мера принята потому, что в моменты голосования у урн всегда возникают столпотворения депутатов. Немецкий журналист Куяс-Скрижинский: Предполагается, что в худшем случае в мире от коронавируса умрут 70 миллионов человек © скриншот видео InterVizor

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 марта согласовала с премьер-министрами федеральных земель ряд конкретных мер борьбы против распространения коронавируса. Так, должны быть отменены все запланированные мероприятия с числом участников более 1000 человек, а также «все необязательные мероприятия», где численность присутствующих не будет превышать 1000 человек.

По словам Меркель, в регионах страны, сильнее других пострадавших от распространения вируса, «одной из опций» является перенос начала учебного полугодия в вузах, закрытие детских садов и школ, а также продление пасхальных каникул, которые в целом ряде федеральных земель начнутся 29 марта. В то же время, по словам Меркель, конкретные решения входят в компетенцию местных властей. При этом по всей Германии уже закрываются клубы, театры и концертные залы. К примеру, британский музыкант, автор песен и поп-певец Джеймс Блант выступал в среду вечером в гамбургской филармонии перед пустым залом. Отменять концерт было поздно, поэтому пел Блант в камеру, а трансляция шла через интернет.

В дополнение к чрезвычайному положению в Словакии, в рамках которого закрыты все школы и курорты, в стране фактически закрыты границы. Из-за угрозы коронавируса правительство Словакии решило 12 марта, что только иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в Словакии, будет разрешено пересекать национальные границы. В Словакии ныне 21 подтвержденный случай заражения коронавирусом.

Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 12 марта чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш. Одновременно первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек объявил о введении с полуночи пятницы контроля на границах Чехии с Германией и Австрией, при котором пересечение границ разрешено только на 11 специально выделенных КПП.

По данным на середину дня 12 марта, в Чехии зарегистрировано 96 случаев заболеваний коронавирусом, включая трех граждан других стран — США, Эквадора и Афганистана. Как сообщил журналистам замглавы Минздрава Роман Примула, состояние трёх больных тяжелое. По его словам, число заболевших может резко возрасти в конце недели, поскольку после отдыха в горах в Италии и в Австрии в Чехию должны вернуться около 15 тысяч человек. Гражданам Чехии также запрещено путешествовать в Италию, Австрию, Германию, Китай, Иран и Южную Корею.

Правительство Болгарии и Национальный оперативный штаб в четверг вечером решили просить парламент Болгарии объявить чрезвычайное положение в связи с распространением эпидемии коронавируса, — заявил после заседания премьер-министр Бойко Борисов. Болгария уже закрыла большинство КПП на границах с Сербией и Северной Македонией. Сейчас в стране 23 инфицированных (за сутки — 16 новых случаев), один человек умер.

12 марта правительство Норвегии приняло решение об отмене массовых мероприятий, закрытии школ и детских садов, а также введение принудительного карантина для всех, въехавших в страну после 27 февраля из-за границы (кроме стран Скандинавии). Распоряжение касается как иностранцев, так и граждан Норвегии. Александр Рар: Ожидается, что от коронавируса умрет миллион граждан Германии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В Польше по состоянию на вечер 12 марта подтверждён 51 случай заражения коронавирусом. Тут правительство объявило о введении в стране состояния эпидемической угрозы. Хотя это даёт властям широчайшие полномочия — от ограничения перемещения граждан и торговли отдельными продуктами до реквизиции недвижимости и транспорта — пока ни одна из этих мер не стоит в повестке дня. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в специальном обращении заверил сограждан, что закрытие магазинов и «санитарные кордоны» вокруг городов не планируются. На коронавирус отреагировал и епископат римско-католической церкви в Польше: хотя богослужения не отменяются, принято решение освободить верующих от обязанности посещать воскресную мессу, и теперь отсутствие на ней не будет считаться грехом до окончания эпидемии коронавируса.

В Риме же все храмы будут полностью закрыты до 3 апреля, при этом проведение воскресных месс приостановлено по всей Италии решением конференции епископата ещё 9 марта. А папа римский Франциск во время утренней мессы в Ватикане 12 марта призвал молиться за больных и за власти, которые должны принимать трудные решения. «Давайте вместе помолимся, в это время пандемии, о больных, об их родственниках, о родителях, сидящих дома с детьми. Но прежде всего хочу попросить вас помолиться о властях. Они должны принимать решения, и часто эти решения не нравятся народу. Но всё ради нашего блага, и нередко власти чувствуют одиночество и непонимание. Помолимся о наших правителях, выбирающих эти меры: пусть они почувствуют молитвенную поддержку народа», — сказал понтифик.