Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак 11 марта прибыли в Минск, где должны принять участие в заседании Трехсторонней контактной группы. Вторая за неделю их встреча должна помочь найти решения, которые сдвинули бы с мертвой точки выполнение Минских соглашений

По данным Телеграм-канала «Легитимный», предметом переговоров между Ермаком и Козаком будут являться следующие аспекты:

— Выполнение обязательств, которые Украина взяла на себя в Париже. Ермак обещает Козаку, что Украина в конце марта проголосует по этим вопросам.

— Обсуждаются сейчас новые точки разведения вооружения на линии соприкосновения. Ермак обещает развести вооружения до 3 апреля.

— Обсуждают участившиеся обстрелы на линии соприкосновения. В этом кейсе попытаются найти алгоритм решения этой проблемы.

— Обсуждается кейс с обменом пленными (инициатива Украины). Ермак просит обмен на конец марта. Тут все зависит от выполнения Украиной «Парижского коммюнике».

— Обсуждается вопрос о «смешанных» контингентах миротворцев вокруг всей территории ЛДНР. Для решения этого вопроса, возможно, подключат Белоруссию. Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Минские соглашения. Системный саботаж при Порошенко

Вторые Минские соглашения были заключены еще в феврале 2015 г. в условиях резкого обострения боевых действий, причем обстановка была не в пользу Киева: после поражения под Дебальцево вооруженные силы самопровозглашенных республик Донбасса угрожали дальнейшим развитием наступления, что привело бы к утрате украинской властью контроля над другими территориями.

Положения Минска-2 предусматривали: прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, обмен заложниками и незаконно удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех», вывод иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины под контролем ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных групп и амнистию для всех участников боевых действий в Донбассе.

Политический раздел документа устанавливал, что ДНР и ЛНР, называемые «отдельными районами Донецкой и Луганской областей» на постоянной основе должны получить особый статус в составе Украины, что должно быть закреплено конституционной реформой. Причем текст закона нужно было согласовать с представителями Донбасса.

Отдельно оговаривался порядок передачи контроля над границей. Украинское правительство могло получить его после проведения там местных выборов и всеобъемлющего политического урегулирования.

В октябре 2015 года министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на саммите «нормандской четверки» в Париже в октябре 2015 года предложил механизм поэтапной реализации положений «Минска-2», что получило наименование «формула Штайнмайера». «Формула Штайнмайера» бессодержательна, но РФ с ней согласилась ради движения вперед» — Путин © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Но при Порошенко какой-либо прогресс в мирном урегулировании отсутствовал: Киев фактически саботировал выполнение Минска, обвиняя в этом Россию. Это позволяло украинским властям выставлять себя жертвами «российской агрессии», выпрашивая у Запада помощь, кредиты и постоянного продлевания антироссийские санкций, хотя РФ не является участником договоренностей.

Между тем за годы правления Порошенко в украинском обществе сформировался вполне отчетливый запрос на прекращение войны на Донбассе и немалые надежды связывались с Владимиром Зеленским, обещавшим в ходе предвыборной кампании «договариваться хоть с чертом лысым» для достижения мира. Впрочем, Киев продолжал вести свою игру: формально не отказываясь от Минска, пытался договориться с Россией на своих условиях, отметая необходимость прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

Безуспешные метания Зеленского

Новая власть опасалась представителей националистических организаций, угрожавших Зеленскому массовыми акциями протеста, если он проведет прямые переговоры с представителями «агрессора» без участия Запада или достигнет соглашения с Кремлем в ущерб территориальной целостности Украины. Несмотря на то, что парламентские выборы показали низкий процент поддержки националистов, под их нажимом власть отказалась от идеи проведения референдума касательно возможных соглашений по Донбассу. Шестой президент и его команда никак не только не остановили обстрелы, но на ряде направлений они лишь усилились.

Во время встречи представителей «Нормандской четверки» в декабре прошлого года в очередной раз была подчеркнута безальтернативность Минска. В итоговом коммюнике были согласованы следующие шаги: разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе, открытие новых пунктов пропуска на линии разграничения, обмен пленными между ДНР-ЛНР и Украиной в формате «всех на всех». Стороны также сошлись на том, что «формулу Штайнмайера» нужно интегрировать в украинское законодательство, а особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе. Помимо указанного выше, новая встреча «Нормандской четверки» предварительно была назначена на апрель 2020 г. Погребинский рассказал, что бы произошло, если бы Зеленский захотел выполнить «Минск» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Из всего этого пока выполнена лишь договоренность об обмене удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря 2019 г. В результате обмена ДНР получила 60 человек, Киев из ДНР — 52. При этом с ЛНР Украина обменялась в количестве 63 человек с украинской стороны и 25 со стороны Луганска.

Сейчас новая встреча находится под угрозой срыва вследствие позиции украинской стороны, которая всячески пытается изменить порядок выполнения Минских соглашений. Она выглядит следующим образом: сначала верните Украине контроль над границей с Россией, а уж потом мы сами там организуем выборы и как-нибудь решим вопрос со статусом региона. По факту, это полный пересмотр буквы и духа минских соглашений, на что Россия категорически не согласна.

В ходе последнего интервью газете The Guardian глава украинского государства чуть ли не выдвинул ультиматум Владимиру Путину: он отвел год на достижение договоренностей, пригрозив в противном случае выйти из переговоров.

«Время идет. Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя… не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу в Минске. Я не буду этого делать», — сказал Зеленский.

Он уточнил, у Киева уже есть «два или три плана» дальнейших действий после выхода из переговоров, но детали этих планов разглашать не стал.

Зеленский выразил уверенность, что два других участника «нормандской четверки», канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают Украину. Однако слова Макрона о необходимости восстанавливать отношения с Россией у украинского президента вызывают обеспокоенность, ибо «невозможно играть на двух фронтах одновременно».

Киев делает себе только хуже

По мнению экспертов, попытки Зеленского переложить ответственность за невыполнение Минска на Путина, который, напротив, придерживается необходимости их строгой и последовательной реализации, отвергает предложения по пересмотру «неудобных» для Киева пунктов, выглядят весьма нелепо.

Украинский политолог Руслан Бортник полагает, что заигрывания украинского президента с националистами приведут к еще более тяжелым последствиям, чем выполнение Минских соглашений.

«Украина пытается постоянно переиграть эти соглашения. Потому что до сих пор президент Зеленский считает, что реализация Минских соглашений несет внутренние риски больше, нежели риски, которые связаны с не реализацией Минских соглашений.

У президента в команде считают, что, если Минские соглашения в том виде реализовать, то «правые» устроят Майдан. Если их не реализовать, то потеряешь рейтинг и уйдешь спокойно со своей должности. Вот в таком диапазоне находятся. Мне кажется, что президент и люди, которые так думают, они не правы. Они не понимают, что, на самом деле, не реализация Минских соглашений приведет сначала к потере рейтинга, а потом все равно к Майдану. Просто в более худших условиях, беспросветных абсолютно условиях», — заявил Бортник в эфире телеканала NewsOne.

Российский политолог Сергей Марков придерживается точки зрения, что своим хамским интервью Зеленский закрыл дорогу к дальнейшим переговорам, а новых саммитов с участием Зеленского и Путина ждать не стоит.

«Зеленский ведет диалог с Путиным в стиле 8 марта. Выполнение минских соглашений опять в кризисе. Обстрелы со стороны ВСУ опять идут каждую ночь. Они предпочитают стрелять именно по ночам, потому что наблюдатели ОБСЕ боятся выезжать на местность ночью и поэтому наблюдатели ОБСЕ пишут, что неизвестно, кто стрелял. Хотя все знают, что стреляют ВСУ всегда первыми. Армия ДНР и ЛНР долго не отвечала, но уже начала отвечать… Желание Зеленского провести еще один саммит Нормандской четверки не будет поддержано Москвой до тех пор, пока Зеленский не выполнит то, что он должен выполнить по итогам прошлого саммита. То есть прекратить огонь, развести войска, обменять пленных по принципу всех на всех, ввести план Штайнмайера в национальное законодательство. И начать наконец реализацию политической части Минских соглашений. Ничего этого Зеленский не делает и делать не готов», — написал Марков в Facebook. Мониторинговая миссия ОБСЕ подыгрывает Киеву из-за политического заказа. Факты и доказательства © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Марков сравнил политику Зеленского с Порошенко.

«Поэтому наиболее вероятно, больше никаких саммитов не будет. Как не было саммита более 3х лет при Порошенко, потому что Порошенко не выполнял решения этих саммитов. Так по этой же причине не будет и новых саммитов с Зеленским — потому что Зеленский не выполняет то, о чем договорились. Вот поэтому Зеленский и хамит Путину, угрожает ему новым кризисом. В стиле женщины истерички к мужику. Дескать, если не будешь со мной встречаться, то пеняй на себя, через месяц я такое уделаю, что ты сам пожалеешь, что отказался встречаться. Все может измениться, но пока это так грустно. Москва будет настаивать на выполнении Зеленским того, о чем договорились», — резюмировал политолог.

Смогут ли теперь Козак и Ермак, встретившиеся в среду, 11 марта, в Минске, прийти к какому-то компромиссу на фоне таких заявлений с украинской стороны — огромный вопрос. Пока все переговоры заканчивались ничем, а ежедневные обстрелы Донбасса и боевые столкновения с жертвами с обеих сторон, а также пострадавшими и погибшими мирными жителями только усиливаются.