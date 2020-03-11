Арестованная в прошлом году в Лондоне как «необоснованное богатство» недвижимость является собственностью дочери и внука казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева, сообщили британские СМИ. Во вторник 10 марта Высокий суд Лондона разрешил придать эту информацию огласке

Семья первого президента независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева оспаривает в суде арест своей недвижимости, сообщает британское издание ВВС. Именно это издание совместно с организациями Finance Uncovered и Transparency International обнаружило в открытых источниках сведения об элитной недвижимости, общей стоимостью свыше $100 млн, принадлежащей родственникам первого казахстанского президента.

Во вторник, 10 марта, судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников — спикера сената Казахстана Дариги Назарбаевой, ее сына Нурали Алиева и его жены Аиды. Дарига Назарбаева — потенциальная наследница © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Они, если верить ВВС, оспаривают в суде арест недвижимости, купленной несколько лет назад за более чем $100 млн. При этом текущая стоимость ее может быть намного выше.

Молодые, но деловитые

Когда в 2014 году у Алиева появился особняк с бассейном, ему не было и тридцати. Однако он уже успел выбиться в люди: был среди топ-менеджмента ряда казахстанских банков и компаний. За два года до покупки особняка Алиев попал в рейтинг богатейших жителей Казахстана, составленный журналом Forbes. Его состояние оценили в $200 млн.

В конце 2014 года он перешел на госслужбу, став заместителем мэра Астаны. На этой должности он оставался до марта 2016 года и не застал переименования столицы в честь его деда. Сейчас Алиев снова занимается бизнесом.

Его мать — спикер сената Казахстана — тоже успела побыть бизнесменом. Собственно, на этом и строится линия защиты. А вот следователи Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) уверяют, что дома были куплены на преступные доходы отца Алиева и мужа Назарбаевой — Рахата Алиева, который при странных обстоятельствах погиб в австрийской тюрьме в 2015 году.

Как заявила защитница Назарбаевой, дело притянуто за уши, а у следователей «абсурдно патриархальное представление о мире»: Назарбаева — самостоятельная женщина и способна заработать сама.

Адвокаты и семья Назарбаевых предоставили NCA все документы о том, как Назарбаева управляет своими деньгами и как организовано владение ее недвижимостью с прицелом на оптимизацию налогообложения.

«NCA отказалась изучать представленные документы. Они настаивают на публичном судебном разбирательстве», — заявила адвокат Клэр Монтгомери.

С другой стороны, тот же Алиев-младший уже фигурировал в скандале, связанном с офшорами. Согласно опубликованным документам Panama papers, Алиев с сентября 2014 года владел офшорной компанией Alba International, а с 2008 по 2011 год владел офшорной компанией Baltimore Alliance.

Как бы то ни было, но если Назарбаева, ее сын и их офшорные компании докажут свою правоту, ордер на арест особняка с подземным бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дома на Хайгейт и квартиры в Челси отменят. В противном случае им придется доказывать законность происхождения средств и, если они не преуспеют в этом, смириться с потерей недвижимости.

Впрочем, в этом деле может быть не только экономический аспект.

Совмещая приятное с полезным

В 2017 году в Великобритании вступил в силу закон, согласно которому можно замораживать средства, а затем требовать от их владельцев доказать, что они не были нажиты преступным путем. Его первой «жертвой» стала жена бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира, которую обязали объяснить происхождение £22 млн. Ее муж был осужден на родине за хищения.

Второй «жертвой» закона стал студент-миллионер из Молдавии — сын осужденного экс-премьер-министра страны Влада Филата, у которого заморозили почти £500 тыс. на счетах. Его отец тоже был осужден за хищения. Назарбаева и Алиева — еще одни из тех, кто подпал под действие нового закона. «Дарига должна отойти». Эксперт о том, как Казахстану правильно поступить с внуком Назарбаева © Facebook Aisultan Rakhat

При этом в будущем Назарбаев и Алиева и вовсе могут лишиться недвижимости: если они не докажут законное происхождение средств, на которые купили недвижимость, правоохранительные органы еще раз обратятся в суд. На этот раз с ходатайством о конфискации и продаже имущества на аукционе. Средства пойдут в британскую казну.

«Британское инвестиционное законодательство — лучшее в мире. Ты можешь привести в страну любые деньги, хоть со счетов ИГИЛ (запрещенная в РФ организация. — Ред.), хоть наличку, плохо отмытую от крови и кокаина, хоть из «прачечных» азиатских диктатур. Можешь вложить в местные банки, недвижимость, футбольные клубы. Всё что душе угодно. А через пару лет начнут интересоваться происхождением денег и, если, не дай бог, хоть чуть-чуть происхождение это не соответствует британскому законодательству — арибидерчи! Заберут все в пользу короны. Культура!» — шутят над попавшими в беду представителями казахстанской элиты и британским законодательством в соцсетях.

Между тем, у дела Назарбаевой и Алиева есть и политический подтекст. 13 февраля средний сын Назарбаевой и брат Алиева — Айсултан Назарбаев — заявил о коррупции в Казахстане.

«Я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужа Кайрата Шарипбаева)», — написал он 13 февраля в Facebook.

По словам Назарбаева-младшего, речь идёт о контрактах в энергетической сфере.

«С весны 2015 года Кайрат Шарипбаев и моя мать начали закулисную войну против моего бывшего тестя, Кайрата Боранбаева. И окружение Нурсултана Назарбаева начало настраивать его против моего тестя. Всё дело заключалось в газовом контракте, где за копейки продаётся казахстанский газ российскому «Газпрому». Там существует прокладочная компания, и на ней формируется прибыль около $1,5 млрд в год. Деньги оседают в Сингапуре, и там они делятся между Российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского «Газпрома». Что касается Казахстана, то прибыль около $700 млн в год делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем. Так вот, когда моя мать и ее муж, Кайрат Шарипбаев, захотели забрать этот контракт себе, у Тимура Кулибаева и Кайрата Боранбаева, я оказался в эпицентре этой жадности», — писал внук первого казахстанского президента.

На следующий день он обратился к читателям уже на английском языке. Он посетовал на то, что ни Казахстан, ни Россия никак не отреагировали на его заявление, а также на отсутствие санкций против коррумпированной казахстанской элиты.

«Я очень надеюсь, что однажды Казахстан станет свободным государством с настоящей демократией и с моральным компасом, указывающим в правильном направлении во внутренней и внешней политике», — написал он.

Спустя неделю он и вовсе заявил, что его брат и мать приезжали к нему на переговоры.

«Ко мне приезжали мать и брат на переговоры! И я пошёл на переговоры и не ради денег или своего благосостояния, а я пошёл из милосердия и милостыне, согласно всему тому чему учит нас Аллах или Бог (для меня это одно и то же)! <…>Я проявил милосердие, потому как не хочу становиться их жалким бесчувственным подобием! Я не хочу поднимать людей на революцию, потому как она не получается без смертей! А я считаю, что каждая жизнь на счету, и я не хочу быть манипулятором народа! А я считаю, что смогу решить проблему как внутри семьи, так и внутри страны! Но это не значит, что я буду молчать, я буду бороться за правду до конца!» — писал Назарбаев.

А 27 февраля он попросил помочь ему покинуть квартиру на Норс-Роу в центре Лондона — неподалеку от Гайд-парка.

Он записал несколько видео из квартиры. С того дня никаких вестей от Айсултана Назарбаева не было. Внук Назарбаева Айсултан определился с метрополией. И, возможно, с будущим президентством © Facebook, Aisultan Rakhat

А между тем он мог стать одним из реальных претендентов на власть в Казахстане после смерти деда. Назарбаев-младший окончил Королевскую военную академию в Сандхёрсте. Это британская кузница кадров для правителей ряда государств.

Так, её окончили умерший в январе султан Омана Кабус бен Саид, который в свое время сверг своего отца, а также: король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, его дед Талал ибн Абдалла, отец Хусейн ибн Талал, братья Али бин аль-Хусейн, Хамза ибн Хусейн и Хашим ибн Хусейн и сын нынешнего короля Хусейн ибн Абдалла, бывший эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани, президент ОАЭ и эмир Дубая Халифа ибн Заид Аль Нахайян, его брат — наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Зайид Аль Нахайян, саудовский принц Халид ибн Бандар Аль Сауд, бывший король Малайзии и султан малайзийского султаната Тренгану Мизан Зайнал Абидин, его предшественник на королевском посту и нынешний раджа Перлиса Туантку Сайед Сирахуддин, покойный король Тонга Георг Тупоу V, а также наследный князь Лихтенштейна Алоиз, великий герцог Люксембурга Анри и члены британской королевской семьи.

Не исключено, что суд в отношении Назарбаевой и Алиева может иметь политическую подоплеку. В таком случае в ближайшем будущем мы снова можем услышать об Айсултане Назарбаеве.