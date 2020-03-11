Новый премьер-министр Денис Шмыгаль должен будет отвечать не только на традиционные, но и на новые для Украины вызовы. В частности, на тревожные позывные экономического кризиса-2020, прозвучавшие в «чёрный понедельник». Пока неясно, это уже кризис или только предисловие к нему, но украинская валюта упала по отношению к доллару примерно на гривну

Впрочем, кризисные явления в украинской экономике не зависят от состава нового правительства. Будет ли «идеальный шторм» в мировой экономике или не будет, Украина всё равно будет страдать из-за непродуманной финансово-экономической политики, проводившейся в 2019 году, говорят экономисты.

А мы предупреждали…

Экономический эксперт Виктор Скаршевский говорит, что Международный валютный фонд (МВФ) и другие мировые аналитические центры прогнозировали и предупреждали, что к началу 2021 года возможен мировой финансовый кризис. А вот украинская власть, вместо того чтобы стелить соломку, где надо, сделала все возможное, чтобы ожидаемый удар максимально негативно сказался на украинской валюте и благосостоянии украинцев.

«В Украину пустили спекулятивный капитал, заходивший в страну на протяжении 2019 года и еще в январе 2020 года в виде облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Доходность украинского внутреннего долга была первой в мире по величине. То есть, государство — а вернее граждане-налогоплательщики — платили больше всего денег за покупку своего долга», — пояснил экономист.

«Чёрный понедельник» для Украины. Как новый кризис изменит экономику страны © REUTERS, Aly Song | REUTERS, Aly Song | Перейти в фотобанк

«Национальный банк продал из наших золотовалютных резервов более $300 млн, чтобы помочь этим спекулянтам вывезти эти деньги из Украины. Нацбанк продолжает активно продавать валюту вместо того, чтобы дать возможность гривне девальвировать более естественным образом. Ее спекулятивное укрепление в прошлом году на 15% лишило более $3 млрд валютной выручки украинских экспортеров из-за резкой ревальвации», — заключил аналитик.

Непозволительная роскошь

Согласен с коллегой и экономист Андрей Вигиринский. Нефтяной обвал тащит вниз гривну, а инфляцию — подбрасывает вверх. Но в таких условиях, говорит эксперт, центробанки нарочно подталкивают национальные валюты к девальвации, чтобы продукция этих стран могла успешно конкурировать с другими. Киев вполне может извлечь выгоду из текущей ситуации, а бояться падения гривны не стоит. Ведь еще пару лет назад население жило с курсом по 28-29 гривен за доллар.

«Если Украина сохранит тренд на крепкий курс гривны, наши экспортеры потеряют. Если они потеряют, завалится вся экономика. Поэтому девальвация — это необратимый процесс в условиях мирового кризиса. Если все вокруг вас девальвируют все валюты, имея слабую экономику, вы не можете позволить себе держать этот курс», — разъяснил эксперт.

Сдерживание инфляции со стороны Нацбанка Украины не отвечает мировым трендам. Если стоимость денег в мире снижается, то в условиях кризиса центробанки развитых стран понимают: поддержать уровень спроса и своего производства можно лишь доступностью денежного ресурса. Следовательно, они понижают стоимость этого ресурса.

Если инфляция будет тормозиться, а банковский процент увеличиваться, как это делалось до сего момента, государство оставит промышленность и потребителей без доступных кредитов.

Спасет ли обновленный Кабмин украинскую экономику © Андрей Лубенский

Без импортозамещения нет позиции

В такое время Украина должна активно заниматься импортозамещением и найти точки роста экономики в зарождающемся кризисе, например, повышать внутреннее производство, создавая рабочие места. Можно посмотреть, как это делает Россия. К примеру, россияне, напомнил финаналитик, не конвертируют стоимость автомобилей в доллары, покупая их за рубли. Там расчетной единицей считается именно рубль, тогда как в Украине люди в целом пересчитывают стоимость своих активов в долларах.

Стоит отметить, что даже в России, нарастившей импортозамещение с 2014 года ввиду антироссийских санкций, некоторые отрасли продолжают зависеть от внешних поставок. Те же автомобили могут подорожать, так как на фабриках есть иностранное оборудование, а автомобили начиняются иностранными комплектующими.

Импортная бытовая техника и мобильные телефоны тоже вырастут в цене. Одни специалисты утверждают, что сельхозсектор не должен сильно поднять цены, так как с импортозамещением здесь более-менее порядок. Другие говорят о существенном подорожании из-за продуктовой зависимости от Китая. Из Китая в Россию идут и другие товары.

В общем, если кризис-2020 заставит нефтеносную Россию поволноваться, то чего уж говорить об Украине, которая на 80% зависит от нефтепродуктов из России. Ввозятся в страну и другие товары (например, стройматериалы) и многие продукты питания. Кстати, корреляция по импортной стоимости энергоносителей — месяца два, но и бюджет от этого потеряет, так как НДС будет сниматься со стоимости более низкой, чем сейчас.

Протекционизм вступит в некое противоречие с правилами ВТО и Евросоюза, но такое решение должно быть принято Кабмином Дениса Шмыгаля без оглядки на внешних партнеров. Так премьер покажет свою самодостаточность и центристскую позицию, считает Андрей Вигиринский. Если же Шмыгаль не сделает этот шаг, он снова окажется ведомым Западом и все процессы, начавшиеся при Алексее Гончаруке, будут продолжаться.

Скупка бумаг под управляемую панику

Экономист Охрименко: Слухи про дефолт Украины сильно преувеличены. Но проблем не избежать © Евгений Котенко, РИА Новости Украина статье одного из ведущих мировых финансовых порталов «Bloomber».

Авторы материала — украинская журналистка и бывший сотрудник украинской инвесткомпании «Concorde Capital». Несколько позже «Конкорд» призывает иностранцев вкладывать в ВВП-варранты (используются при новой эмиссии ценных бумаг. Варрант торгуется как ценная бумага, цена которой отражает стоимость лежащих в его основе ценных бумаг. — Ред.). Они сегодня торгуются по 80% от номинальной стоимости. Но в том-то и дело, что доходность варрантов в долгосрочной перспективе является более, чем прибыльной.

Валютные спекулянты так и работают: сначала создают панику посредством публикации в авторитетном издании о перспективе обрезания иностранного кредитования. А потом рекомендуют вкладывать в ВВП-варранты.

Пока Вигиринский не видит шагов Кабмина по недопустимости скатывания в еще больший кризис. Денис Шмыгаль сделал дежурные политические заявления по Крыму и неконтролируемой Киевом части Донбасса, утвердил план по борьбе с коронавирусом, но не заявил, как будет подниматься украинская экономика. Министром финансов вместо Оксаны Маркаровой стал Игорь Уманский, который в качестве замминистра финансов в 2015 году был категорически против кабальной реструктуризации внешних украинских долгов по плану тогдашней главы Минфина Наталии Яресько.

Но пока он не проявляет рвения наконец-то исправить положение.

«Я не вижу пока от него инициативы по переговорам с (крупнейшим владельцем украинского внешнего долга. — Ред.) «Franklin Templeton Investments» по изменению условий выпущенных евробондов и ВВП-варрантов в положении экономического кризиса», — заявил Вигиринский.

Выигрывают другие

«Падение гривны неизбежно и экономически обоснованно» — экс-министр экономики Украины © РИА Новости Украина

В реальности же госдолг в $80,35 млрд возрастёт, если пересчитать его по курсу 27-28 грн/$1.

Андрей Вигиринский считает, что если бы государство готовилось к кризису, оно бы могло внушить спекулянтам, чтобы те «сливали» упомянутые ВВП-варранты, чтобы они упали в цене до 60%, а Украина их бы потом выкупила. Сейчас же с помощью махинаций куш срывают снова спекулянты.

«Тогда у нас снялся бы вопрос о выплатах долгов в 2020, 2024, 2030 годах. Но денег у нас нет, никто к этому не готовился. Вполне возможно, что на этих скачках зарабатывают и выкупают варранты совсем другие люди», — заключил эксперт.

Тем временем Денис Шмыгаль пообещал пересчитать госбюджет, а для этого нужен новый макропрогноз. Его нет, зато премьер, подумав, что народ все быстро забывает, обещает индексацию пенсий, которая и так запланирована на этот год в несколько этапов. Пиар и несбыточные обещания не помогут чиновникам, так как Украина запрограммирована на кризис из-за сырьевой экономики.

«Когда сырьевые циклы поднимаются, как это было последние 3-4 года, украинская экономика немножко подрастает. Как только циклы идут вниз и цены на внешних рынках падают, сразу наша экономика проваливается», — подытожил Виктор Скаршевский.