Министерство финансов Украины возглавил Игорь Уманский. Минфин оказался едва ли не единственным министерством, где имя нового руководителя стало известно заранее, а не буквально за несколько часов до голосования

Новый министр имеет немалый опыт работы на госслужбе. Уманский уже дважды занимал должность первого заместителя министра финансов, в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко. Он был внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко с октября 2016 по март 2019-го. Уманский является кандидатом экономических наук и был одним из основных консультантов президента Владимира Зеленского.

Карьера

Уманский начал карьеру в конце 90-х в Нацагентстве по развитию и евроинтеграции. Он работал в Минэкономики, Нацбанке Украины, заместителем председателя правления "Укртранснафты", заместителем председателя Государственного ипотечного учреждения, заместителем председателя Госагентства по инвестициям и инновациям. Уманский был первым заместителем министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко. После конфликта главы Минфина Виктора Пинзеника и Тимошенко (начало 2009 года — разгар мирового финансового кризиса) Уманский почти год возглавлял Минфин, покинув должность в марте 2010 года. Именно при Уманском государство национализировало «Укргазбанк», «Родовид Банк» и банк «Киев», докапитализировав их на 9,57 млрд грн.

Президентство Виктора Януковича — единственный период, когда Уманский не работал в госструктурах: тогда он несколько лет преподавал в Одесской академии связи им. Попова. В 2013 году Уманский вместе с нынешним главой Нацкомиссии по ценным бумагам Тимуром Хромаевым стал акционером американской компании Epsilon Corporation, которая купила две метановые шахты в Луганской области. Сейчас предприятиями владеет Gase Energy Хромаева. В 2014 году Уманский входил в совет этой компании. От Гончарука до Шмыгаля. Какое наследство оставил один премьер другому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После смены власти Уманский вновь согласился вернуться на госслужбу и стал первым заместителем министра финансов в правительстве Арсения Яценюка.

С 2016 года Уманский был внештатным советником президента Порошенко. Тогда же глава Минэнерго Игорь Насалик рассматривал его в качестве своего заместителя, но Уманский так и не был назначен. В этот же период он "засветился" в истории с конфликтом министра финансов Александра Данилюка и премьера Владимира Гройсмана. Данилюк утверждал, что ему навязывают (звучали фамилии Нины Южаниной и Игоря Кононенко) Уманского в качестве заместителя. Сам Уманский все опровергал.

В октябре 2019 года Уманский претендовал на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Разногласия с Яресько

Занимая должность первого замминистра финансов в правительстве Яценюка, Игорь Уманский был постоянным гостем на заседаниях бюджетного комитета. Он руководил бюджетным процессом и согласовывал с депутатами поправки в проект главной сметы страны. В присутствии министра финансов Натальи Яресько депутаты часто обращались именно к Уманскому. Или же в своих требованиях и возмущениях апеллировали к его обещаниям.

Вопросов было множество. "Так вы можете объяснить, за счет чего все-таки собираетесь сокращать расходы на 60 млрд грн?" — допрашивал Минфин народный депутат Виктор Пинзенык на одном из заседаний комитета. В достоверности расчетов по доходам бюджета депутаты сомневались до последнего.

"Понимаете, с Уманским… С ним было непросто. Он резал все, но не говорил, что каждая запятая в бюджете — это требование МВФ. И он… не орал. В тех условиях это сильно отличало его от остальных", — вспоминал один из членов парламентского комитета по вопросам бюджета.

В декабре 2015 года, закончив подготовку госбюджета, Уманский ушел в отставку. Яресько поблагодарила своего зама за профессионализм и подчеркнула, что команда Минфина "с уважением относится к его желанию отдохнуть от чрезвычайной нагрузки, которую он имел на данной должности".

В интервью изданию "Страна.ua" он объяснил, чем было вызвано его решение. По его словам, главная причина отставки — профессиональные расхождения с министром финансов Наталией Яресько. В частности, по вопросам налоговой реформы. Уманский выступал категорически против правок в Налоговый Кодекс. Он был убежден, что уменьшение соцвзноса в два раза приведет к сокращению доходов Пенсионного фонда почти вдвое. "Наталия была искренне убеждена, что такой подход правильный и это позволит вывести экономику и зарплаты из тени. Она в это верила и, наверное, верит до сих пор. Как я ни пытался объяснить, что это приведет к дефициту Пенсионного фонда, меня никто не услышал. Я рассказывал, добивался, меня не слушали. Я же ей не мальчик. Мне надоело, я ушел", — говорил Уманский.

Он объяснил, в чем суть профессионального расхождения с бывшей начальницей: "Наталия считает, что историю с дефицитом ПФ можно "вырулить" через выход предприятий из тени и увеличения количества официально уплаченных налогов. Но количество "конвертных" зарплат это история из мифов. Может, я ошибаюсь, может я идиот, но прежде, чем дискутировать с министром я специально встретился с менеджерами крупнейших компаний, представителей олигархических групп и задал простой вопрос: сколько у вас на предприятии людей, и скольким из них вы платите неофициально? Один из бизнесменов ответил: 50 тыс. сотрудников. Такому количеству людей чисто технологически невозможно выплачивать зарплату в конвертах. Зарплату в конвертах получает офисный планктон. Кто еще? Представители сектора услуг и вашей братии, журналисты. А сколько их таких людей, и какие суммы они получают? Я подсчитал: максимум 15% теневых зарплат от всего заработного фонда. Выходит, мы на 50% вымываем Пенсионный фонд. А для чего? Для того, чтобы добраться до 15% каких-то несуществующих зарплат".

Критика

Резкие заявления, которые он делал в прошлом, говорят о том, что отношения нового министра с НБУ и МВФ будут непростыми. По его мнению, МВФ требует «а-ля реформы», которые заключаются в максимальной либерализации экономики. Уманский отмечал, что когда все страны стимулируют экономический рост и защищают своих производителей, Украина, по мнению МВФ, должна открывать рынки для других. Об этом он заявлял в интервью «Эмигрантскому радио».

Среди прочего, он прямо называл монетарную и валютную политику НБУ «разрушительной для экономики», обвинял национального регулятора в создании условий для развития «пирамиды ОВГЗ» и говорил, что экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой «есть за что ответить по законодательству Украины».

«Нужно понимать, почему наши иностранные кредиторы так защищают руководство Нацбанка: сверхприбыли от «пирамиды ОВГЗ» получают большие иностранные банки», — говорил Уманский. Поэтому, отмечал он, это нормально, что иностранные кредиторы Украины защищают интересы своих бизнесменов. Кабмин Гончарука — правительство, сорвавшее стоп-кран украинской экономики, нащупало кадровое дно © Julia Berezovska/ Press office NBU

«Каковы на сегодня перспективы возобновления кредитования реального сектора? 11 июня Минфин разместил шестилетние ОВГЗ со ставкой 15,85% годовых. По депозитным сертификатам НБУ предлагает ставку 15,5-16%. И это при годовой инфляции в мае 9,6%. Какова мотивация участников рынка давать кредитование реальному сектору? При такой доходности, которую дает Нацбанк и Минфин, кредитовать реальный сектор просто не имеет смысла. Обычных рыночных и математических мотивов для кредитования реального сектора на сегодня нет. Возможно, кроме некоторых инструментов потребительского кредитования, когда эффективная процентная ставка составляет больше 25%, иногда доходит до 40%.

И такая ситуация будет сохраняться, если не вывести Нацбанк с рынка заимствований через инструмент депозитных сертификатов, если доходность по ОВГЗ и стоимость кредитов будет привязана к ставке рефинансирования. Сейчас она находится на уровне 17,5%. А это означает, что дешевле 17,5% Минфин привлекать средства на внутреннем рынке не может. Дешевле 18% банки кредитовать реальный сектор также не могут. В нынешних условиях им проще и безопаснее купить ОВГЗ. Без рисков, без последующих ограничений и проблем с резервированием и т. д», — говорил Уманский в интервью DSnews.ua, в июле прошлого года.

Не остались в стороне и экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, и экс-глава Минфина Оксана Маркарова. Их Уманский критиковал за проблемы с бюджетом.

Один в поле не воин

По мнению экономиста Виктора Скаршевского, министр финансов, каким бы высококлассным профессионалом он ни был, мало что может изменить для украинской экономики.

«Минфин не определяет политику, а работает больше как бухгалтерская организация. Если экономика работает плохо, значит мало поступлений в бюджет, и соответственно, министр финансов максимум, что может сделать — это оптимизировать расходы и немножко изменить приоритеты. Но это больше похоже на «Тришкин кафтан» — всё равно дыры остаются. Размер государственного бюджета Украины находится на уровне бюджета города Москва и сопоставим с размером бюджета города Берлин. Этим я хочу подчеркнуть мизерность украинского бюджета.

И какого-то чуда от Игоря Уманского ожидать не стоит, несмотря не то, что он более взвешенно подходит и к промышленной политике, и к экономическому развитию, и по отношению к кредиторам. Так что, несмотря на более положительные характеристики с точки зрения национальной экономики, отдельно взятое министерство финансов под руководством Игоря Уманского много не сделает», — сказал Скаршевский в комментарии Украина.ру.

Экономист аргументировал свое убеждение тем, что уже новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил практически в одном предложении, что необходимо проводить секвестр бюджета и увеличивать пенсии. «Так что же может сделать в этом случае министр финансов? Любой министр финансов, с любой фамилией? Правда, это пока еще просто слова, потом мы еще увидим действия. Но, к сожалению, я бы не переоценивал фигуру Уманского.

Я бы с какой-то надеждой воспринял происходящее, если бы в правительство заходила единая команда единомышленников под какую-то определенную стратегию, под какую-то программу. А на деле новый премьер с некоторыми министрами своего кабинета, образно говоря, познакомился за день до представления в парламенте. Это не команда — это результат политических договоренностей, причем не публичных. Программы, как таковой, нет, стратегии мы не знаем, и вряд ли под нее подбирали министров, поскольку ее по факту и не существовало», — пояснил Скаршевский.

Кроме того, экономист обратил внимание на то, что если Алексей Гончарук, вступая на должность премьера, заявил, что направление проводимых пять лет реформ было правильным, но шло медленно, то новый премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что курс менять не собирается.

«Украинскую власть постоянно критиковали за отсутствие преемственности, теперь же мы видим, что есть полная преемственность, начиная с Яценюка, Гройсмана и продолжая Гончаруком и Шмыгалем. Даже если они открыто это не объявляют, мы можем сделать вывод из тех тенденций, которые происходят, что курс взят на демонтаж социального государства и деидустриализацию. Скорее всего, этот курс они взяли за основу. Сознательно или не сознательно — уже не имеет никакого значения», — заключил Виктор Скаршевский..