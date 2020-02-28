Цены на продукты питания в Украине в этом году поднимутся в среднем где-то на 5-6%, заявляет глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко

Овощи борщевого набора в этом году не претерпели большого колебания цен. Небольшое повышение ценников — приятная новость. Но вопрос в том, насколько вырастет покупательная способность граждан. Ведь она зависит от роста доходов.

«Сколько ты зарабатываешь?»

А самая бедная страна Европы с самыми низкими зарплатами и самой низкой покупательной способностью населения — это Украина. Анализ рынка труда и роста заработных плат на 2020 год гласит: зарплаты увеличат не всем. Лидеры по росту — само собой, компьютерщики. Но специалисты, казалось бы, других престижных профессий останутся за бортом и вынуждены будут долго искать работу (а начинающие — и подавно).

Вилка зарплат разнообразна, но хуже всего придется бюджетникам, которые с оставшимися надбавками едва ли дотянут до 10 тыс гривен. Тогда как средняя з/п сейчас превышает 12 тыс гривен. Ситуация ухудшится, если власть протащит новое, но рабское трудовое законодательство, против которого выступает Евросоюз.

Без коммуналки никуда

С пенсиями тоже неважно, если не сказать плохо. Они проиндексированы, но на 50% от инфляции, а не на 100%. При этом за 5 лет выросло количество тех, кто тратит на коммунальные расходы больше 50% дохода, — с 6% до 14%. Траты на жилищно-коммунальные услуги домохозяйств из двух взрослых и ребенка после 2013 года существенно увеличились (правда, абсолютный пик расходов пришелся на 2016 год, когда квартплата составляла почти 25% дохода) и теперь показывает постепенное скольжение вверх и ныне составляет 17,8% дохода.

Но стоит учесть, что в холодное время года самым дорогим энергоресурсом для граждан становится газ, который нужен теплопроизводителям. А стоимость газа на европейском рынке в 2019-2020 годах сильно упала (Украина корректирует цену на свой газ по правилу импортного паритета — исходя из биржевых котировок на газовых хабах в Европе), и власть Владимира Зеленского-Алексея Гончарука в ручном режиме опустила тарифы на тепло.

Правда, тарифы все же устанавливаются местными властями. И кое-где они на порядок выше, чем в Киеве. В том числе и поэтому в стране образовалась огромная задолженность бытовых потребителей за коммуналку. Если по состоянию на ноябрь 2019 года они составляли практически 51 млрд гривен, то уже в декабре долги увеличились до 58,4 млрд гривен. Эксперты нефтегазовой отрасли замечают, что украинцы вынуждены гасить зимние долги весной и летом, когда ЖКУ снижаются и, таким образом, высвобождаются «лишние» деньги.

Хлеб без мяса

И рядовой гражданин Украины сталкивается с дилеммой: то ли закрыть коммуналку, то ли купить еды.

«Показателен рост цены на мясо. Чем меньше она растет, тем больше это характеризует покупательную способность. В 2019 году она выросла в среднем на 3%, и это значит, что у людей нет денег покупать мясо. В этом году цена также поднимется где-то на 3% именно из-за того, что денег на него не хватает», — отметил Алексей Дорошенко.

А поскольку тепловой тариф для большинства населения не понизился, а даже кое у кого и вырос — и это подтверждают не только профильные эксперты, а и сам экономист, коллекционирующий платежки, — то украинцы мясо покупают в последнюю очередь.

Из этого проистекает, добавляет он, что граждане сокращают расходы на дорогостоящее продукты питания и заменяют их намного более дешевыми. Но они-то как раз и будут дорожать, даже если мировые цены на зерновые упадут. Это касается хлеба и муки, ведь хлеб не импортируется в страну, в отличие от других продуктов. Но опять же вырастут они в пределах 6-8%. А это не тот высокий темп, который наблюдался в 2018-2019 годах.

«За последние годы мы заместили своими продуктами практически весь импорт. Но там, где это сделать нельзя — например, цельное молоко или сырьевое молоко, из которого делается сметана, так как их срок годности составляет несколько дней — возникает вопрос конкуренции и возможности заработать», — пояснил экономист.

Недорогие сыры

Хотя по молочке тоже новости неплохие. Так, подметил финаналитик, крупные украинские агрохолдинги, имеющие доступ к длинным деньгам и зарубежным кредитам и специализирующиеся на выращивании зерновых, вложились в производство молока. Оно продается производителям, а те из него создают сметану и сыр. Таким образом, закупочная цена на молоко высшего сорта начала скольжение вниз, которое продолжится в текущем году. Значит, максимальное повышение цен здесь пройдет на уровне индекса потребительской инфляции, то есть в районе 5%.

Исключение составляет сливочное масло, которое Украина завозит. Когда на внешних рынках есть повышенный спрос, цена на внутреннем рынке резко подскакивает. А когда какие-то государства перестают закупать этот продукт, его стоимость на украинской территории резко проседает на несколько процентов, сказал Дорошенко.

Непрогнозируемое повышение и/или стабильность?

Овощи поднимутся в цене до 10%. Но дело в том, что прогнозировать колебания стоимости овощей в Украине невозможно из-за невозможности оценить, сколько страна их производит. Однако же, успокаивает Дорошенко, серьезного роста цен на картофель, буряк и морковь не будет ввиду импорта этих овощей из различных стран. В свое время импорт (в частности, из России) снизил цены на сало и гречку. В 2018 году доля родных продуктов составляла 90%, и с каждым годом процент падает из-за иностранных продуктов, которые оказываются дешевле и вытесняют с полок отечественного производителя.

Но что хорошо для потребителя, плохо для агробизнеса. Условия торговли ухудшаются, подтверждает специалист. Если в 2015 году Антимонопольный комитет за счет наложения штрафов заставил торгсети открыть рынок и конкурентные правила, то сейчас, жалуются отечественные производства, работать с ними невозможно.

«Это означает, что производитель теряет интерес к производству, а если и производит, то в основном на экспорт. Так что мы сейчас не видим возможности как-то снижать цену на какие-то продукты. Правда, серьезного роста цен не будет», — еще раз сказал Дорошенко.

Эпидемия повлияет?

Примечательно, что коронавирус при большем распространении и закрытии границ может поднять стоимость продуктов питания, предполагает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей. С одной стороны, отдельные продукты украинские компании не смогут экспортировать и, следовательно, цена упадет. С другой же — остальные продукты можно будет поставлять за рубеж, а цены на своем рынке вырастут. При этом такой негативный сценарий маловероятен.

Неправильно посчитали

Международный валютный фонд (МВФ) рапортует: доход на душу населения в Украине составляет 9700 долларов. Итак, если перемножить население Украины в 37,2 млн жителей согласно цифровой переписи на $9700, доходы граждан составят $360,84 млрд. Тогда как ВВП всей страны составляет $112,2 млрд.

Такого быть не может, заверяет эксперт ОО «Фонд общественной безопасности» Юрий Гаврилечко. Ведь ВВП на душу населения в стране составляет 2640 долларов. Значит, данные МВФ не соответствуют действительности.

«В МВФ нет экономистов. Там вообще нет специалистов по каким-либо вопросам, кроме советчиков с рекомендациями, как поступать, чтобы убить экономику. А Украина последовательно переходит на импорт. Для этого нужно где-то брать валюту, чтобы все это закупать», — сказал он.

Катастрофические условия до и после

Внешнеторговый баланс государства таков: экспорт — $63,68 млрд, импорт — $67,31 млрд. Местные производители находятся, по словам финансиста, в катастрофических условиях. Это и налоговое давление (плюс трудовая инспекция), и давление других госорганов, и ожидания ввода рынка земли, что очень негативно скажется одновременно на большом агроропроме и на мелком/среднем фермерстве, которое занимается овощами. И ввиду этого просто нереально сравнивать возможности европейских агропроизводителей, получающих дотации от ЕС, с украинскими. Здесь только крупные агрохолдинги имеют возможности вырваться вперед. Хотя опять-таки крупные аграрии тоже против снятия моратория на продажу с/х земель. Тогда как господдержка сельского хозяйства на этот год — самая плохая за 25 лет.

«Потолок цен сейчас практически устанавливается импортом, поэтому он будет зависеть на самом деле от таможни. И повышение цен мы, вероятнее всего, увидим, когда власть решит традиционно бороться с контрабандой. Особенно на то, чего у нас традиционно не хватает: лук, чеснок, картофель», — соглашается эксперт.

Импортерам подыгрывает и укрепление гривны, так как доллар уже скоро как год сохраняется плюс-минус дешевым. Вместе с тем доходы всего населения за первое полугодие 2019-го выросли на 7,4%, а за весь год — якобы на 10%.

Упали или поднялись?

Интересно, что одни украинские ритейлеры видят в этом причину улучшений показателей розничной торговли, когда украинцы стали активнее скупать молочные продукты, сыры, мясо, фрукты-овощи и рыбу. А другие утверждают: доходы населения продолжают падать, и люди, если говорить об одежде и обуви, уже не покупают себе новое, а переходят на секонд-хенд.

«Если у вас все так хорошо, то почему ставки по банковским депозитам падают? Куда исчезли деньги? Украинцы в течение последних полутора лет стабильно продают валюты больше, чем приобретают. В чем они хранят деньги — в гривнах, в банках консервных? Бред сумасшедшего. Золото скупают? У них столько денег нет», — проанализировал Гаврилечко.

И еще раз подчеркнул: если на отечественных сельхозпроизводителей будет увеличиваться фискальное и другое административное давление при отсутствии госпомощи, страна полностью будет зависима от импорта. Украине разве что останется «производить зерно, семечку и техническую культуру на экспорт».

В это связи Алексей Дорошенко добавил, что бизнес вынужден закладывать в цены кредиты под 25% в гривне. Тогда как в большинстве стран Европы кредиты выдают под 0%, а люди всего лишь платят банкам за хранение депозитных денег. Исходя из этого, конкуренция складывается не в пользу Украины, и ее жители вынуждены дорого платить за продукты питания.