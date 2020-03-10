Слова «Морской старт» появились в украинских СМИ в середине 90-х, как маяк надежды на выход из хаоса, в который погрузилась постсоветская республика после распада СССР. Четверть века назад это и правда был первый крупный проект, которым Кучма хотел доказать, что космическое наследие незалежной Украины сделает страну самостийной и без Москвы

Скептиков же тревожило только то, что картина, которую рисовали в СМИ, была похожа на симулякр — много слов, мало фактов. Спустя 25 лет про хайп забыли. А если бы вспомнили — ужаснулись.

Вместо предисловия

Хорошего мало: в конце 2019-го КБ «Южное» и ГП «Южмаш» проиграли международный суд компании Boeing. Американцы купили украинские долговые обязательства на 200 миллионов долларов и в 2013 году обратились в суд с целью взыскать эти деньги с Киева.

Вникнув, любознательный человек понял бы, что это не простой долг. А пакет с украинскими гарантиями, принадлежавший другому юрлицу, которое, в связи с невозможностью его взыскать, был отдан фирме Boeing. Нужно вспомнить события четвертьвековой давности. Эксперт назвал сумму, необходимую для восстановления платформы «Морской старт» © s7space.ru

«Морской старт» создали в 1995 году. Экономически обосновали тем, что запуск из района экватора (координаты 0°00′ с. ш. 154°00′ з. д., вблизи Острова Рождества) дешевле, чем из другой точки планеты. Идею подавали как революционную, хотя это была «копипаста» итальянской стартовой платформы «Святой Марк», которая функционировала с 1964 по 1988 год близ берегов Кении, в Индийском океане. Её учредителями стали Boeing, российская РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (Aker Solutions), украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш». Доля участия была следующая: американцы дают деньги и логистику, россияне — деньги и технологии, с норвежцев причиталась платформа, а Украина давала советскую ракету-носитель «Зенит-3SL», так как завод-производитель находился после распада СССР на Украине. При другом раскладе Киева в проекте вообще не оказалось бы.

Смерть как в опере

На бумаге все выходило в плюс, без единого минуса. В 90-е, для советского космического наследства на Украине, «Южмаша», это был выигрышный билет. К тому же во главе государства стоял бывший директор предприятия. Предприятие «Sea Launch» ("Морской старт") работало двенадцать лет. Но к 2008 году стало понятно, что проект работает в минус, так что в 2009-м «Морской старт» объявил о банкротстве.

Тем не менее, предприятие существовало до 2014 года, хотя за это время ни один «Зенит» с платформы у острова Рождества не взлетел.

Это был не был провал, просто проект дожил до естественной смерти. К началу 2010-х число «космических» стран существенно расширилось, конкуренция выросла, а значит существующие условия перестали нравиться заказчикам. Повлияли на привлекательность «Морского старта» и украинские ракеты — они взрывались. Из 36 запусков три потерпели катастрофу. Больнее всего была потеря телекоммуникационного спутника Intelsat-27. Причиной катастрофы стал отказ бортового источника мощности, разработанного в КБ «Южное». Отказ от проекта был для украинского предприятия потерей денег и ударом по репутации. Отныне Украина выходила из числа участников действующего проекта и ей оставалось только распродавать советские технологии. Агония «Южмаша». «Морской старт» обернулся финишем украинского «Зенита» © yuzhmash.com | yuzhmash.com | Перейти в фотобанк

Но оставалась надежда. В 2010-м 95% акций «Морского старта» забрала Россия, которая рассчитывала продолжить проект с участием украинского предприятия. Но в 2014-2015 годах, по чисто политическим мотивам, Киев запретил КБ «Южное» сотрудничество с российской «Энергией» и Роскосмосом вообще.

С этого момента началась долгая смерть — как в опере. Но не проекта «Морской старт», а его украинской составляющей.

Между тем российские коллеги до последнего тянули Украину, не бросали ее. Несмотря на фактическое прекращение сотрудничества в области космических стартов, Москве в 2017-м удалось буквально пропихнуть сделку, гарантировавшую «Южмашу» работу в проекте. Договорились, что Россия будет производить двигатели РД-171 и комплектующие для ракет «Зенит», которые будут выпускаться Украиной… в США. Согласились даже с тем, что такая логистика будет приемлема для обычных запусков с украинским участием с Байконура. В 2018-м Россия добилась от Госдепартамента США разрешения на покупку всего имущественного комплекса «Морской старт». Первый запуск должен был состояться в конце 2019 года, а эксплуатировать платформу собирались до 2050-го. Но Порошенко и компания сделали все, чтобы утопить «Морской старт» в море. И в марте 2019-го, под самый занавес своего президентского срока, пятый президент сделал последнюю гадость шестому: заказ на украинские «Зениты» был отменён. А украинский долг Россия перевела на «Boeing», который в конце 2019-го успешно отсудил его у Киева.

Qui prodest

Так кому же это может быть выгодно?

Ракета-носитель «Зенит-3SL» — это не украинское изделие, а советское. Все доработки на базе «Южмаша» после распада СССР оплачивались исключительно Россией. Так на базе КБ «Южное» была создана двухступенчатая ракета «Зенит-2», а разгонный блок ДМ-SL — это российская разработка РКК «Энергия».

Еще раз: украинские предприятия космического комплекса все годы незалежности существовали, распродавая советские технологии, чертежи, схемы и детали. А зарплату им платила Россия, давая заказы на комплектующие для своих проектов. По праву старой дружбы и братской истории, брали в долю, если замышляли новое дело. Это выгодно? Это выгодно! Но политические трупы, вопреки законам природы, пришли к власти в 2014 году и все это уничтожили. Других, более деликатных слов, для такого варварства нет. «Морской старт»: Российская компания отменила заказ на украинские ракеты «Зенит» © РИА Новости, Олег Урусов | Перейти в фотобанк

«Морской старт» для России — один из многочисленных космических проектов. Сегодня все, что называлось «Sea Launch», плывет в Советскую гавань. Для Украины же это был источник воды в пустыне и глоток воздуха в открытом космосе. Каждый контракт для «Южмаша» важен для выживания.

Конечно, для России потеря Украины — трагедия, хотя в большей степени мировоззренческая. Но если абстрагироваться в парадигме «Богу — богово, кесарю — кесарево», то РКК «Энергия» лишен важного партнера и не может пользоваться его товаром.

Кому же это выгодно? Сначала проект по неизвестной науке причине затормозился. Потом стали сдвигать даты пусков. Потом банкротство. Все это время, в США стремительно развивается проект морского пуска ракет «частника» Илона Маска. Бенефициары и кукловоды «гения» — Госдепартамент США и Пентагон. Инсайдеры, полностью посвященные в проект, целенаправленно глушили его, заодно используя механизмы политического влияния на своих украинских, политических марионеток. В результате, разрушена одна из форм постсоветской кооперации.

Трагедия «Южного»

Абсолютно все космические проекты, который Украина пыталась делать самостоятельно, провалились, найдя отражение только в симулякрах СМИ. Единственная попытка создания первого отечественного спутника связи на территории Украины в 2009 году при помощи итальянской «MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.», а также построить объекты наземной вспомогательной инфраструктуры (два центра контроля и управления полётами) провалилась.

Запуск спутника «Либідь-1» был запланирован на 2011 год, несколько раз откладывался, но так и не состоялся.

Участие в американском проекте «Антарес», которым хвастаются украинские СМИ чисто марионеточное: американцы высасывают пылесосом советские секреты. Информация о том, что КБ «Южное» успешно финансово — ложь. Сумма прибыли не называлась никогда, а единственное исключение, отчетность 2016 года о 160 млн. долларов чистой прибыли, оказалась списанием задолженности КБ перед Сбербанком России. «Южмаш» хочет превратить Херсонщину в центр украинской космонавтики © РИА Новости, Олег Урусов | Перейти в фотобанк

По данным Министерства экономического развития и торговли, 2015 год «Южное» закончило с убытком 41 млн долларов. По данным СМИ —150 млн. На балансе предприятия остаются многомиллионные долларовые обязательства с отсроченным сроком погашения, в том числе проигранные Boeing 200 миллионов, которые больше даже липовой «прибыли». Обещания в СМИ, в сентябре 2019-го, разработать «новейшую» ракету, лучше «Зенита», больше похоже на надувательство. Денег у предприятия нет. У государства тоже. О возможностях что-либо разработать без России можно судить по проекту «Циклон», который умер на этапе создания чертежей и документации. А причина проста: у Украины нет для любой новой ракеты собственного двигателя. А купить его невозможно. Китай и тот мечтает заполучить ради двигателей предприятие «Мотор Сич», чему мешает Америка. Размер космического бюджета — 200 миллионов долларов, что выглядит издевательски. Именно столько "Боинг" отсудил у Киева. С 2014-го предприятие не поставило ни одной ракеты. Надеялись на «Морской старт», но политики все уничтожили.

Все пути ведут в Москву

Россия, в рамках «Морского старта», планирует заменить украинскую ракету российской разработкой «Союз-5». Однако она пройдет испытание только в 2024 году. И это единственная хорошая новость на этом кладбище надежд. На сегодняшний день заменить «Зенит» другой ракетой пока невозможно. Гендиректор «S7 Space» Сергей Сопов заявил, что до появления нового носителя среднего класса для запусков будет использоваться ракета «Зенит». Нет будущего?! Что стало с легендарным предприятием «Южмаш»

Приход Зеленского вместо Порошенко дает надежду тем, кому есть дело до будущего, а не до сиюминутной политики. Платформа плывет в Советскую гавань, контракт может быть еще подписан, когда до него дойдут руки у президента Зеленского. Это политическое решение, и оно зависит только от него. Две ракеты готовы и находятся в ожидании поставки двигателей и системы управления. Правда, пока намечено, что Украина потеряет и сборку. Порошенко сделал так, что Россия была вынуждена согласиться на условие: собирать «Зениты» в США. При этом важно помнить, что порт Лонг-Бич, куда могут прибывать комплектующие, находится всего в 14 километрах от офиса компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска. То есть в любом случае украинцев будут использовать, как «болванов» в старом польском преферансе.

Что делать: они сами так захотели! Россия же согласна на что угодно, лишь бы не терять украинских партнеров.