В обновленном украинском правительстве есть один министр, который пережил уже третьего премьер-министра и служит второму президенту, – это глава МВД Украины Арсен Аваков. Сегодня он не просто «серый кардинал» правительства, но и человек, который может в любой момент вонзить нож в спину президента. Его боятся

Непотопляемый министр

То, что Арсена Авакова оставили во главе МВД, можно расценивать как прохождение им испытательного срока. Еще при формировании ныне свергнутого Кабмина Алексея Гончарука президент Владимир Зеленский обмолвился, что оставляет Авакова на испытательный срок, но требует появления новых лиц в МВД, а также «реальных дел до конца года». И тогда его не уволят. Новые лица в МВД появились, Аваков заменил главу Нацполиции Украины и его нескольких замов, своим же заместителем назначил любимого друга оставшегося без депутатского мандата Антона Геращенко. Осенью отчитался о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которые оказались из бывших волонтеров и бойцов-добровольцев, чья причастность к его убийству сейчас вызывает сомнение у юристов, активистов, бывших правоохранителей. Арсен Аваков. Биографическая справка © Yulia Babych

В конце 2019 года у главы фракции «Слуга народа» в ВР Давида Арахамии интересовались, остается ли Аваков при должности, на что он ответил, что только президенту решать, прошел или нет Аваков испытательный срок, так как министр отвечает перед президентом. «Я не знаю. Это надо спрашивать Офис президента. Хотя формально это мы будем делать через парламент. Но договоренность такая, что решать будет президент по этому вопросу», — признался Арахамия.

Но уже накануне голосования по кадровым перестановкам в Кабмине глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что «вопрос сохранения должности или даже возможность ее повышения для министра Авакова практически решен». А президент, выступая в Раде в день голосования по новому правительству, вообще похвалил Авакова, заявив, что это «один из самых эффективных министров». И он остался в новом правительстве.

Вовремя предать или предвидеть?

Аваков начинал свою политическую карьеру после Майдана вместе с Арсением Яценюком в его «Народном фронте». И, когда лидер стал премьером, Аваков не отказался от кресла министра МВД, притом что ведомство он выбрал самостоятельно и добился того, что под крышу министерства включили Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и пограничную службу, тем самым изрядно расширив свои полномочия. Кабмин Гончарука — правительство, сорвавшее стоп-кран украинской экономики, нащупало кадровое дно © Julia Berezovska/ Press office NBU

А главное, чего добился Аваков, состояло в другом. Получив пост министра, он занялся сбором компромата как на друзей, так и на врагов и все эти годы держал их в «железных рукавицах». По слухам, после смещения с должности Яценюка и назначении на пост премьер-министра Владимира Гройсмана под Аваковым серьезно зашаталось кресло. Прежде всего потому, что так называя реформа МВД привела только к развалу системы и росту преступности, что вызвало недовольство масс. Но Аваков проявил сообразительность и пошел в наступление по нескольким направлениям. Во-первых, он стал ездить на заседания Кабмина под усиленной охраной, показывая свою значимость и немножко пугая членов правительства. Во-вторых, он быстро объяснил премьеру из Винницы, что ему известны все его махинации на должности мэра города, но он может закрыть на это глаза. В-третьих, он пообещал помощь в решении щепетильных вопросов в усмирении неугодных, а также недовольных масс. В результате ему удалось договориться с новым премьером и остаться при должности, которая принесла ему миллионы долларов.

После смены власти все ожидали замены Авакова, который ассоциировался с Порошенко, Яценюком, Парубием, Пашинским. Да и Зеленский обещал сменить старые лица на новые, незапятнанные. Но в пользу Авакова сыграло то, что он владеет досье на многих украинских чиновников, олигархов, бизнесменов, что может быть полезно; в его руках Нацгвардия и Погранвойска, а это вооруженная, хорошо подготовленная армия; ему же подконтрольны разные радикальные организации, которые по его команде могут ринуться в бой и начать устраивать провокации.

Аваков уже давно заручился поддержкой олигарха Игоря Коломойского и его окружения в Украине, что оказалось «плюсом», так как не без вмешательства Коломойского у нас появился новый президент. Ну и Аваков умудрился завести по спискам «Слуг народа» в парламент своих людей, которые в случае его отставки могут выйти из фракции или же голосовать против.

Накануне выборов президента министр МВД публично открестился от Порошенко и даже вставлял ему «палки в колеса», мешая воспользоваться схемами по отъему голосов у конкурента. Пресекал провокации против кандидата Зеленского и его сторонников, чем показал себя очень полезным.

Встал на сторону победителя

По сути хитрый Аваков переобулся на ходу, предал идеалы Майдана, о которых он твердил все пять лет, а также его лидеров — своих вчерашних боссов — и стал играть на стороне Зеленского, буквально обвинив предыдущего хозяина Порошенко в алчности и жажде власти.

«Он (Порошенко) довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему, лжецу, а любому честному человеку. Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки. Можно только представить себе, чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги. Мне его не жаль. Жаль страну», — написал Аваков в «Фейсбуке», добавив, что нет другого выхода, как помогать Зеленскому, и что Порошенко должен ответить за все.

Напомним, что Порошенко берег Авакова, который, по закону, должен понести уголовную ответственность за развал работы системы МВД, за превращение полиции в худший прообраз милиции — с «крышеванием» бизнеса, контрабандных потоков, с наездами на бизнесменов, с поборами, продажей дел, взятками и так далее. Наконец, за разворовывание ведомства самим Аваковым и его окружением, которым все сходило и по сей день сходит с рук.

Сначала создает проблемы, потом их решает

Как отмечают эксперты, сегодня силовая власть сконцентрирована не в руках президента, а в руках Авакова, и с этим приходится считаться. По мнению политолога Андрея Золотарева, Аваков сейчас, в нарастающем мире хаоса и дезорганизации системы госуправления, демонстрирует свою незаменимость и тот факт, что он надежная точка опоры. К примеру, если взять события в Санжарах, когда местные протестовали против приезда эвакуированных из Китая, эпицентра коронавируса, он навел порядок, подавил протест и завез на территорию ведомственного санатория людей. При этом местные жители уверяли, что часть протестующих против приезда эвакуированных, привез сам Аваков.

«Аваков использует любимую всеми политиками двухходовку: сначала создает проблему, а потом ее решает. В чем заключается уникальность Авакова? При низком рейтинге среди населения у него колоссальный силовой ресурс, так как МВД сегодня по сути суперминистерство, в составе которого спасатели, пограничники, 300 тысяч сотрудников полиции и 60 тысяч Нацгвардии, которая в 2014-2015 году получала лучшую технику, лучшее вооружение. С другой стороны, у него уличный ресурс — неуправляемый элемент из бывших бойцов-добровольцев полка «Азов» и других. И это искусство — управлять улицей. Он успешно продает это мастерство, демонстрируя свою незаменимость. Во время президентских выборов он выезжал за рубеж, где демонстрировал себя как гарант демократических и справедливых выборов. Он даже там продавал свою незаменимость, и это ему удается до сих пор», — отмечает Золотарев. Отставка Рябошапки как бунт Зеленского против Запада или его имитация. Главные темы соцсетей 6 марта © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Теперь, после отставки премьер-министра и генпрокурора, его позиции усилились вдвойне, подчеркивает политолог. Сегодня на Украине фактически не осталось действенного правоохранительного органа. В СБУ непонятная ситуация, около 2000 человек сейчас находится в распоряжение главы СБУ и фактически уволены, что говорит о внутренних проблемах. Генпрокуратура формально уничтожена новым генпрокурором Рябошапкой (возможно, в этом и заключалась его миссия). Госбюро расследований еще не оперилось. Нацбюро расследований продемонстрировало полную фригидность. И на этом фоне остается только МВД, которое единственное выглядит стабильно, отмечает Золотарев.

По мнению политолога Костя Бондаренко, сегодня Аваков выглядит как единственный предохранитель от действий радикалов. Зеленский боится улицы, боится бунтов и полагается на защиту Авакова от националистов.

«Аваков единственный, который сегодня может гарантировать безопасность. Аваков сегодня незаменим. Но это до тех пор, пока не появился сильный силовик, который может возглавить МВД, который сможет управлять и толпой, и силовой машиной», — считает Кость Бондаренко.

По сути сегодня складывается парадоксальная ситуация: Авакова не любят, но при этом боятся и не могут без него обойтись. Все может измениться этим летом, когда политическая активность замирает. И навряд ли снова утвержденный в должности министр выдаст результаты по делу об убийстве журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины, или же херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Возмущением масс могут воспользоваться другие политсилы и попытаться окончательно подорвать авторитет Авакова. Осталось ждать недолго.