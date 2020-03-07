В четверг, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому предусматривается карантин для некоторых категорий граждан.
«Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) <…>, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по перечню, утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве <…> обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест)», — гласит указ.
Кроме того, заместителю мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития — председателю Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве, Анастасии Раковой поручили перевести ее штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.
Московских работодателей обязали обеспечить измерение температуры тела работников с обязательным отстранением от работы тех, у кого температура тела повышена, а также оказывать содействие в организации работы на дому.
При этом жёсткие меры в российской столице начали принимать еще до указа Собянина.
Грешные хождения россиян
Свое «Хождение за три моря» тверской купец Афанасий Никитин в XV веке начал так: «Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря: первое море Дербентское, дарья Хвалисская, второе море — Индийское, дарья Гундустанска, третье море — Черное, дарья Стамбульское». Как отмечают исследователи, свое путешествие Никитин называл грешным, поскольку это было не паломничество, а коммерческая поездка. Кроме того, раньше на Руси земли делились на праведные и грешные. Праведной была Святая Русь, город Иерусалим, а вот земли басурманские, где исповедовали чужую веру и говорили на других языках, были землями нечистыми и путешествия в них были грешными.
Сегодня традиция считать путешествие чем-то таким, что противоречит нормальному образу жизни, возвращается. По крайней мере, российских путешественников ждут большие проблемы, если они решат наведаться в те страны, где с высокими темпами распространяется новый коронавирус COVID-2019.
Российская журналистка Дарья Асламова полетела в Китай, чтобы сделать репортаж о том, что творится на родине коронавируса. По возвращению у нее измерили температуру. Все было в норме. Но Асламова допустила одну ошибку — она расписалась в документах, которые ей дали на границе, не читая эти бумаги. Утром следующего дня она вчиталась и поняла, что же подписала.
«Еще в аэропорту нам всем сунули длинную бумагу от главного санитарного врача города Москвы, ничего не объясняя и поторапливая. «Вот здесь распишитесь». Я почему-то подумала, что это медицинские предписания. И только утром, выспавшись, прочла этот сумасшедший бюрократический документ, превращающий меня в потенциальную преступницу. Постановление приняли втихую 31 января сего года, уверяя при этом общественность в том, что карантин (если нет температуры и анализы в порядке) — дело добровольное. Никто, мол, вас насильно не запрет. Если вы, конечно, не из Уханя прилетели. Так вот, гражданка Асламова не может покидать квартиру, в которой проживает. Ей запрещено «посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места, пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами, кроме совместно с ней проживающих». Нарушение этих правил грозит мне не только административными штрафами. Я подпадаю под Уголовный кодекс (статья 236, части первая и вторая). Если я выйду на улицу и случайно кого-то заражу, наказание до года тюрьмы. А если этот человек, не дай Боже, умрет (даже от старости), наказание до пяти(!) лет тюрьмы. Абсурдно все», — жаловалась она в Facebook 25 февраля.
В карантине ей приходится несладко: она не может даже выйти в магазин. Заказать доставку еды тоже. Ведь в этом случае ей нужно будет расписываться у курьера, т.е. нарушать условия карантина. Спасают Асламову друзья и редакция родной «Комсомольской правды», которые передают ей продукты: та поднимает их на свой этаж на веревке.
Есть и другие случаи.
Издание «МедиаЗона» вечером 5 марта опубликовало рассказ менеджера Артема, который летел одним рейсом с первым россиянином с диагнозом COVID-19 Давидом Беровым, прилетевшим в РФ из Италии 23 февраля.
«Неделю мы ходили на работу и жили обычной жизнью. В субботу [29 февраля] мне позвонил человек, который представился замглавного врача не помню какой больницы, уточнил все мои данные: там ли я живу, так ли меня зовут и тем ли рейсом я летел. Мы с ним пообщались; через 15 минут у меня была бригада скорой помощи, которая взяла у меня мазки из горла и из носа и выдала мне постановление о карантине, о недопустимости его покидания и об ответственности. Это было 1 марта», — вспоминал он.
Артему по-своему повезло: он нашел ту службу доставки, которая оставляла ему еду за дверью. Но все же спустя несколько дней добровольно-принудительного карантина Артем столкнулся с проблемой: у него закончилось место для мусора, а в мусоропровод он не помещался.
«В пяти секундах медленного шага от подъезда есть контейнерная площадка, и я пошел к ней. Через пять секунд я уже входил в подъезд, а на следующий день позвонили и спросили, не нарушал ли я чего. Вечером ко мне приехал отличный майор, очень обходительный и просто удивительно, какой корректный, — выглядело очень странно. Выдал мне бумагу, уведомление о недопустимости повторного нарушения, или что-то такое. Причем выдали и мне, и моей девушке, хотя она ничего не нарушала», — рассказал он.
На следующий день ему выписали протокол об админнарушении. Что интересно, о том, что Артем покидал жилье, полицейские узнали благодаря домофону, который заснял его лицо.
В интернете есть свидетельства и тех, кто находился с Беровым в одной больнице. Одна из них — бильярдистка Кристина Ткач, которая после возвращения из Италии почувствовала недомогание и была помещена в ту же больницу, что и Беров.
«В палате, конечно, началась паника. Люди понимали, что на месте Давида мог оказаться любой из нас. В тех антисанитарных условиях, что мы находились, подхватить любой вирус можно без труда: мы пользовались одним туалетом и душем, персонал мыл полы одной тряпкой во всех палатах. Больница выглядела реальным рассадником болезней», — описывает она то, что творилось в учреждении после того, как узнали, что один из анализов Берова оказался положительным.
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UPD: Спасибо всем за ваше участие и поддержку💕 Нас всех перевели в другую больницу, сестру выписали. Друзья, привет! Не думала, что буду когда-то такое писать, но настал этот день. И сейчас нужна ваша помощь — мы должны распространить эту информацию. Я очень надеюсь, что мы сможем изменить эту ситуацию вместе. Без вас никак. Потому что на наши СМИ полагаться нельзя, информация меняется, как погода последние пару дней, вы сами все понимаете. Честно, я была крайне спокойна и знала, что мои шансы, что ничего нет — очень велики. Так же, как и у моей сестры. Но сейчас я пишу этот пост, и мои руки слегка трясутся. 24 числа Я прибыла из Италии, где вылетала из аэропорта в Венеции, а находилась 2 дня в городе Тревизо. Как мы знаем, в этом районе началось быстрое распространение коронавируса, вчера было 1,500 заболевших, всего за 1 неделю. Я чувствовала недомогание и в четверг у меня началось ухудшаться самочувствие. Симптомы — сухой кашель и сильная усталость. В пятницу, 28 февраля, поднялась температура до 37. Аналогичная история была и у моей сестры- в пятницу с утра начался сухой кашель, а к вечеру поднялась температура до 37,6 и было очень сильное недомогание. Было принято решение во избежание риска для наших близких и друзей, а также потому что мы вскоре улетали из страны обе, провериться на вирус, ведь была масса источников, которые уверяли, что это процедура быстрая, что надо проверяться, — в общем призыв к нашей сознательности и ответсвенности. Нас забрали по очереди на скорой помощи в Инфекционную клиническую больницу #1 Продолжение в карусели ➡️➡️
В общем, к мерам предосторожности у тех, кто оказался под их действием, есть ряд вопросов. А у тех, кто наблюдает за всем со стороны, есть и свои замечания.
Борьба или профанация?
Одно из преимуществ Шенгенской зоны — легкость в путешествиях между странами. Границ фактически не существует. Из той же Германии, которая есть в указе Собянина, доехать или долететь в ту же Польшу, не составляет никаких проблем. Что помешает тем, кто хочет избежать карантина, доехать на автобусе или поезде до Вроцлава или Познани, а оттуда самолетом добраться до России? Вопрос риторический. Та же Асламова, кстати, писала в своей статье о ее муже, который оказался в Хорватии, где полным-полно итальянцев. В Хорватии, кстати, уже зарегистрированы случаи заражения вирусом.
Второй вопрос, который возникнет тоже в аэропорту, — доставка человека из «неблагополучной» с точки зрения ситуации с коронавирусом страны домой, где он вынужден будет находиться. Конечно, «Сколково» — флагман инноваций РФ. Но даже там не изобрели пока телепорт. Т.е. потенциально зараженные люди будут добираться домой на общественном транспорте или такси, заражая тем самым других людей.
Кстати, о других людях и транспорте. Несмотря на весь аврал в борьбе с коронавирусом, праздничные мероприятия к Восьмому марта в Москве не отменили. Для сравнения — в той же Швейцарии еще до новостей о смерти от коронавируса отменили Женевский автосалон, а во Франции и Италии отменили массовые мероприятия.
Более того, в Москве в этот день сделали бесплатным проезд для женщин в метро и подмосковных электричках. Все это не похоже на меры, которые предпринимаются при эпидемии.
Возвращаясь к домашнему карантину, нужно отметить, что в некоторых домах мусоропроводов нет. Кроме того, карантин бесполезен в условиях, когда люди могут встретиться на лестничной клетке у мусоропровода.
При этом как быть с теми, у кого в Москве нет родных и близких, которые готовы оставлять еду и продукты первой необходимости под дверьми?
В общем, предпринятые меры выглядят странно. Если инфекция реально опасна, то нужно ограничить авиасообщение с зараженными регионами, а также задуматься о мерах. Если же она не опасна, то возникает вопрос о целесообразности уже принятых мер.