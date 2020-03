Прилетающие из-за рубежа москвичи и гости столицы могут оказаться «под домашним арестом» — вынужденным карантином — на 14 дней. В случае выхода из дома этих людей ждет штраф, а после и вовсе изоляция в медучреждениях

В четверг, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому предусматривается карантин для некоторых категорий граждан.

«Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) <…>, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по перечню, утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве <…> обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест)», — гласит указ.

Кроме того, заместителю мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития — председателю Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве, Анастасии Раковой поручили перевести ее штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

Московских работодателей обязали обеспечить измерение температуры тела работников с обязательным отстранением от работы тех, у кого температура тела повышена, а также оказывать содействие в организации работы на дому.

При этом жёсткие меры в российской столице начали принимать еще до указа Собянина.

Грешные хождения россиян

Свое «Хождение за три моря» тверской купец Афанасий Никитин в XV веке начал так: «Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря: первое море Дербентское, дарья Хвалисская, второе море — Индийское, дарья Гундустанска, третье море — Черное, дарья Стамбульское». Как отмечают исследователи, свое путешествие Никитин называл грешным, поскольку это было не паломничество, а коммерческая поездка. Кроме того, раньше на Руси земли делились на праведные и грешные. Праведной была Святая Русь, город Иерусалим, а вот земли басурманские, где исповедовали чужую веру и говорили на других языках, были землями нечистыми и путешествия в них были грешными.

Сегодня традиция считать путешествие чем-то таким, что противоречит нормальному образу жизни, возвращается. По крайней мере, российских путешественников ждут большие проблемы, если они решат наведаться в те страны, где с высокими темпами распространяется новый коронавирус COVID-2019.

Российская журналистка Дарья Асламова полетела в Китай, чтобы сделать репортаж о том, что творится на родине коронавируса. По возвращению у нее измерили температуру. Все было в норме. Но Асламова допустила одну ошибку — она расписалась в документах, которые ей дали на границе, не читая эти бумаги. Утром следующего дня она вчиталась и поняла, что же подписала.

«Еще в аэропорту нам всем сунули длинную бумагу от главного санитарного врача города Москвы, ничего не объясняя и поторапливая. «Вот здесь распишитесь». Я почему-то подумала, что это медицинские предписания. И только утром, выспавшись, прочла этот сумасшедший бюрократический документ, превращающий меня в потенциальную преступницу. Постановление приняли втихую 31 января сего года, уверяя при этом общественность в том, что карантин (если нет температуры и анализы в порядке) — дело добровольное. Никто, мол, вас насильно не запрет. Если вы, конечно, не из Уханя прилетели. Так вот, гражданка Асламова не может покидать квартиру, в которой проживает. Ей запрещено «посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места, пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами, кроме совместно с ней проживающих». Нарушение этих правил грозит мне не только административными штрафами. Я подпадаю под Уголовный кодекс (статья 236, части первая и вторая). Если я выйду на улицу и случайно кого-то заражу, наказание до года тюрьмы. А если этот человек, не дай Боже, умрет (даже от старости), наказание до пяти(!) лет тюрьмы. Абсурдно все», — жаловалась она в Facebook 25 февраля.

В карантине ей приходится несладко: она не может даже выйти в магазин. Заказать доставку еды тоже. Ведь в этом случае ей нужно будет расписываться у курьера, т.е. нарушать условия карантина. Спасают Асламову друзья и редакция родной «Комсомольской правды», которые передают ей продукты: та поднимает их на свой этаж на веревке.

Есть и другие случаи.

Издание «МедиаЗона» вечером 5 марта опубликовало рассказ менеджера Артема, который летел одним рейсом с первым россиянином с диагнозом COVID-19 Давидом Беровым, прилетевшим в РФ из Италии 23 февраля.

«Неделю мы ходили на работу и жили обычной жизнью. В субботу [29 февраля] мне позвонил человек, который представился замглавного врача не помню какой больницы, уточнил все мои данные: там ли я живу, так ли меня зовут и тем ли рейсом я летел. Мы с ним пообщались; через 15 минут у меня была бригада скорой помощи, которая взяла у меня мазки из горла и из носа и выдала мне постановление о карантине, о недопустимости его покидания и об ответственности. Это было 1 марта», — вспоминал он.

Артему по-своему повезло: он нашел ту службу доставки, которая оставляла ему еду за дверью. Но все же спустя несколько дней добровольно-принудительного карантина Артем столкнулся с проблемой: у него закончилось место для мусора, а в мусоропровод он не помещался.

«В пяти секундах медленного шага от подъезда есть контейнерная площадка, и я пошел к ней. Через пять секунд я уже входил в подъезд, а на следующий день позвонили и спросили, не нарушал ли я чего. Вечером ко мне приехал отличный майор, очень обходительный и просто удивительно, какой корректный, — выглядело очень странно. Выдал мне бумагу, уведомление о недопустимости повторного нарушения, или что-то такое. Причем выдали и мне, и моей девушке, хотя она ничего не нарушала», — рассказал он.

На следующий день ему выписали протокол об админнарушении. Что интересно, о том, что Артем покидал жилье, полицейские узнали благодаря домофону, который заснял его лицо.

В интернете есть свидетельства и тех, кто находился с Беровым в одной больнице. Одна из них — бильярдистка Кристина Ткач, которая после возвращения из Италии почувствовала недомогание и была помещена в ту же больницу, что и Беров.

«В палате, конечно, началась паника. Люди понимали, что на месте Давида мог оказаться любой из нас. В тех антисанитарных условиях, что мы находились, подхватить любой вирус можно без труда: мы пользовались одним туалетом и душем, персонал мыл полы одной тряпкой во всех палатах. Больница выглядела реальным рассадником болезней», — описывает она то, что творилось в учреждении после того, как узнали, что один из анализов Берова оказался положительным.

В общем, к мерам предосторожности у тех, кто оказался под их действием, есть ряд вопросов. А у тех, кто наблюдает за всем со стороны, есть и свои замечания.

Борьба или профанация?

Одно из преимуществ Шенгенской зоны — легкость в путешествиях между странами. Границ фактически не существует. Из той же Германии, которая есть в указе Собянина, доехать или долететь в ту же Польшу, не составляет никаких проблем. Что помешает тем, кто хочет избежать карантина, доехать на автобусе или поезде до Вроцлава или Познани, а оттуда самолетом добраться до России? Вопрос риторический. Та же Асламова, кстати, писала в своей статье о ее муже, который оказался в Хорватии, где полным-полно итальянцев. В Хорватии, кстати, уже зарегистрированы случаи заражения вирусом.

Второй вопрос, который возникнет тоже в аэропорту, — доставка человека из «неблагополучной» с точки зрения ситуации с коронавирусом страны домой, где он вынужден будет находиться. Конечно, «Сколково» — флагман инноваций РФ. Но даже там не изобрели пока телепорт. Т.е. потенциально зараженные люди будут добираться домой на общественном транспорте или такси, заражая тем самым других людей.

Кстати, о других людях и транспорте. Несмотря на весь аврал в борьбе с коронавирусом, праздничные мероприятия к Восьмому марта в Москве не отменили. Для сравнения — в той же Швейцарии еще до новостей о смерти от коронавируса отменили Женевский автосалон, а во Франции и Италии отменили массовые мероприятия.

Более того, в Москве в этот день сделали бесплатным проезд для женщин в метро и подмосковных электричках. Все это не похоже на меры, которые предпринимаются при эпидемии.

Возвращаясь к домашнему карантину, нужно отметить, что в некоторых домах мусоропроводов нет. Кроме того, карантин бесполезен в условиях, когда люди могут встретиться на лестничной клетке у мусоропровода.

При этом как быть с теми, у кого в Москве нет родных и близких, которые готовы оставлять еду и продукты первой необходимости под дверьми?

В общем, предпринятые меры выглядят странно. Если инфекция реально опасна, то нужно ограничить авиасообщение с зараженными регионами, а также задуматься о мерах. Если же она не опасна, то возникает вопрос о целесообразности уже принятых мер.