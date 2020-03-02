Бывший вице-президент США Джо Байден после проигрыша в трёх штатах одержал первую победу на праймериз. Однако президент страны Дональд Трамп хочет сразиться на ноябрьских выборах не с «сонным Джо», а с сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом и обвиняет демократов в попытке снова помешать его выдвижению кандидатом в президенты

В субботу, 29 февраля, в Южной Каролине прошли праймериз, на которых демократы распределяли голоса делегатов, которые летом на партийном съезде решат, кто станет единым кандидатом от партии на президентских выборах. Республиканцы голосование не проводили из-за очевидного преимущества главы государства Дональда Трампа и автоматически отдали все голоса делегатов ему.

Байден проснулся

Как сообщила газета The New York Times, по итогам обработки всех бюллетеней побеждает бывший вице-президент США Джо Байден, его поддержали 48,4% избирателей, благодаря этому ему отошли голоса 35 местных делегатов.

«Спасибо, Южная Каролина. Лишь несколько дней назад пресса и обозреватели заявляли, что нашей кампании конец. Однако после сегодняшнего вечера ясно, что мы очень даже живы, и нам нужна ваша помощь, чтобы продолжить движение вперёд», — написал политик в Twitter.

Второе место занял сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 19,9% (13 голосов делегатов). Он достойно принял поражение.

«Этим вечером мы не одержали победу в Южной Каролине. И это будет не единственным поражением. В этой стране много штатов. Никто не может завоевать их все», — сказал он своим сторонникам.

Далее следуют бизнесмен Том Стейер с 11,3%, бывший мэр города Саут-Бэнд Пит Буттиджич — 8,2%, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — 7,1%, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар — 3,1%, никто из них не заработал голоса делегатов.

Южная Каролина — первый штат, где Байден стал лидером, в Айове и Нью-Гэмпшире он не вошёл в тройку лидеров, а в Неваде был вторым. Впрочем, эта победа была ожидаемой. Южная Каролина входит в число штатов с высокой долей темнокожего населения (около 28%, согласно переписи населения 2010 года), а в местном электорате Демократической партии они и вовсе составляют большинство — 60%. Это важно, потому что бывший вице-президент очень популярен среди этой категории избирателей, во-первых, из-за внимания к проблемам афроамериканцев, во-вторых, из-за работы в администрации первого темнокожего президента США Барака Обамы и поддержке его курса. В Южной Каролине за Байдена проголосовали 61% темнокожих избирателей, за Сандерса — только 17%. Однако тревожный звоночек для победителя всё же прозвучал: среди афроамериканской молодёжи (до 30 лет) с небольшим перевесом — 38% против 36% — выиграл сенатор-социалист, который предлагает систему бесплатной медицины и списание кредитов на обучение.

Эта победа имела ключевое значение для «сонного Джо», как его называет Трамп, на этом этапе избирательной кампании. Если бы он потерпел поражение в штате, который считает своим оплотом, то догнать остальных конкурентов было бы сложно.

В команде демократов двойная замена

Когда подсчёт голосов ещё продолжался, представитель миллиардера Тома Стейера сообщил журналистам The New York Times о выходе кандидата из предвыборной гонки. Позже он сам объявил о своём решении на встрече со сторонниками.

«Я говорил, что если у меня не будет шансов на победу, то я приостановлю свою кампанию. Честно говоря, я не вижу возможности для победы в борьбе за пост президента», — объяснил Стейер.

Он добавил, что поддержит любого кандидата в президенты, которого в итоге выдвинет партия, потому что «любой демократ в миллион раз лучше, чем Трамп. По информации издания The Atlantic, в последние годы бизнесмен, чьё состояние оценивается более чем в $1,5 млрд, был одним из главных спонсоров Демократической партии и активно лоббировал идею объявления импичмента действующему президенту.

На первичных выборах в Айове, Нью-Гэмпшире и Неваде Стейер был в числе отстающих, а третье место в Южной Каролине стало результатом начатой задолго до даты праймериз информационной кампании. На рекламную агитацию среди афроамериканских избирателей в штате он потратил более $60 млн, а также оказал финансовую помощь местным отделениям Демократической партии на сумму свыше $300 тысяч. Расширив антироссийские санкции, Трамп помог Байдену и укрепил экономику РФ © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Если Стейер в число лидеров не входил, то заявление Пита Буттиджича о выходе из президентской гонки стало неожиданным. Вечером 1 марта об этом сообщили источники The New York Times в его окружении и объяснили это слабым результатом в Южной Каролине. В свою очередь, телеканал NBC News со ссылкой на помощников политика уточнил, что Буттиджич отказался от поездки в Техас, где 3 марта должно разыграться одно из наибольшего количества голосов делегатов, и направился в Саут-Бенд (штат Индиана), мэром которого был с 2010 по 2020 годы, чтобы сделать официальное объявление.

«Сегодня вечером я принимаю тяжёлое решение о приостановке своей кампании на пост президента. Я больше не буду пытаться стать кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года, но я сделаю всё что в моих силах, чтобы добиться того, что в январе у нас будет новый президент-демократ», — сказал Буттиджич во время выступления, не уточнив причины своего решения.

Зато в «супервторник» 3 марта, когда праймериз и кокусы пройдут сразу в 14 штатах, в борьбу вступит бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Несмотря на неучастие в предыдущих раундах первичных выборов, он, по соцопросам, занимает третье место по популярности в стране (16,4%), уступая только Байдену (18,8%) и Сандерсу (29,6%).

Трамп выбрал себе соперника и встал на его защиту

Если Байдена Трамп постоянного критикует (хотя с победой в Южной Каролине поздравил), то за Сандерса последнее время всё чаще заступается. 1 марта он написал в Twitter, что демократы делают всё возможное, чтобы разрушить имя и репутацию сенатора и не допустить его выдвижения кандидатом в президенты.

«Пит Буттиджич выбыл. Все его голоса в «супервторник» уйдут сонному Джо Байдену. Очень подходящее время. Вот теперь демократы по-настоящему выведут Берни из игры. Никакого выдвижения, снова!» — добавил Трамп.

Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play — NO NOMINATION, AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020

В 2016 году к общепартийному съезду демократов Берни Сандерс и Хиллари Клинтон подошли с небольшой разницей в количестве голосов делегатов — 1299 и 1632 соответственно, но политический истеблишмент в лице суперделегатов (губернаторы, сенаторы, конгрессмены, бывшие президенты и вице-президенты страны, избранные члены Национального комитета партии, которые могут поддержать любого из кандидатов) сделал ставку на бывшего госсекретаря. Многие до сих пор считают, что если бы партию четыре года назад представлял Сандерс, то республиканца в Белом доме сегодня не было.

28 февраля The New York Times, ссылаясь на представителей руководства Демократической партии, написала, что партийные лидеры готовы пойти на раскол партии, лишь бы блокировать кандидатуру Сандерса на съезде в июле, если у них появится такая возможность. В частности они опасаются, что проигрыш Сандерса, «имеющего активную, но ограниченную по масштабам поддержку», Трампу повлечёт ещё и проигрыш демократов на выборах в Конгресс (состоятся в тот же день, что и президентские — 3 ноября), когда будут избирать полный состав Палаты представителей, где большинство сейчас принадлежит демократам, и 35 из 100 сенаторов. На выборах в США всё решают карты. А козырная из них – российская © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Почему же Трамп вступается за Сандерса? В предвыборной гонке он руководствуется принципом «бизнес, ничего лишнего». Выступая в Южной Каролине, президент спросил своих сторонников, кто для него будет самым простым соперником среди демократов, сразу отметив, что шансов как кандидаты не имеют ни Майкл Блумберг, ни Том Стейер, ни Элизабет Уоррен, таким образом, остались Берни Сандерс и Джо Байден.

Прислушавшись к крикам людей, Трамп подытожил: «Чудится мне, что «безумный Берни» немного впереди».

Прояснить ситуацию в стане демократов должен «супервторник», когда будут разыграны 1/3 голосов делегатов-демократов (1357 из 3979) — либо один из кандидатов вырвется вперёд и станет явным лидером, либо внутрипартийная конкуренция ещё больше усилится. По итогам первичных выборов в четырёх штатах лидерство сохраняет Сандерс, имея в активе 58 голосов делегатов, благодаря победе в Южной Каролине сократил отставание Байден — 50 голосов, у завершившего избирательную кампанию Буттиджича —26 голосов, у Уоррен пока 8 голосов, у Клобушар — 7.