Президент Владимир Зеленский проводит активные консультации, чтобы в ближайшее время сменить главу Кабмина и ряд министров. Предполагается, что нынешний премьер Алексей Гончарук добровольно подаст в отставку в любой момент, когда об этом ему скажет президент. Но почему в этом возникла необходимость?

Кандидатуры на пост главы Кабмина называют самые разные. Например, газета "Деловая столица" сообщает со ссылкой на собственные источники, что в ходе совещания в ночь на четверг, 27 февраля, было принято "окончательное решение о переформатировании правительства". Вместо Алексея Гончарука Кабинет министров Украины якобы возглавит бывший вице-премьер-министр — министр социальной политики Сергей Тигипко, а его первым замом станет нынешний глава МВД Арсен Аваков. Это же подтверждают и источники издания Украина.ру. Кабмин Тигипко. Стал известен список министров нового правительства Украины © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Правительству Гончарука прощали промахи, пока оно не начало «съедать» рейтинг президента. Как показывают последние соцопросы, уровень доверия к правительству сократился до 28%, тогда как недоверия — достиг 64,5%. Это ужасные цифры: правительству не доверяют каждые двое из трех украинцев. Баланс составил 36,5% в пользу недоверия. Что касается премьера Гончарука, то уровень доверия к нему всего лишь 24,8%, а недоверия — 63,2%. Баланс 38,4% в пользу недоверия.

Тут уже сыграли роль не только новые провалы правительства, но и его нежелание и неспособность как-либо исправить предыдущие. Коммунальные платежки пугают людей еще больше, падение промышленности ускорилось, а кредитов Украине по-прежнему не дают. Народ понимает, что радужные сентябрьские ожидания оказались беспочвенными, и винит в этом, конечно же, правительство, которое не способно даже сделать вид, что оно что-то делает для исправления ситуации.

Вишенкой на торте стал отчет правительства о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2019 году, которую Гончарук представил в парламенте в конце минувшей недели. Ненаучная фантастика. Отчет украинского Кабмина нельзя читать без слёз и смеха © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Совершенно беззастенчиво в отчете говорится, что Программа деятельности Кабинета министров определила четкие цели, основные ориентиры и направление работы правительственной команды, направленные на решение конкретных проблем граждан и создание условий для обеспечения положительных сдвигов в повседневной жизни украинцев.

Выступая перед народными депутатами в парламенте, премьер-министр Алексей Гончарук особо подчеркивал, что за пять месяцев работы правительство запустило дешевые кредиты, снизило коммунальные платежи, преодолело рейдерство и искоренило коррупцию на топ-уровне.

"Правительство только в начале этого пути, и по многим направлениям только закладывает основу для дальнейших изменений, однако и за этот короткий период работы удалось достичь ряда весомых результатов, которые уже сейчас способны существенно улучшить жизнь наших граждан", — гласит документ.

"С целью недопущения снижения уровня благосостояния украинцев мы создали условия для уменьшения сумм в платежках за тепловую энергию, уже стало реальностью для значительной части домохозяйств. Также правительство значительное внимание уделяло вопросам обеспечения макроэкономической стабильности, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению условий ведения бизнеса", — утверждает Кабмин в своем отчете.

Себе в заслугу Кабмин приписал и то, что в 2019 году экономика Украины росла высокими темпами. В II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе.

По мнению экономиста Алексея Куща, кабинет Гончарука вообще не заслуживал быть правительством.

«Уровень тех людей, которые пришли к власти, был даже не на порядок, а на порядок порядков ниже, чем уровень менеджеров, которым можно было доверить управление 40-миллионной страной и такой сложной экономикой, как украинская. Поэтому какие-то ожидания, тем более завышенные, могли быть либо у неискушенных, либо у очень наивных, либо у очень глупых людей. Либо эти ожидания озвучивались специально, как некая дымовая завеса, прикрывающая приход этого правительства. Тем более, что те, кто стоял за ними, прекрасно понимали уровень новых министров и понимали, чем это закончится», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Алексей Кущ.

По словам эксперта, экономическая политика, которая сейчас реализуется на Украине, является многоступенчатой и, как матрешка, включает в себя несколько ключевых блоков, которые необходимо запустить.

«Все блоки экономической политики, которые сейчас запускаются, носят очень токсичный характер для страны — для экономики, населения. Соответственно, нельзя рассматривать функцию этого правительства в отрыве от среднесрочной стратегии. Задача этого правительства была запустить самые токсичные и самые разрушительные экономические «реформы». И эти «реформы» настолько вопиющие по своим разрушительным последствиям, что ни один здравомыслящий человек не взял бы на себя такую ответственность и не хотел бы с ними ассоциироваться.

Это, прежде всего, запуск рынка земли в той модели, в которой хотят его запустить. Это так называемая большая приватизация. Это деиндустриализация экономики, то есть разрушение индустриального ядра. Это десоциализация политики государства — мы сейчас слышим идеи о ликвидации Пенсионного фонда, идеи об увеличении минимального возраста выхода на пенсию, видим запуск нового Трудового кодекса, который умножает на ноль права наемных работников. Видим продолжение разрушения сектора медицины, науки, образования. Ни одни уважающий себя экономист не стал бы говорить о том, что нужно в концессию передавать университеты и медицинские учреждения, но нынешние министры могут себе это позволить. Ни один здравомыслящий экономист не стал бы задавать вопрос, а нужна ли Украине промышленная политика, а нынешние чиновники эти вопросы задают. Действующее правительство передало в концессию самые прибыльные государственные объекты, в частности морские порты, которые являются ключевыми логистическими точками выхода украинского экспортного продукта и точками приема импорта. Фактически, государство передает контроль над своими морскими воротами в частные руки, причем неизвестно, в какие», — пояснил Алексей Кущ.

По словам эксперта, все эти действия правительства были настолько разрушительными, что даже без временного лага произошла внезапная остановка экономики. Кущ: Украина прибегла к средневековым методам борьбы с чумой, только костюмов с носами не хватает © Facebook, Алексей Кущ

«Таким образом, нынешнее правительство исполнило роль человека, который сорвал стоп-кран в достаточно быстро движущемся поезде, в результате чего экономика начала резкое торможение. Промышленное производство по итогам года упало на 1,8%, и основной вклад в промышленную рецессию внесло как раз правительство Гончарука, потому что самые высокие темпы падения — от пяти до восьми процентов — наблюдались с октября 2019 по январь 2020 года. У нас промпроизводство падает уже 7 месяцев — это классическая промышленная рецессия.

Мы получили дефляцию промышленных цен и резкое торможение инфляции потребительских цен. Все должно быть в меру — и снижение цен, и укрепление курса, а этой меры как раз и не было. Экономика получила и ценовой шок, и курсовой шок. Если рост ВВП Украины во II и III кварталах прошлого года превышал 4%, то в IV квартале темпы роста замедлились до 1,5%. И это абсолютный провал. В принципе, есть все риски, что по итогам I квартала 2020 года рост ВВП сократится до уровня статистической погрешности», — сказал Алексей Кущ.

Эксперт отметил, что по темпам роста ВВП Украина упала до уровня начала 2016 года — момента выхода из тяжелейшего кризиса 2014-2015 годов. Промышленное производство на Украине демонстрировало падение также в кризисные 2014-2015 годы.

«Кроме того, в результате катастрофического недобора (в IV квартале прошлого года бюджет недобрал почти 40 млрд грн плюс была заморожена часть незащищенных инфраструктурных бюджетных затрат), правительство фактически «проедало» переходные остатки средств, которые оно получило от предыдущего правительства. То есть, 40-50 млрд гривен, которые были на едином казначейском счету, кабинет Гончарука за пять месяцев благополучно «проел». Сейчас остатки на казначейском счету упали до минимума. В январе вообще катастрофа — недобор 25% по сравнению с планом: 9 млрд недодала таможня и 5 млрд недодала налоговая», — подчеркнул Алексей Кущ.

Таким образом, правительство продемонстрировало полный провал по всем направлениям своей деятельности, считает эксперт.

«Каждый месяц их пребывания в министерских креслах стоит лично для каждого украинца тысячи гривен. Ценник правительства очень легко определяется даже через тот же недобор денег в бюджет: если в январе недобрали 14 млрд гривен, это фактически по 370 гривен на каждого украинца, включая родившегося младенца и столетнего старика. Просто украинцы пока еще не ощущают этого на своих кошельках, но они обязательно это ощутят, когда экономика окончательно погрузится в кризис.

Каждый месяц работы этого правительства — это угроза для экономики, угроза национального масштаба. Поэтому я считаю, что чем скорее оно будут отправлено в отставку, тем лучше. Конечно, нужно смотреть, кто будет назначен вместо них, но найти кого-то, что будет хуже, — невозможно. В этом плане мы наконец нащупали кадровое дно», — заключил Алексей Кущ.