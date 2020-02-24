Программа развлекательных мероприятий этих выходных дней в Киеве вряд ли удивит кого-то более той, которую предложил перевозбужденный украинский электорат. Возбужден он был не вирусом, а одной только мыслью о нем. Однако искусство призвано лечить любые раны, в том числе, душевные. Самое время посмотреть - а что в его аптечке

Несмотря на скудную повестку центральных СМИ, кроме молебнов против самолета из КНР и разбитых стекол в автобусах со, все-таки, прибывшими оттуда согражданами, есть кое-что для профилактики хронических «сдвигов».

Лучшим лекарством всегда и от всего, конечно же, были еда и напитки. В этом смысле столица медленно, но уверенно отходит от своих национальных традиций в угоду другим. Например, израильский культурный центр «Натив» 27 февраля приглашает принять участие в молодежной вечеринке в формате «Встречи на баре» с посланником кампусов Оксфордского университета Аароном Бендерским. Аарон расскажет о винной карте Израиля и предложить отведать некоторые из позиций — всего за 100 гривен (260 рублей). Кто бы раньше слышал о том израильском вине и хотел слышать? Но времена, но нравы…

Или, вот 5 марта можно будет употребить ужин от болгарского шеф-повара Николая Немигенчева. Он создал одну из первых сетей доставки здоровой пищи в Болгарии — «Сильное питания». За 3500 грн (то есть 7 200 рублей) — с каждого! — кудесник предложит пряное блюдо из деликатной маринованной свеклы и легкого муса из болгарского козьего сыра, карамелизированные грецкие орехи и гранатовый дрессинг; легкий полезный мусс из лука-порея, с домашней салями из свиной голени, нежным кремом из яичного желтка и хрустящих чипсов пастернака; тартар из лососевой форели с национальным болгарским штруделем из тонкого теста фило, авторским соусом и пряной зеленью; деликатного и нежного молодого цыпленка, с томленым сладким красным перцем на кукурузной поленте, с пикантным овечьим сыром и грецкими орешками; пирожное с ароматом бурбонской ванили, низкокаллорийним и полезным болгарским йогуртом, свежими ягодами, лесным медом и фисташкой. Последнее блюдо, надо заметить, называется «Сладкие турецкие воспоминания в болгарском уме» — любителям истории османского ига на Балканах должно прийтись по вкусу.

А те, кто не согласен экономить, чтобы потратить вышеуказанную сумму в вышеупомянутый день, может потратить ее ранее на пищу вполне духовную и 24 февраля в Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины записаться на уникальный филосовско-психологически-художественный практикум "Архетипы — дорога к себе. Путь к персонажу". В течение курса участники практикума смогут поработать над развитием собственной личности в системах архетипов Карла Густава Юнга и Михаила Чехова, что будет способствовать не только углублению в самопознание и успешной самореализации, но и владению собой на уровне профессионального воплощения сценических образов.

А вот что касается сценических образов, то киноафиша Киева предлагает целый букет знаковых актеров в следующих фильмах:

Николас Кейдж в «Цепи убийств»: трое незнакомцев с тёмным прошлым оказались в отеле, который вскоре станет самым настоящим местом кровавого побоища.

Метью МакКонахи в «Джентльменах»: Мики Пирсон, эмигрант с Соединенных Штатов, который окончил Оксфордский университет, решил направить свой блестящий ум на создание невероятно прибыльной бизнес-империи. Производство марихуаны всегда было востребовано, так почему же не открыть несколько филиалов в Лондоне, самом сердце Соединенного Королевства?

Венсан Кассель в «Особенных»: это история мужчин, которые делают все возможное, чтобы обучать детей с аутизмом.

Последний персонаж, вне всяких сомнений, наиболее положительный. Да и для многих сограждан его подходы вселяют надежду пусть не на выздоровление, но на социальную адаптацию — точно. А это, как сообщают украинские СМИ в последнее время проблема одна из первых.

Касается она не только среднего избирателя, но и вполне себе успешных топ-менеджеров разных компаний. Для них придумано специальное развлечение: бизнес-стендап на сцене Freedom Hall. 26 марта управленцы высшего звена будут доказывать, что умеют не только управлять корпорациями, но и остроумно шутить, иронизировать и раскрывать свой опыт через курьезные истории. «Ведь если комик может быть президентом, то почему предприниматель не может стать на один вечер стендапером?!» — задают организаторы сакраментальный вопрос, ответ на который дала сама жизнь. Что же, если будет так же смешно — идите и наслаждайтесь шуточками от соучредитель ресторана "100 лет тому вперед", генерального директора Red Bull, основателя Kyiv Bookworms Club, создателя одной из лучших мировых веб-студий Vintage Production, основателя билетного оператора Kontramarka.ua, партнера сети частных пансионатов для пожилых людей «Серебряный век» и знайте: это все не один человек, а разные.

А если же ничего из вышеперечисленного не придется по душе, и захочется остаться дома и заварить крепкого чего-нибудь под старую добрую мелодию — вот одна из них, и слова подходящие:

Когда умолкнут все песни

Которых я не знаю в терпком воздухе

Крикнет последний мой бумажный пароход

Гуд-бай Америка

О где я не был никогда

Прощай навсегда возьми банджо

Сыграй мне на прощанье…