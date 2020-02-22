Ровно 6 лет назад после победы Евромайдана на Украине сменилась власть. 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила о «самоустранении неконституционным способом» Януковича от выполнения конституционных полномочий

Также Рада назначила внеочередные выборы президента Украины на 25 мая. Выборы состоятся, и на них впервые в истории страны изберут главу государства в один тур — победит Пётр Порошенко.

Украина хотела в Европу.

Однако сейчас, спустя 6 лет, можно констатировать: надежды украинцев на европейское будущее для себя и страны не сбылись.

Об итогах Евромайдана и радикальной перестройке Украины наше издание писало и пишет регулярно. О потере территорий, о превращении в беднейшую страну Европы, о непрекращающихся политических кризисах…

Теперь редакция решила дать слово украинским политическим экспертам, которые своими глазами видели события 2013-14 годов и могут оценить то, к чему они привели сейчас.

Что Майдан принёс Украине: развитие или деградацию?

Как и любая другая революция, события на Майдане не принесли Украине ничего позитивного, считает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Революции вообще не несут в себе позитивного заряда, отмечает он: это больше разрушительный, чем созидательный процесс.

Скубченко: Единственный враг Украины — это Майдан и ряженные в вышиванки «патриоты» © Facebook, Александр Скубченко — пояснил политолог.

Главное, что принёс Евромайдан Украине, можно описать одним словом — «разочарование», уверен замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов. Разочарование в идеалах Майдана, в носителях ценностей Майдана и в самом механизме смены власти путем революционных потрясений.

«Это была такая мощная прививка общества, что любые майданы, революции заканчиваются только ухудшением положения в стране и положения ее граждан. В обозримом будущем люди не выйдут на Майдан, потому что после каждого Майдана уровень жизни только откатывается назад. Поэтому очень многие руководители Украины пользуются такой безнаказанностью», — рассказал эксперт.

Украина после Майдана потеряла территории, миллионы граждан, которые выехали за границу или ушли вместе неподконтрольными территориями, добавил Молчанов. А из достижений в евроинтеграции по факту есть только безвиз и подписание Соглашения об ассоциации: «Yо ассоциацию подписали в таком виде, что от неё больше вреда, чем пользы, потому что этим договором урезаются возможности Украины во внешней торговле».

Cам Майдан и события после него стали для страны Рубиконом, считает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Они окончательно развернули Украину в сторону Запада. Если до Евромайдана среди политиков еще были колебания и намерения маневрировать между Европой и Россией, то после 2014 года — западный вектор укрепился окончательно и бесповоротно», — говорит политолог.

Он также отмечает, что сменилась внутриполитической модель Украины, исчезло противостояние условных «пророссийского» и «западного» политических флангов.

«Опять начнутся потрясения». Царев рассказал, когда на Украине случится новый Майдан © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк — заявил Фесенко.

Во власти их нет: судьба главных действующих лиц Евромайдана

Многие участники Майдана на прошедших летом 2019 года выборах не попали в Верховную Раду. Подобный итог — это реакция избирателей на то, что в этой истории нужно ставить точку и прекратить Майдан, уверен Кость Бондаренко.

Схожее мнение — у Кирилла Молчанова. Он говорит, что общество вынесло приговор политикам, которые не оправдали ни идеалы, ни ценности Майдана.

«Лица, которые были на сцене Майдана, в очень короткие сроки предали тех, кто стоял перед сценой. Это было очень хорошо заметно по электронным декларациям чиновников, начиная с 2015-16 годов: практически все они немыслимо обогатились», — рассказал политолог.

Владимир Фесенко указывает, что некоторые лидеры Майдана вообще отошли от публичной политики, как Арсений Яценюк или тот же инициатор тех революционных событий — Мустафа Найем (сегодня его назначили замглавы гендиректора «Укроборонпрома»).

«Более того, я убежден, что они в данном случае поступают вполне логично и правильно. Мне кажется, что их политическое время придет чуть позже», — отметил эксперт.

В целом же в обществе стала наблюдаться некая усталость от радикализма во всех формах, от чрезмерной воинственности, поэтому стала востребована умеренность, добавил политолог.

«Поэтому, говоря о некоторых личных поражениях лидеров Евромайдана, нужно понимать, что это лишь процесс корректировки, который уже не раз происходил на Украине, в частности после «оранжевой революции» 2004 года», — сказал Фесенко.