В четверг, 20 февраля, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о нежелании исполнять Минские договоренности и необходимости пересмотреть их. Примерно о том же и примерно в то же время заявил глава фракции "Слуги народа" в парламенте Украины Давид Арахамия. А незадолго до них о своем видении ситуации сообщил глава МВД Арсен Аваков

«Сейчас 20-й (год. — Ред.) — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», — пояснил Пристайко. Министр также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия и республики Донбасса публично выступают против внесения в них изменений.

Заявление Пристайко в целом согласуется с заявлениями других украинских топ-политиков, неоднократно говоривших о нежелании исполнять эти соглашения, переписать их и изменить так, как это будет выгодно Киеву. Таким образом, после «Минска-2» Украина хочет подписать «Минск-3», а там, возможно, последуют и «Минск-4», «Минск-5»… Будут выдвигаться все новые и новые условия без учета мнений другой стороны. Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Власти Киева уже который год бредят «хорватским сценарием», желая повторить операцию «Олуя» 1995 года в Хорватии, когда хорватским войскам удалось уничтожить Сербскую Краину и зачистить территорию. Об этом сценарии Пристайко говорил 16 февраля в эфире телеканала ICTV. «Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии — как выйти на решения, чтобы прежде всего обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы», — заявил Пристайко.

Однако поскольку своими силами Украина подавить республики Донбасса не может, она хотела бы совершить это руками РФ, которая должна как-то надавить на республики, заставить их вооруженные формирования распуститься. После чего Киев хочет получить под контроль границу с РФ, организовать совместные патрули из нацгвардейцев, включая боевиков «Азова», и местных жителей, «не содействовавших оккупантам». Затем на Донбассе должны пройти выборы по украинским законам, к которым не будут допущены местные политические партии. Отводить войска, принимать закон об амнистии для участников вооруженных формирований республик, что предусмотрено Минскими соглашениями, Киев отказывается.

Глава МВД Арсен Аваков на днях предложил принять «закон о коллаборантах», предполагающий массовые репрессии против жителей Донбасса вместо амнистии.

«Перед тем как состоятся выборы, перед тем как мы возьмем контроль над территорией, мы должны решить несколько принципиальнейших вопросов, в том числе, уверен, что необходимо принять закон о коллаборантах. Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах», — сказал Аваков 17 февраля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Пристайко: Украина работает над новой версией Минских соглашений © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его мнению, закон должен предполагать привлечение к уголовной ответственности тех, кто «действовал против Украины», но некоторых жителей ДНР/ЛНР все же помилуют.

«Если ты сельский доктор и работаешь в вертикали "министерства здравоохранения ДНР", которое мы не признаем, то ты не подвергаешься репрессиям, потому что ты выполняешь социально важную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей или мелких клерков», — сказал глава МВД.

Всесильный министр МВД под амнистией, в частности, подразумевает отказ от преследования лишь тех, кто и без того не должен был бы подвергаться репрессиям в условиях любой войны — сельских врачей и учителей. Иными словами, Аваков милостиво «дарит жизнь» какому-нибудь врачу-педиатру из Енакиево, презентуя этот шаг как выполнение условий об амнистии из Минских договоренностей, но вот главу сельского поселения или местного участкового, обеспечивающего порядок на вверенной ему территории, уже обещает подвергнуть репрессиям.

О нежелании выполнять Минские соглашения и принимать закон об амнистии заявлял в конце прошлого года и нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.

«Минские договоренности-2 не будут выполняться Украиной в полном объеме, так как там говорится о полной амнистии для всех боевиков, которые воевали на Донбассе и убивали украинских граждан и военных», — заявлял Яременко.

О намерении пересмотреть Минские соглашения заявлял в декабре и президент Владимир Зеленский. Он признал, что внести изменения будет «очень сложно», но сделать это, по его мнению, необходимо. Президент Украины уже неоднократно говорил, что его, в частности, не устраивает пункт соглашений о контроле над границей с Россией. Он считает, что Киев должен установить пограничный контроль до проведения выборов в Донбассе, а не после. «Партия войны» пошла в атаку: Аваков выдвинул план зачистки Донбасса © Facebook/Арсен Аваков

Зеленский апеллировал к тому факту, что это не он подписывал соглашения, словно они подписываются не представителями государства от имени государства, а от себя лично. «Не моя команда подписывала "Минск", но мы как власть должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить и будем менять», — пообещал Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Эту же позицию он озвучил и в ходе недавней Мюнхенской конференции по безопасности. «Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы», — заявил Зеленский, снова настаивая на передаче Киеву контроля над границей до выборов в обход Минских соглашений. Затем, по плану Зеленского, осенью 2020 года необходимо будет провести выборы в Крыму.

Как мы видим, курс на пересмотр Минских соглашений — это консолидированная позиция киевских властей. Естественно, мнение и позиция другой стороны конфликта, республик Донбасса, при этом не учитывается. Киев ведет себя с ними так, как если бы уже полностью разгромил и победил их. Поскольку условия, равноценные полной капитуляции, другая сторона никогда не примет, желание пересмотра Минских соглашений можно считать отказом от перспективы мира на Донбассе. В 2019 году большинство сторонников нового президента Зеленского голосовали за него в том числе и потому, что считали его «президентом мира», рассчитывая на скорое прекращение конфликта.

Такая позиция говорит о недоговороспобности Киева. Любое новое соглашение может быть пересмотрено аналогичным образом, а подпись украинских официальных лиц ничего не будет стоить. Аналогичным образом любая страна может заявить о желании пересмотреть какие-либо другие договоры, заключенные в прошлом, — от соглашений о границах до капитуляции Германии в 1945 году. Однако такая позиция украинских властей обусловлена еще и стремлением США сохранять вооруженный конфликт у границ РФ как можно дольше, а лучше — всегда. За пересмотром Минских соглашений ожидаемо последуют новые требования — от выдачи Киеву всех защитников Донбасса до многомиллиардных контрибуций «на восстановление инфраструктуры», разрушенной украинскими военными.