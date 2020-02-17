Делегация Верховной Рады Украины должна принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. С таким предложение выступил 17 февраля на согласительном совете руководителей парламентских фракций и групп сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович

Политик напомнил, что «приближается великая дата — 75-летие Победы над фашизмом», и выразил уверенность в том, что «Верховной Раде необходимо сформировать парламентскую делегацию для участия в Параде Победы в Москве».

«Наши отцы и деды стояли плечом к плечу, защищая и Москву, и Киев, и Львов… И в день 75-летия Победы мы должны стоять рядом!» — заявил Рабинович.

Как и следовало ожидать, это предложение вызвало бурное возмущение среди представителей некоторых политических сил. Так, нардеп от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко назвала предложение Рабиновича «провокацией». По её мнению, «в предыдущие годы на подобных парадах маршировали те дивизии, которые воюют на Донбассе». Геращенко добавила, что она выражает протест руководству парламента, которое «позволяет такие провокации и вообще допускает саму мысль, что украинские депутаты могут сидеть рядом с Путиным…».

Журналистам Рабинович пояснил: украинский народ является народом-победителем в Великой Отечественной войне, поэтому участие парламентской делегации в праздничных мероприятиях в Москве будут вполне естественным. «Мы будем участвовать в Параде Победы, чего бы нам это ни стоило», — сказал депутат на брифинге.

На согласительном совете Рабинович призвал коллег по парламенту вспомнить, что Украина — это парламентско-президентская республика. «Давайте дадим реально заработать временным следственным комиссиям, давайте, наконец, проведём аудит нашего государства и выясним, что украдено за все предыдущие каденции «патриотов»», — сказал политик. Путин пригласил молдавского президента Додона на парад в честь Дня Победы в Москве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Рабинович также призвал вместе ответить на вопрос — «куда мы ведем нашу страну, кто наши герои, какие памятники должны стоять на улицах страны».

В ходе совещания руководители фракций затронули проблему открытия земельного рынка: как известно, соответствующий законопроект будет обсуждаться и на этой пленарной неделе. В связи с этим депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко заявил, что обсуждение земельного законопроекта в Раде — «фейковое».

«Фейковое, потому что ни одна поправка не принимается. Нам говорят: оппозиция, отзовите ваши поправки. Мы их не отзовём, это идеологические поправки. Наши поправки про то, что сначала референдум…» — сказал депутат, напомнив, что Владимир Зеленский обещал, когда шёл на выборы, что первый законопроект, который он внесёт, будет законопроект о народовластии.

«Первый, не сто восьмидесятый, а первый!» — подчеркнул Власенко, предложив проголосовать уже разработанный законопроект о референдуме фракции «Батькивщина», спросить граждан, хотят ли они продавать украинскую землю, и только после этого принимать соответствующий закон.

Депутат также напомнил, что в программе партии «Слуга народа» есть обещание принять закон о народном вето и спросил: «где он?»

«Отдайте его, покажите, чтобы люди могли после принятия вот этого позора, который мы сейчас всем парламентом предлагаем, чтобы люди могли применить народное вето», — призвал политик. Он добавил, что партия «Батькивщина» требует проведения референдума (по вопросу о продаже земли. — Ред.).

«Если украинцы на референдуме скажут «да», хотя сегодня 70% граждан Украины против продажи сельскохозяйственной земли (…), то тогда продаём, но продаём только фермерам, которые работают на этой земле. С целью обеспечения выкупа паёв создаём государственный банк и по рыночной цене выкупаем в государственную собственность, а не разбазариваем эту землю коррупционным способом среди иностранных банков, агрохолдингов и юридических лиц», — заявил Власенко. «Продавать можно только результаты труда. Земля не результат. Ее продавать нельзя» – Семченко © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Нардеп также отметил, что «происходит ещё одна вещь, связанная с коррупцией и разбазариванием последнего достояния украинцев». Он напомнил, что отменён перечень объектов, которые не подлежат приватизации, к продаже готовят предприятия оборонного комплекса и «науку».

«То есть во время войны мы продаём предприятия оборонного комплекса (…). Мы продаём науку как помещения и землю, мы продаём будущее… Разве это государственная политика? Нет, это обычная коррупция, про которую, наверное, не знает наш пан президент», — возмутился Власенко.

В то же время депутат от «Слуги народа» Александр Корниенко призвал парламентариев искать возможности для того, чтобы рассмотреть законопроект о земле быстрее, так как, по его словам, есть много других важных проектов и вопросов, и всё это сейчас «отодвинуто на задний план». А первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук призвал перевести дискуссию о земельной реформе из «каких-то непонятных плоскостей в плоскость… прав человека». Он также сообщил, что законопроект о народовластии находится в разработке.

Вспомнили и о законопроекте о медиа, вызвавшем волну протестов. Вице-спикер парламента Елена Кондратюк обратила внимание на «неоднозначность медийного закона» и призвала сделать «два шага назад», создать рабочую группу, «спокойно обсудить, снять это напряжение и вывести какой-то нормальный, взвешенный законопроект в зал». На это ответил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, заявивший, что, по его мнению, никакого напряжения вокруг законопроекта о медиа нет, а «есть напряжение с башен Кремля, которое улавливают некоторые представители оппозиции».

В свою очередь, депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич отметил, что в таком случае к «агентам Кремля» следует отнести Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, которое «дало разгромную оценку этому закону и предложило вернуть его авторам». Политик напомнил, что негативно оценивают законопроект о медиа и международные журналистские организации.

Обсудили предстоящий отчёт Кабмина: решено, что он прозвучит в пятницу вместо традиционного «часа вопросов правительству». Прозвучало предложение оставить всё же время и для вопросов. Так, представитель депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко отметил, что хотелось бы узнать подробно о мерах, предпринимаемых для защиты украинцев от короновируса, поскольку, по словам депутата, «будоражит» информация ВОЗ о том, что заболеть могут около 60% населения мира.