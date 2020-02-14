Оман, Ермак и немного российской разведки. Как травят главу Офиса президента Украины

Президента Украины Владимира Зеленского подозревают во встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В Офисе президента все отрицают, но скандал набирает обороты

В ночь на 14 февраля новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак осудил некоторых украинских журналистов.

«Знаете, вот только позавчера озвучил позицию Офиса президента касательного того, что свобода слова является одним из наших основных приоритетов. И я искренне считаю, что медиа должны критиковать власть. Для того, чтобы она всегда находилась в сознательном состоянии, не забывала, что она временная. Что мы тут для того, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше. Чтобы мы всегда отвечали за свои действия и готовы были отчитываться перед обществом. И знаете, мы абсолютно точно готовы это сделать. Но тогда, когда мы слышим конструктивную критику, подкрепленную фактами», — написал в Facebook Ермак.

Он раскритиковал сюжет программы «Схемы» американского «Радио Свобода».

«Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зритель хоть что-то, кроме фразы «по свидетельству наших источников»? Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета «Схем» в том, что комментировать там нечего. Это все — неправда от начала до конца», — заявил Ермак. Обман про Оман? Как «Европейская солидарность» пытается атаковать Зеленского © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

По словам Ермака, в сюжете нет ни одного утверждения, которого могло бы стать реальным предметом для обсуждения.

Так эмоционально глава Офиса президента прокомментировал сюжет «Схем», посвященный новогоднему отпуску президента Украины Владимира Зеленского. Спустя месяц с лишним эта тема по-прежнему обсуждается в украинском обществе.

Самолет с сюрпризом

Если раньше украинского президента критиковали за дороговизну отпуска, а также за то, что он поздно, по мнению некоторых политиков, вернулся на Украину из Омана после вестей о катастрофе украинского Boeing 737-800 в Иране, то в сюжете «Схем» от 13 февраля рассматривался другой аспект той поездки. А именно: возможные переговоры с россиянами. Такой вывод журналистам позволил сделать самолет, на котором Зеленский вернулся на Украину после сообщения о трагедии в Иране.

Речь о чартерном самолете Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN. Как сообщили журналисты американского издания, это самолет оказался в Омане прямиком из России.

«В соответствии с информацией из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов, самолет, на котором президент Зеленский вернулся из Маската в Киев, в Оман прилетел… из Москвы», — указывал автор расследования журналист Михаил Ткач.

Как утверждает журналист, ему удалось выяснить, кто находился на борту того самолета.

«Именно на его борту, по данным источника «Схем», 8 января около первого часа ночи в Оман из Москвы прилетел российский государственный деятель Николай Патрушев. Подтверждение этой информации журналистам удалось получить и при помощи другого, не связанного источника в базе данных о пересечении границы Российской Федерации», — утверждает Ткач.

Патрушев — секретарь Совета безопасности России. Однако на этой должности он находится с 2008 года. А до этого около девяти лет Патрушев занимал другой пост — директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Ермак утверждает, что Киев прекратит войну и проведет местные выборы в октябре © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В своем журналистском расследовании авторы «Схем» намекают на возможность тайной встречи Зеленского и Патрушева. В Офисе президента все отрицают.

«Сообщаем, что президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался, не встречался, и, соответственно, не обсуждал никакие вопросы с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. В случае дальнейшей дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией программы Офис президента будет вынужден обратиться в суд для установления истины и опровержения неправдивых фактов», — гласит письменный ответ Офиса президента на запрос «Схем».

Такая болезненная реакция ОП может быть вызвана не столько нападками на Зеленского, сколько на нового главу Офиса президента Ермака. Ему в расследовании отводится ключевая роль.

Травят за «пророссийскость»

Как утверждают авторы расследования, за две недели до полета в Оман Патрушев встречался с двумя украинцами — мэром Харькова Геннадием Кернесом и двоюродным братом бывшего нардепа и олимпийского чемпиона Эльбруса Тедеева Робертом Тедеевым. При этом помощником депутата Тедеева в свое время и был Ермак.

Сам Ермак в ответ «Схемам» заявил, что если с Эльбрусом Тедеевым он дружит, то с Робертом Тедеевым не знаком и не знает, кем тот приходится олимпийскому чемпиону и его бывшему начальнику.

Кроме того, Ермак был одним из тех, кто сопровождал Зеленского во время поездки в Оман. Его фотография вместе с украинским президентом, а также с президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди есть на сайте Офиса президента.

Ермаку, который до назначения главой Офиса президента курировал в ОП международную политику, в последнее время приходится нелегко. В среду, 12 февраля, одно из авторитетнейших онлайн-изданий Украины — «Украинская правда» опубликовало статью «Who is Mr.Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?», в которой, среди прочего утверждалось, что Ермак — главный переговорщик с россиянами, может пойти им на уступки. Андрей Ермак. Биографическая справка © politeka.net

«Ермак пришел из бизнеса, он думает, что тут можно, как и там, обо всем договориться и порешать. Но он с первой же попытки попал в ловушки, которые ему расставили. И американцы с Джулиани, и россияне с Козаком. Москва постепенно втягивает Ермака в переговоры, выдает нам людей, а сама думает, как снять блокаду и всучить нам Донбасс», — цитировали авторы одного из предшественников Ермака на посту главы президентской администрации.

Кроме того, в статье рассказывалось о бизнес-связях Ермака и россиян.

В общем, главу Офиса президента ряд СМИ на современной Украине пытается представить как связанного с россиянами человека, который уж точно ослабит украинские позиции на переговорах. Неудивительно, что сам Ермак так болезненно на это реагирует. От этого может зависеть его карьера: ранее с такими обвинениями выступали в адрес президента Зеленского. И тому стоило многих усилий приглушить голоса, обвиняющие его в предательстве. И вот теперь у него появился крайне токсичный в этом плане глава Офиса президента.

В общем, на команду президента Зеленского началась новая атака.