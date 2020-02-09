Конфронтация между Православной церковью Украины (ПЦУ) и выделившимся из нее Киевским патриархатом (КП) продолжает набирать обороты

Собравшийся 4 февраля Священный Синод ПЦУ принял решение «приостановить полномочия почетного патриарха Филарета как члена Священного Синода». Впрочем, пока что своим собратом Филарета в ПЦУ готовы считать, но только как «архиерея Православной церкви Украины на покое».

Впрочем, сам Филарет на покой категорически отказывается и после возрождения 20 июня 2019 года Киевского патриархата продолжает буквально пачками назначать новых епископов в регионы. Самопровозглашённый Филарет продолжает борьбу © Facebook, Патріарх Філарет | Перейти в фотобанк

Чтобы «принудить к миру» престарелого, но не желающего сдаваться на милость победителей Денисенко, в ход уже пошла и «тяжелая артиллерия». 6 февраля на YouTube-канале издания «Левый берег» появилось интервью с недавним главой информационного управления КП, ныне перешедшим в ПЦУ архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием (Зорей). В этом интервью вчерашний наперсник Филарета сравнивает своего недавнего патрона, например, с библейским царем Соломоном, который под конец жизни начал поклоняться языческим идолам.

Справедливости ради стоит отметить, что смотрится все это очень комично. Кошкина сейчас приторно-холуйски восславляет митрополита Киевского и всея Украины ПЦУ Епифания (Думенко): «Сегодня я очень рада, что именно Епифаний возглавил нашу ПЦУ. Он очень светлый, правильный, истинно Божий человек. А также очень сильный Лидер. Господь управил очень хорошо. Только так и должно быть».

Но почему-то пока Епифаний десятилетиями был епископом в Киевском патриархате, Кошкина предпочитала оставаться в Московском. Столичный приход, к которому она принадлежит, примкнул к ПЦУ только 5 января 2019 года. Более того, в 2018 году она вообще публично заявляла, что Киевский патриархат никогда не будет признан мировым православием, о чем ей напомнили сразу после Объединительного Собора 15 декабря 2018 года.

Как там пелось в «Труффальдино из Бергамо»? «Усатого противник поражает, а я всегда за тех, кто побеждает». Стоило Киевскому патриархату победить, получить признание, как она сразу же перековалась в его горячие сторонницы. И резко полюбила Епифания.

Но откуда ж такое раздражение в верхах ПЦУ? Дело в том, что 3 февраля в КП вернулся из ПЦУ епископ Фалештский и Восточно-Молдавской Филарет (Панку). Как сообщается на сайте КП: «…епископ Филарет, осознавая неуместность своего выхода из Киевского патриархата и пребывания в Православной церкви Украины, обратился с просьбой к Святейшему патриарху Киевскому и всея Руси-Украины Филарету о возвращении в состав УПЦ Киевского патриархата вместе с вверенной ему Восточно-Молдавской епархией». Атака епископов-клонов: Филарет наносит ответный удар © Facebook, Патріарх Філарет

Стоит заметить, что в этой епархии всего 4 храма и порядка 10 приходов, так что вроде бы потеря невелика. Но существенен сам прецедент обратного перехода из ПЦУ в КП — причем архиерея со всей епархией. А если завтра что-то подобное сделает кто-то другой с уже более многочисленными приходами и паствой?