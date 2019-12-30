В воскресенье, 29 декабря, в киевском Свято-Владимирском соборе непризнанный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) совершил хиротонию епископа, накануне назначенного наряду еще с двумя клириками руководить епархиями Киевского патриархата в регионах. Это вызвало крайне нервную реакцию со стороны Православной церкви Украины (ПЦУ)

Назначения произвел Архиерейский Собор Киевского патриархата, собравшийся 27 декабря в составе шести человек (считая самого Филарета), из которых лишь один — управляющий парой-тройкой приходов в приграничных регионах России престарелый митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) — последовал за Филаретом при его расколе с ПЦУ.

Все прочие назначены — первоначально Филаретом, Иоасафом и привезенным последним викарным (то есть епископом без своей епархии) епископом Валуйским Петром (Москалевым) — всего за каких-то полгода, последовавший за восстановительным Поместным Собором Киевского патриархата (который ПЦУ отказалась признать и называет «разъединительным», упрекая Филарета в раскольничестве) 20 июня 2019 года.

Сначала на упомянутом Поместном Соборе (собравшем нескольких клириков и пару десятков мирян) 20 июня были совершены назначения (хиротонии соответственно 22 и 23 июня) иеромонаха Ильи (Зеленского) епископом Харьковским и Богодуховским, а архимандрита Андрея (Маруцака) — епископом Белоцерковским, викарием Киевской епархии.

14 декабря Архиерейский Собор Киевского патриархата в составе четырех человек (Филарет, Иоасаф, викарный епископ последнего и новоназначенный епископ Харьковский) назначил двух новых епископов (хиротонии соответственно были совершены 15 и 17 декабря): архимандрита Никодима (Кобзаря) епископом Сумским и Ахтырским, а архимандрита Даниила (Кудибина) — епископом Днепровским и Криворожским.

Наконец, 27 декабря Архиерейский Собор Киевского патриархата (созывается он сейчас чуть ли не каждую неделю) назначил сразу трех новых епископов: архимандрита Варсонофия (Вилка) епископом Хмельницким и Каменец-Подольским, архимандрита Никона (Шинкарюка) — епископом Черновицким и Буковинским, иеромонаха Никона (Граблюка) — епископом Одесским и Балтским. Снижение религиозности и Филарет против ПЦУ: что показал свежий соцопрос украинцев © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Подобная деятельность, причем идущая по нарастающей, вызвала нескрываемое раздражение со стороны ПЦУ. 17 декабря архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря), еще недавно правая рука Филарета и глава информационного управления Киевской патриархии, написал в Facebook: «Почетный патриарх (такой титул признает ПЦУ. — Авт.) Филарет намерен совершить позорное дело — «сделать архиереем» Даниила Кудибина. Бродячего афериста, который за свою жизнь много раз изменил юрисдикции и «юрисдикции». Который в середине 2000-х годов уже был «епископом» у «патриарха Моисея» (Олега Кулика), откуда ушел к сборищу самозванцев под названием «Украинская православная Церковь в Америке» (в которой собирались те, кто рассорился с Олегом Куликом)».

Сейчас же пошли уже не реплики отдельных статусных спикеров, изображающие этакое покровительственное сочувствие, а откровенно нервные официальные заявления.

«Любой, объявленный незаконным способом ​​«епископом» почетным патриархом Филаретом и «назначенный», в частности, на кафедру, где уже есть законный архиерей — не епископ. Поэтому поставленное таким лицом «на какой бы то ни было священнический степень, и сделано для него, и сделанное им, все ничтожно». Призываем почетного патриарха Филарета и его нынешнее окружение остановиться, одуматься, вернуться от избранного ими пути лжи и обмана — на путь истины, прекратить попытки… разрушения Поместной Церкви на радость врагам Украины. Предостерегаем духовенство и мирян от соучастия в беззаконных действиях, за которые наступит ответственность перед Богом и Церковью», — говорится в опубликованном 28 декабря заявлении секретариата Священного Синода ПЦУ.

Откуда вдруг такое беспокойство? У Филарета осталась лишь пара зданий в центре Киева (и то он беспокоится, как бы его не выбросили и оттуда) и, как мы видели полтора месяца назад, несколько десятков выступающих за него верующих. Вроде все епархии, приходы, монастыри и семинарии Киевского патриархата за прошедший год официально перерегистрированы на ПЦУ. Казалось бы, пусть себе играется в назначения епископов, какая в том беда?

Но дело в том, что каждый из таких назначенцев сразу же включается в жесткую борьбу за собственность на местах. Например, не успел Филарет назначить 20 июня Марущака новым наместником киевского Свято-Феодосиевского мужского монастыря, как тот отправился туда с группой крепких мужчин «брать свое». Правда, в монастыре их уже ждали, так что разрешать конфликт пришлось спешно прибывшим на место нарядам полиции. Раскольники раскольников. Концепцию УПЦ КП вместе с Филаретом множат на ноль © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Далее, как оказалось, на местах у Киевского патриархата все же сохранилась кое-какая собственность и зачатки региональных структур. Например, 10 ноября епископ Харьковский и Богодуховский Илья (Зеленский) сообщил в Facebook об избиении своего епархиального секретаря: «7 ноября среди бела дня трое неизвестных напали на священника, когда он зашел в Харьковское епархиальное управление, расположенное по улице Белинского, 20, и жестоко его избили. Нападение имело целью запугивания, потому как ничего из вещей не было принято и при избиении нападавшие выкрикивали угрозы в адрес Церкви (Киевского патриархата. — Авт.) и о. Даниила».

В чем причина? «Полицией зафиксирован тот факт, что ранее в адрес о. Даниила уже поступали угрозы, неоднократно срывались объявления о богослужении в епархиальном управлении, происходили акты хулиганства и вандализма, — пишет Зеленский. — Ранее в этом здании располагалась Свято-Успенская община УПЦ Киевского патриархата, зарегистрированная еще в 1998 году. И с тех пор о. Даниил был настоятелем этой общины. С этого года он назначен секретарем епархии… Ситуация резко обострилась после рейдерского захвата ПЦУ епархиального управления УПЦ Киевского патриархата в г. Харьков, расположенного по улице Семинарская, 4 и здания, принадлежащей Киевскому патриархату по улице Танкопия, 8а. И поэтому мы вынуждены были епархиальное управление перенести в здание на Белинского, 20… На сегодняшний день это здание находится под арестом. Имущество описано».

А ведь подобный опыт обращения со спорной собственностью может быть распространен на десятки областей Украины. Добавим сюда борьбу за симпатии местных властей, когда какой-нибудь глава ОТГ может передать пустующий храм в селе не ПЦУ, а Киевскому патриархату. Или возможность перехода общин с недовольными клириками, например, в Одессе уже полгода идет открытый конфликт (периодически переходящий в стадию силовых столкновений) нового епископа ПЦУ и бывшего настоятеля местного кафедрального собора Виталия Сеника. В этой ситуации наличие дублирующих, параллельных ПЦУ филаретовских структур становится реальной угрозой уже новосозданной ПЦУ.