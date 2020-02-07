Вояж Помпео: от политики силы к политике сделок

Вояж госсекретаря США Майкла Помпео по ряду постсоветских стран показал, в частности, что Вашингтон меняет общий курс: эпоха политики силы уходит в прошлое, уступая место эпохе политики сделок и прибыли. Хотя и о силе забывать нельзя

Об этом и о многом другом говорили эксперты из России, Украины, Казахстана и Белоруссии в ходе состоявшейся в четверг, 6 февраля, пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

Вашингтон меняет курс

Недавний визит госсекретаря США Майкла Помпео в страны постсоветского пространства продемонстрировал глубокие изменения в общем курсе Вашингтона, начавшиеся при правлении Дональда Трампа, отметил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

По его словам, суть этих изменений заключается в том, что «старая геополитика силы окончательно уходит в прошлое, новая эпоха, связанная с именем Трампа и его командой, — это эпоха сделок, геоэкономического и геокультурного влияния».

Эпоха геоэкономики, уточнил Ермолаев, означает в том числе конкуренцию государств, обладающих возможностями реализовать так называемые геопроекты, и конкуренцию самих этих геопроектов, одним из которых является китайский проект «Один пояс — один путь». Речь тут идёт о создании новой социальной, экономической и геополитической инфраструктуры объединенного континента как единого целого, подчеркнул Ермолаев. Но, по его словам, этот проект идёт сложно, и тормозят его, в частности, война в Донбассе и в целом вражда Киева и Москвы.

«Так что войну (в Донбассе. — Ред.) ещё и так можно рассматривать — как один из инструментов блокирования большого проекта «Один пояс — один путь», — констатировал эксперт, добавив, что «США ищут пути, как замедлить континентальное сближение Европы и стран Евразии». Китай – США. Торговый договор подписан, недоверие осталось © AP, Andy Wong, File | AP, Andy Wong, File | Перейти в фотобанк

Что касается Украины, то, по мнению Ермолаева, «украинская тема в большой американской политике давно ушла на периферию», о чём свидетельствует хотя бы недавняя речь Дональда Трампа (об Украине — «практически ни слова»). Правящая элита Украины ощутила свою «малозначимость и инструментальность».

В то же время, отметил эксперт, можно предположить, что в очень скором будущем настроения в украинской политической элите существенно изменятся: «будет большой дрейф от привычного сателлитного отношения к американцам к более позитивно настроенному евроцентричному процессу».

Война в Донбассе и выгоды Минска

Если говорить о реализации в Европе китайского проекта «Один пояс — один путь», то война в Донбассе ослабила позиции Украины в плане участия в геопроекте, зато усилила позиции Белоруссии. Об этом рассказал белорусский журналист и эксперт Василий Малашенков.

«По сравнению с южным соседом мы выглядим стабильным партнером. Через нас можно перевозить грузы», — пояснил он, напомнив, что евросоюзовский участок движения поезда Люксембург — Чунцин, перевозящий предметы роскоши из Западной Европы в Китай, обслуживает «дочка» белорусской железной дороги.

Журналист также отметил, что Белоруссия официально является стратегическим партнером Китая, и это означает достаточно высокий уровень межгосударственных отношений. А вот отношения Минска и Вашингтона долгое время были на низком уровне, и по этой причине визит Помпео в Минск имел достаточно большой информационный эффект. Но есть и экономические основания — так, IT-сектор белорусской экономики очень сильно «завязан» на США.

Модерировавший дискуссию главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов поинтересовался, как, по мнению белорусского журналиста, может действовать Минск в условиях обострившегося кризиса политических отношений с РФ: не будет ли Белоруссия «дрейфовать по украинскому варианту»? На это Малашенков ответил, что он не ожидает резкого разворота на Запад, «но в каком-то формате сотрудничество (с Западом. — Ред.) должно быть». Симонов объяснил, чем опасно для Лукашенко сближение с США © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«То, что сейчас в белорусско-российских отношениях какой-то переломный момент, это все понимают. Чем это закончится, сложно сказать, но я всё-таки склоняюсь к тому, что Беларусь будет частью нашего панрегиона, постосоветского. Другое дело, кто будет лидерами этого панрегиона. Вряд ли одна Россия», — сказал Малашенков, добавив, что вторым лидером, по его мнению, может и должен быть Казахстан.

Со своей стороны, Андрей Ермолаев отметил, что США в рамках политики сделок вполне могут сейчас предлагать необъявленную большую сделку Москве, обещая признание права РФ на укрепление влияния на интеграционные процессы на постсоветском пространстве, но «с условием снижения темпов или даже сворачивания предыдущих инициатив, связанных с континентальным процессом».

Центральная Азия — понимают ли её США?

США не рассматривают Среднюю Азию как жизненно важный для них регион, сказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев. По его словам, Центральная Азия — специфический регион для понимания его Западом. Так, суммарный товарооборот между США и всеми пятью среднеазиатскими странами составляет всего 2,5 млрд долларов (из которых 2 миллиарда приходится на Казахстан).

«То есть вы видите, что цифры эти не столь соразмерны по сравнению с Евросоюзом, Китаем или Российской Федерацией», — пояснил Полетаев. В то же время, по его сведениям, американские инвестиции в Казахстан составляют около 45 млрд долларов, существует около 400 совместных предприятий, хотя большинство этих инвестиций были сделаны еще в 90-е годы и затрагивали преимущественно нефтегазовый сектор — в сферу нефтеперарботки американцы вкладывать средства не торопятся.

Вояж Помпео и внутренняя политика

Поездка Помпео в страны бывшего Союза была важна с точки зрения внутриполитической ситуации в США, рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Он отметил, что администрация Дональда Трампа уже понимала, что процесс импичмента идёт к концу, американский лидер «выйдет сухим из воды», и тогда у администрации будут развязаны руки для того, чтобы развивать какие-то внешнеполитические инициативы.

«Этот вопрос очень важный. Трамп находился под давлением сначала комиссии Мюллера, потом процесс импичмента, спровоцированный в том числе его спонтанным решением вывести войска из Сирии. Все это показывает, что внутриполитическое давление действительно сковывало эту инициативу администрации», — пояснил Васильев, добавив, что администрация президента всегда была вынуждена смотреть на то, каким образом её шаги отразятся на позициях различных сил внутри США (допустим, противостоящих Трампу). «Трамп навсегда»: президент США потроллил оппонентов после провала импичмента © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Заморозить конфликт в Донбассе

Васильев также отметил, что «Украина — это принципиально важный вопрос, весь импичмент крутился вокруг Украины». Были предположения, что США пересматривают свою позицию по отношению к Украине, но во время визита госсекретаря США Майкла Помпео в Киев «вроде бы были расставлены точки над «и».

«Украинской стороне было сказано, что эта линия остаётся неизменной, что США будут поддерживать Украину, и Украина остаётся важным приоритетом американской политики… Украинской стороне было достаточно чётко заявлено, что её антироссийская позиция — это то, что больше всего ценится в Вашингтоне, и относительно этого американская дипломатия будет судить о том, как ей относиться к Украине, как ей относиться к новому президенту (Зеленскому. — Ред.) и к тем процессам, которые происходят на Украине», — пояснил эксперт.

По его мнению, Помпео также дал понять украинской стороне, что она не должна относиться к переговорам в нормандском формате серьёзно, вообще Киев не должен исходить из того, что эту проблему (войны в Донбассе. — Ред.) действительно нужно как-то решить, — конфликт может оставаться в замороженном состоянии.

«Вот разведете войска. Ну, немножечко будет там какое-то перемирие. Всё, этого достаточно. Больше никаких шагов по нормализации отношений, по тому, чтобы каким-то образом допускать компромиссы с Россией… Я думаю, американская дипломатия дала вот этот чёткий сигнал Украине», — обрисовал ситуацию Васильев. По его мнению, Киеву прочертили и ещё одну красную черту — «никакого сближения с Китаем».

«Используют по полной»

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин заметил, что на периферию американской политики Киеву уйти не дадут.

«Я понимаю, что Украине после того, как она вляпалась во внутреннюю политику США, хотелось бы уйти на периферию. Но не получится. Её уже используют по полной. Такие люди, как бывший мэр Нью-Йорка Джулиани, от неё (от Украины. — Ред.) не отвяжутся», — заявил эксперт. Жуков и Минские соглашения. Отношение Зеленского к памятникам героям войны показывает, чего он боится © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Жарихин обратил внимание на то, что украинская сторона по-прежнему отказывается выполнять «домашнее задание» от стран нормандской четверки в вопросе урегулирования донбасского конфликта, а президент Владимир Зеленский открыто просит Вашингтон назначить «смотрящего» для Украины.

При этом госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Киев намекнул украинскому руководству, что если они будут хотя бы подумывать о сотрудничестве с демократами, им придется выбирать нового президента, подытожил политолог.

Что до итогов поездки госсекретаря США в целом, то Жарихин отметил: Помпео поехал для того, чтобы напомнить всем нам, что, несмотря на все внутриамериканские коллизии, США и дальше намерены контролировать «этот регион под названием СНГ», используя все методы, которые имеются у них в распоряжении.