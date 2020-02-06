В среду, 5 февраля, Сенат поставил точку в истории с импичментом – президент США Дональд Трамп оправдан по обеим статьям обвинения

На финальном заседании перед голосованием каждый из ста сенаторов выступил с десятиминутной речью, в которой объявил, как намерен голосовать — за или против признания президента виновным по пунктам обвинительного заключения, составленного Палатой представителей.

Судьба страны в руках Сената

В целом было известно, что однопартийцы Дональда Трампа, которым принадлежит большинство в верхней палате Конгресса, не намерены досрочно отправлять его в отставку, но сохранялась интрига в том, какую позицию займут несколько членов обеих партий, которые до последнего момента не могли определиться. Вот и демократы Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния) и Кирстен Синема (от штата Аризона) не смогли объявить о своём решении. Республиканец от штата Теннесси Ламар Александер, который на этапе голосования за вызов свидетелей сомневался, назвал процедуру импичмента абсолютно предвзятой и сказал, что не поддержит обвинения в адрес Трампа. Стратегию защиты Трампа от импичмента демократы написали ещё 20 лет назад © AP, J. Scott Applewhite | AP, J. Scott Applewhite | Перейти в фотобанк

О намерении голосовать за один из пунктов обвинения заявил один республиканец — сенатор от штата Юта Митт Ромни, который в 2012 году был кандидатом в президенты от Республиканской партии.

«Я признаю, что мой вердикт не приведёт к отстранению президента. Суровый вопрос, на который Конституция заставляет сенаторов ответить, таков: совершил ли президент действия настолько экстремальные и возмутительные, что они доходят до уровня «тяжких преступлений и проступков». Да, он их совершил. Президент виновен в чудовищном злоупотреблении общественным доверием. В некоторых кругах меня будут решительно осуждать. Обязательно услышу издевательства со стороны президента и его сторонников. Нарушение избирательного процесса в демократической республике — это самый оскорбительный и вопиющий акт против конституции и присяги, который я могу себе представить. Этим занимаются диктаторы. Я поддерживаю многое из того, что сделал президент, но моя клятва перед Богом о беспристрастном правосудии требует, чтобы я отверг свои чувства и политические предубеждения», — сказал он.

В свою очередь, председатель юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер, который входит в число обвинителей на судебном процессе, заявил, что демократическое большинство нижней палаты Конгресса вне зависимости от итогов голосования продолжит расследование действий Трампа и надеется допросить его бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

По итогам голосования по первому пункту обвинения — злоупотребление властью, под котором подразумевалось давление со стороны Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться начала расследования деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена, которого считают наиболее вероятным кандидатом от демократов на ноябрьских выборах, и его сына Хантера в обмен на продолжение военной помощи — «за» проголосовали 48 человек, «против» — 52. Для признания президента виновным нужно было не менее 67 голосов.

Ромни стал первым в истории страны сенатором, который выступил против президента-однопартийца на судебном процессе по импичменту. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что разочарован решением Ромни поддержать позицию демократов, сын президента Дональд Трамп — младший предложил исключить его из партии за этот поступок, а глава государства отреагировал на новость через Twitter: «Если бы потерпевший неудачу кандидат в президенты посвятил те же гнев и энергию победе над нерешительным Бараком Обамой, как он лицемерно делает это по отношению ко мне, он мог бы выиграть выборы. Прочтите стенограммы!» А в глазах демократов Ромни стал героем.

По второму пункту обвинения — воспрепятствование расследованию Конгресса, то есть запрет сотрудникам Белого дома и Госдепартамента давать показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента, а также отказ предоставить запрашиваемые конгрессменами документы, голосование прошло чётко по партийному признаку: 53 республиканца, включая Ромни, высказались против, а 45 демократов и два состоящих с ними в коалиции независимых сенатора — за.

На этом процедура импичмента завершена — Дональд Трамп официально оправдан.

Президент, который обычно очень бурно и активно реагирует на любое событие через Twitter, после подведения итогов голосования перепостил на свою страницу видеоролик, в котором ему предрекают вечное президентство, прокомментировал статью газеты New York Times о том, что голосование было внушительной победой для господина Трампа, а также объявил, что выступит с заявлением по поводу импичмента 6 февраля в 12:00 (20:00 мск) в Белом доме.

После драки кулаками машут

Голосование прошло, но стороны всё равно продолжают заочную дискуссию.

Предвыборный штаб Трампа и администрация заявили, что оппозиция таким образом пыталась пересмотреть результаты выборов 2016 года и вмешивалась в предстоящие выборы, а пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм задалась вопросом, последует ли какое-то возмездие демократам — ведь состав Палаты представителей, в которой у них сейчас большинство, переизберут 3 ноября одновременно с президентом.

В поддержку Трампа высказались его однопартийцы-сенаторы. В специальном заявлении они подчеркнули, что демократы никогда не верили, что бизнесмен может выиграть выборы, и отказались принять его после победы в 2016 году. Один из самых уважаемых республиканцев Линдси Грэм, представляющий штат Южная Каролина, уверен, что народ также оправдает президента и переизберёт его на второй срок. По словам сенатора от штата Арканзас Тома Коттона, цель демократов заключалась не в том, чтобы докопаться до правды, а в том, чтобы наказать Трампа в год выборов.

В голосовании по импичменту участвовали несколько претендентов на выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который по опросам занимает второе место после Джо Байдена, написал в Twitter, что президент Трамп считает себя выше закона, а доказательства его вины были настолько очевидны, что республиканцы решили заблокировать выступление новых свидетелей по делу. Идущая третьей во внутрипартийной гонке Элизабет Уоррен назвала 5 февраля постыдным днём для Сената, мрачным днём для Конституции США и печальным днём для Соединённых Штатов Америки. Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, который в середине января объявил о завершении предвыборной кампании, заявил, что демократы потерпели поражение, но не будут побеждены. Волошин: Переизбрание Трампа поможет избавить Украину от диктатуры «соросят» © Волошин

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер признал на пресс-конференции, что ни у кого не было иллюзий, что президенту вынесут обвинительный приговор, и пригрозил вновь начать процедуру импичмента, если Трамп нарушил закон.

Не скрывала своего разочарования председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая в конце сентября объявила о запуске процедуры импичмента: «К сожалению, из-за предательства Конституции США контролируемым республиканцами Сенатом президент по-прежнему продолжает быть угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он стоит выше закона и может искажать результаты выборов, если он этого хочет. Сегодня президент и контролируемый республиканцами Сенат сделали нормой беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов, заложенную в нашей Конституции».

Импичмент завершился, а последствия остались

Демократы рассчитывали, что разбирательства по импичменту обрушат рейтинг Трампа и спровоцируют недовольство избирателей. В итоге всё вышло с точностью до наоборот.

Прежде всего, популярность Трампа достигла максимальной отметки с момента его инаугурации в январе 2017 года: согласно результатам опроса института общественного мнения Gallup, опубликованным 4 февраля, деятельность президента одобряют 49% респондентов. Для сравнения, спустя три года после вступления в должность рейтинг Барака Обамы был 45% (а вначале был 67%).

Во-вторых, достоянием общественности стала информация, не предназначенная для широкой аудитории. Белый дом, чтобы доказать отсутствие давления на Зеленского, пошел на беспрецедентный шаг — опубликовал стенограмму второго телефонного разговора лидеров двух стран. Трамп никогда не подбирал высокопарные слова, наоборот, он всегда говорит то, что думает, чем завоевал расположение многих американцев в 2016 году, а вот президент Украины попал впросак — он не ожидал, что Вашингтон обнародует его высказывания, в которых было полно заискиваний. Импичмент Трампа оставляет в США жирный украинский судебный след © AFP, Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | AFP, Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | Перейти в фотобанк

В-третьих, преимущество Джо Байдена над однопартийцами в борьбе за звание кандидата в президенты за время разбирательств в Конгрессе сократилось: если 24 сентября он имел 29,6% поддержки, а идущая за ним Элизабет Уоррен — 19,7%, то 5 февраля его преимущество над вышедшим на второе место Берни Сандерсом составило 5,2% (27% против 21,8%). Лидерство Байдена теперь не выглядит таким убедительным. К тому же, с 2000 года демократов на выборах представляет тот политик, который победил на кокусах в Айове, официальные итоги голосования спустя два дня ещё не подведены, но бывший вице-президент точно остаётся за пределами первой тройки.

В-четвёртых, затеяв импичмент, демократы сами подарили Трампу ещё один повод для критики, причём любого политика из его соперников: Байдену, конечно, припомнят, как тот курировал украинское направление в бытность вице-президентом, а его сын в это время неплохо зарабатывал в компании Burisma, Сандерсу — его голосование за импичмент и медовый месяц с женой в Советском Союзе, Уоррен — переход в Демократическую партию из Республиканской в 1996 году, а также за историю, что она потомок американских индейцев, хотя тест ДНК показал, что в её жилах течёт 1/1024 индейской крови.

В конце концов, четырёхмесячные разборки ещё сильнее раскололи американское общество. После голосования в Сенате сенатор от штата Коннектикут демократ Ричард Блументал заявил, что судебный процесс по импичменту привёл к резкой поляризации позиций двух партий, и эта тенденция, которая и так существует в Штатах, будет только усиливаться. По мнению эксперта Брукингского института Рэшона Рэя, избиратели уже сделали свой выбор, за кого голосовать 3 ноября, и импичмент не окажет влияния на их позицию, а вот что может повлиять, так это задержка с оглашением результатов кокусов в Айове у демократов и ежегодное послание Трампа о положении дел в стране, с которым он выступил в Конгрессе 4 февраля.