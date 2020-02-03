Рассматривая нынешнюю непростую ситуацию в российско-белорусских отношениях, необходимо особое внимание уделить вопросам, связанным с гуманитарной сферой, считает политический аналитик Кирилл Аверьянов-Минский. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру

Эксперты говорили о сходстве и различиях в процессах, происходящих уже длительное время в Белоруссии и на Украине, и о том, к каким последствиям это приводит и может ещё привести. Проводя аналогии с развитием событий на Украине, можно сказать, что в Белоруссии Москва многое уже упустила.

По словам Аверьянова-Минского, «то, что Беларусь ведёт себя так, как ведёт, у этого есть давние корни, давняя достаточно история». Историю эту, продолжил эксперт, можно вести как минимум с начала 2000-х годов, когда в Белоруссии начала конструироваться антирусская идентичность, которая при помощи различных инструментов постепенно всё это время навязывалась населению.

Аналитик отметил, что «идентичность базируется прежде всего на историческом фундаменте, и вопросами исторической памяти белорусское государство достаточно давно озаботилось». Помпео с помпой в Минске. Вашингтону нужен не Лукашенко, а весь экс-СССР и прежде всего - Россия © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В чём же проявилась эта забота? Ответ на этот вопрос многих россиян, не следящих внимательно за событиями в соседней республике, может удивить. Аверьянов-Минский напомнил: «Ещё в начале десятых годов Отечественная война 1812 года перестала в Белоруссии перестала называться Отечественной, её стали воспринимать как гражданскую белорусскую войну».

«Я не шучу. Поскольку якобы белорусы сражались и на стороне Наполеона, и в русской армии, поэтому — ну какая же она отечественная?» — пояснил аналитик, добавив, что на этом дело не закончено: «Через некоторое время, в наши дни, уже Александр Григорьевич Лукашенко заявляет о том, что Великая Отечественная война — это не наша война, как он выразился».

Эксперт отметил, что многие такого поворота ожидали, говорили: начали с Отечественной войны 1812 года, скоро дойдём и до Великой Отечественной — «вот, собственно, уже дошли». Тень Помпео: госсекретарь США поедет от Зеленского к Лукашенко © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Кроме того, фундаментом белорусской самостийной идентичности является восприятие Великого княжества Литовского и Речи Посполитой как именно своих государств, государств белорусского народа. Это тоже началось с начала 2000-х, и что мы имеем сегодня? Мы имеем то, что в прошлом, 2019 году, в городе Лида был поставлен памятник князю Гедемину, литовскому князю. В 2018 году в Брестской области был поставлен памятник Тадеушу Костюшко. До этого в Минске была установлена доска Винсенту Калиновскому. До этого — памятник Ольгерду в Витебске… Вы думаете, почему эти персонажи с такими (иронично говоря) исконно белорусскими именами — Тадеуш, Ольгерд, Гедемин, Висент — почему им ставят памятники в Белоруссии? Дело в том, что их считают белорусами на полном серьёзе. Официальная националистическая историография считает, что это как раз-таки белорусские национальные герои. Тут речь идёт об обелорусивании части польско-литовской истории, естественно, в пику России, потому что и Ольгерд ходил походами на Москву, и Костюшко сражался с Суворовым — то есть, такая польско-литовская составляющая формирующейся идентичности, она имеет место», — рассказал Аверьянов-Минский.

Он добавил, что часто приходится слышать о том, что в Белоруссии «выросло новое поколение, и оно в значительной своей части латентно-антироссийское просто потому, что они выросли в суверенном государстве».

«Но я хочу напомнить, что до 2014 года и жители Крыма тоже жили в самостийном государстве, да и жители Донбасса, но почему-то они русофобией не страдали. А нынешнее поколение (в Белоруссии — Ред.), оно выросло таким именно потому, что его таким воспитали, на это была заточена, в общем-то, государственная политика, именно государственная…» — подчеркнул аналитик.

Он привёл пример: в 2015 году в городе Могилёве был установлен памятник Пушкину, и на его постаменте были выбиты строчки из стихотворения Александра Сергеевича «Клеветникам России»:

«Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?»

«И эти слова с памятника через несколько дней были снесены после шумихи, поднятой в белорусских прозападных СМИ. И снесли именно власти Могилёва, официальные власти — в общем-то, они продемонстрировали такое вот своё отношение к Александру Сергеевичу», — сказал Аверьянов-Минский. Он добавил, что совсем недавно произошёл такой инцидент: некий молодой человек раскрасил красной краской руки на памятнике Пушкину, установленному в белорусской столице, видимо, намекая на то, что руки у великого русского поэта — «по локоть в крови». По мнению эксперта, удивляться тут нечему: белорусское государство уже показало молодёжи, как оно относится к Пушкину, и молодёжь этот урок усвоила. Бонапарт Зеленский и его украинская империя © скриншот видео Central Partnership

«Почему у Пушкина руки по локоть в крови, спросите вы? В крови белорусов, конечно же. Потому что этим стихотворением, «Клеветникам России», Александр Сергеевич поддержал подавление польского восстания 1830-31 годов, которое свидомые, сознательные белорусы считают белорусским восстанием», — пояснил Аверьянов-Минский. И резюмировал: «Сегодня мы имеем то, что и Великая Отечественная война — не Великая Отечественная, и Пушкин — не великий поэт, а, по сути, такой кровавый… чуть ли не убийца».

По мнению эксперта, «достаточно странно» говорить о том, что возможна какая-то интеграции с политическим образованием, у которого такая идентичность: «Как Россия может интегрироваться с республикой, которая строит свою идентичность на противопоставлении России?»

Аверьянов-Минский также отметил, что отсюда и кажущиеся немотивированными и странными экономические решения Минска, например, в вопросе поставок нефти — просто Белоруссии «хочется доказать, что мы не Россия, мы не зависим от России, это шаг в этом направлении, продиктованной такой вот идентичностью».

Притом что такая антирусская идентичность формируется уже давно, Белоруссия до последнего времени получала дотации, получала средства из российского бюджета, продолжил аналитик, предположив, что у белорусского руководства, возможно, «был такой интересный план — отстраиваться от России за счёт России». В Москве этого долгое время не замечали или не хотели замечать.

Что ж, тут напрашиваются аналогии с ситуацией на Украине. В недавнем интервью изданию Украина.ру политолог, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, говоря об упущениях в выстраивании отношений с Киевом, подчеркнул, что «ещё со времён «оранжевой революции» приходится твердить, что политика на Украине — это в первую очередь политика идентичности» (пожалуй, и раньше. — Авт.). При этом, по словам эксперта, «у России как не было, так и нет своей системы национальной идентичности, она так и не разработана». Не тут ли кроется корень проблем, с которыми Москве приходится теперь сталкиваться и на белорусском направлении?

По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ГУ Высшей школы экономики, специалиста по вопросам Белоруссии Андрея Суздальцева, недооценивать серьёзность этих проблем не следует. Как отметил эксперт в интервью изданию Украина.ру, в Белоруссии есть такое же агрессивное и ненавидящее Россию меньшинство, как и то, что диктует свою волю большинству на Украине, поэтому — «кризис по украинскому формату возможен, и возможны такие же последствия».