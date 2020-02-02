В пятницу, 31 января, госсекретарь США Майк Помпео был в Киеве, в субботу, 1 февраля, - в Минске, в воскресенье, 2 февраля,прилетел в Нур-Султан (бывшую Астану). Потом будет Ташкент. Стремительный и столь обильный вояж, безусловно, имеет дальние стратегические цели. Не для Помпео и Трампа, а долговременной внешнеполитической стратегии США

Визит Госсекретаря США Помпео в Минск был столь же стремительным, как и в Киев (очевидно, содержательные переговоры не предполагались). Основной символизм состоял в самом факте визита американского чиновника столь высокого уровня — первого с 1994 года.

Сейчас отношения между Белоруссией и США постепенно улучшаются — достигнуто соглашение о восстановлении полноценных дипломатических отношений на уровне послов, которых нет с 2008 года. Собственно, Помпео приехал уточнять детали этого процесса.

Нет особой тайны в том, что улучшение отношений с США — обратная сторона растущего напряжения в отношениях с Россией. Переговоры о дальнейшей интеграции зашли в тупик из-за принципиальной несовместимости подходов сторон. Причём конфликт, кажется, приобретает черты личностного: отмена личной встречи Путина и Лукашенко в феврале в Сочи, с которой связывались надежды на восстановление диалога, — сигнал уж очень неприятный.

Характерный момент визита американского чиновника стало полное взаимопонимание сторон относительно статуса Белоруссии. Помпео подчеркнул, что США хотят видеть Белоруссию независимой, а Лукашенко подтвердил, что она такой останется. Явный сигнал в сторону Москвы (точнее некоторых сил в ней), которые считают, что интеграция должна привести к вступлению Белоруссии в Россию в виде шести областей.

Тем не менее, планы сторон принципиально разные. Помпео и анаконда: к поездке госсекретаря США по постсоветскому пространству

Лукашенко прибегает к своему традиционному приёму — демонстрировать независимость и наличие геополитического выбора. До сих пор ему шантаж по схеме «не согласитесь на мои условия — уйду к европейцам» удавался.

Правда, успешность такой тактики объясняется долготерпением российской стороны и наличием негативного украинского опыта — все усилия сделать сотрудничество с Россией более выгодным, чем с Западом, ни к чему не привели. Украина всё равно ушла. Очевидно, не всё в этом мире наживы и чистогана определяется размером прибыли. Российское руководство вроде бы это осознаёт, но выводов, почему-то, не делает. С другой стороны, в случае с Белоруссией неэкономические факторы действуют, кажется, в пользу сотрудничества с Россией.

США исходят из того, что «свято место пусто не бывает» и пытаются его занять. Причём действуют крайне осторожно — не дают чрезмерных обещаний (Помпео прямо указал, что санкции пока сняты быть не могут), но и не демонстрируют очевидной недружественности (Помпео отказался от встречи с белорусскими оппозиционными политиками, но встретился с представителями «гражданского общества»). Предлагается ровно то, что можно предложить — нефть по рыночной цене (которую Белоруссия и так имеет). В общем, речь идёт о постепенном втягивании Белоруссии в американскую орбиту по принципу «коготок увяз — всей птичке пропасть».

Впрочем, «осторожность» поведения США кажущаяся. Не надо уметь складывать 2+2, чтобы увидеть очевидные факты.

— США не отменили и, похоже, не собираются отменять ни «Акт о демократии в Беларуси», ни «Акт о демократии и правах человека», принятые Конгрессом США в 2004 и 2011 годах. Оба этих законодательных акта объявляют Лукашенко диктатором и провозглашают официальный курс США на «проведение демократических преобразований» в Белоруссии. Помпео с помпой в Минске. Вашингтону нужен не Лукашенко, а весь экс-СССР и прежде всего - Россия © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

— Перед Минском Помпео был в уже давно подмятом и послушном Киеве. Так вот — принципиально важные для украинской стороны вопросы о назначении посла США (очень забавно читать белорусских аналитиков, которые считают, что наличие посла — показатель хороших отношений) и спецпредставителя Госдепа, о возобновлении работы совместной комиссии, о параметрах визита Владимира Зеленского в Вашингтон в Киеве то ли не обсуждались, то ли не были не решены. Дружите с нами — мы вас так же пинать будем.

— У Помпео хватило дипломатического такта, чтобы заявить: «вы видите, что мы сделали в Украине, увеличив инвестиции в нее». Ну да. Дружите с нами, и вы тоже сможете стать самой бедной страной Европы.

— После Минска Помпео летит в Нур-Султан и Ташкент, где будет презентовать стратегию США в Центральной Азии, суть которой — в противодействии влиянию России и Китая. Мудрейший Елбасы Назарбаев специально перед приездом американского гостя публично заверил российскую сторону, что отношения России с Казахстаном великолепные, а будут ещё лучше.

— И, наконец, последнее, но важное дополнение к визитам американского госсекретаря в бывшие советские республики. Поскольку известно, что Помпео покидает свой высокий пост, он приехал сюда в роли «хромой утки». То есть, всё, что он заявляет, в ближайшее время Вашингтон может списать на то, что это не имеет значения — мало ли кто и что обещал. Новый госсекретарь, который будет после Помпео, вполне может объявить, что будет мести по-новому. Но в американской политической традиции выражение «обещать не значит жениться», нужно читать в другой коннотации: «обещать надо, а жениться можно будет когда-нибудь потом». Так что «хромая утка» Помпео вполне может быть «пробным шаром» Госдепа на постсоветском пространстве. Цель прозрачная — создание антироссийского пояса от Балтики до Иссык-Куля.

— Кстати, Нур-Султан, это еще и «подбрюшие Китая» — еще одного кроме России важного политического противника США. И для казахского руководства китайская экспансия — крайне опасна и определяется как главная угроза независимости и субъектности. Хотя США способны в этой обстановке лишь столкнуть Казахстан с Китаем, как сделали это с Украиной и Россией, а сейчас пытаются организовать конфликт России и Белоруссии.

В общем, мироздание предостерегает Лукашенко от слишком тесной дружбы с США. Отреагирует ли Лукашенко? Бог весть. Он, конечно, прожженный политический волк, но всех предыдущих жертв американской «дружбы» подводила самоуверенность — стоит подумать, что ты умнее Януковича, и уж глядь — здороваешься с Виктором Фёдоровичем через заборчик в Ростове. Стратегия США строится именно на хорошем знании человеческой психологии — большинство политиков, имеющих дело с США, почему-то уверены, что политические крокодилы будут лично в отношении их вести себя нежно и беззубо. Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк

Насколько велика опасность резкого поворота Белоруссии на Запад? Внешне всё выглядит довольно надёжно — Лукашенко контролирует страну, а сама страна слишком глубоко интегрирована с Россией, чтобы попытка разрыва не привела к катастрофе.

С другой стороны, усилиями того же Лукашенко в стране выращена элита, адаптированная к независимому существованию и ощущающая угрозу со стороны России. То же самое, что на Украине, только там были самодостаточные олигархи, в то время как белорусская элита — государственные чиновники. Поэтому процессы там идут гораздо медленнее, но в том же направлении. И это — реальная угроза существованию независимой Белоруссии. Гораздо большая, чем пресловутое вхождение в Россию в виде шести областей, к которому Россия не готова.

А что до американского посла… Дипломатия — дипломатией, но не зря шутят, что единственной страной, в которой невозможен Майдан, являются США — там нет американского посольства.