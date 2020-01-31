История «испанки»: жертвы предшественника коронавируса

Испанский грипп, или «испанка», был самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества. За 18 месяцев 1918-1919 годов на всей планете было заражено около 550 миллионов человек, что составляло на тот момент чуть менее 30% населения Земли

Технический прогресс сыграл на руку смертоносной болезни, она распространялась по планете невероятно быстро. От «испанки» погибло около 42 миллионов человек, что составило чуть менее 3% населения планеты. Не так давно население Украины составляло именно 42 миллиона человек, только представьте себе, что за полтора года не стало целой и довольно густонаселённой страны.

Теперь уже достоверно известно, что пандемия началась вовсе не в Испании, но именно в этой стране появились первые публикации о смертельной болезни, которая шагала по земле семимильными шагами. Вирус действительно не знал границ. Он косил не только слабых и больных, вирус мёртвой хваткой вцеплялся в тех, кто был молод, активен, здоров. Главной группой риска стали люди в расцвете сил.

В январе 1918 года первые массовые случаи заболевания гриппом были зафиксированы в Китае. Затем грипп перекочевал на территорию Северной Америки, в марте заболел первый пациент — американский солдат, который должен был отправиться воевать в Европу. Не прошло и суток, как вслед за ним на больничных койках оказалось ещё около ста заболевших. На второй день количество заболевших исчислялось уже пятью сотнями. Спустя несколько дней многие солдаты пошли на поправку, были выписаны и отправлены во Францию. Именно там, в Европе, грипп проявился снова и начал своё победное шествие по планете. В итоге в Европе заболело около 25% всей американской армии. В Украине развалена санэпидемслужба. Как это влияет на борьбу с коронавирусом? © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Симптомы болезни были ужасны: синий цвет лица, пневмония, кровавый кашель. На более поздних стадиях заболевания вирус вызывал внутрилёгочное кровотечение, в результате которого больной захлёбывался кровью. Но в основном болезнь проходила без каких-либо симптомов. Некоторые умирали в течение суток после заражения, другие же мучились чуть дольше, но в итоге всё равно погибали.

В апреле 1918 года грипп распространился по Франции, в мае по Италии, Англии, Сербии и Испании. В июне эпидемия началась в Индии, в июле — в Бельгии, Нидерландах, Дании. В концу лета 1918 года болезнь сделала передышку, а позже ударила с новой силой. В Италии с сентября по ноябрь погибло более 270 тысяч человек, в США — почти полмиллиона, в Индии к концу года скончалось около 5 миллионов человек. Единственным местом, которое не подверглось пандемии, был остров Маражо в устье Амазонки в Бразилии. В Кейптауне машинист поезда заявил о смерти 6 человек на участке протяжённостью в 5 километров. В Барселоне ежедневно погибали 1200 человек. В Австралии доктор насчитал за один лишь час 26 похоронных процессий. Были города, в которых не осталось ни одного здорового медика. Не хватало могильщиков, чтобы похоронить умерших. При помощи парового экскаватора выкапывались общие могилы. Людей хоронили десятками без гробов и отпеваний. За первые 25 недель «испанка» убила 25 миллионов человек. Она активно косила человечество до лета 1919 года.

От «овечьего кашля» до «китайской болезни»

В древности то, что мы сегодня называем современным словом "грипп", носило имя «овечий кашель». Медики использовали в своей речи словосочетание «катаральная лихорадка». С 30-х годов 18 века грипп называли «инфлюэнца», но совсем скоро появилось современное слово, которое сегодня знакомо всем жителям нашей планеты. Есть версия, что авторство принадлежит Людовику XV, именно он подметил неожиданность заболевания.

Ох уж эти русские… В Западной Европе два-три века назад грипп называли «русской болезнью». Причина в том, что множество эпидемий приходило на земли старушки Европы со стороны России. А вот наши предки пеняли на Китай, называли грипп «китайской болезнью».

Первая волна «испанки» не коснулась России, однако в конце лета 1918 года грипп пришёл из Галиции на Украину. В Киеве было зафиксировано около 700 тысяч заразившихся. За всё время пандемии на территории России заболело около 1 миллиона 250 тысяч людей.

В Швеции и Дании «испанкой» заразилось чуть менее 80% населения. В Англии закрылась часть фабрик, так как не хватало здоровых людей. В Индии вымирали целые деревни. «Испанка» не щадила ни богатых, ни знаменитых. В мае 1918 года в Испании было заражено 8 миллионов человек, что составляло около 40% её тогдашнего населения. Гриппом переболел даже король Альфонсо XIII.

Великие жертвы страшного гриппа

От «испанки» скончалась звезда немого кино Вера Холодная. Болезнь настигла актрису в Одессе. Сани, в которых она возвращалась со спектакля литературно-артистического общества, перевернулись, и актриса упала в снег. На следующий день у неё поднялась высокая температура, врачи поставили диагноз: грипп, протекающий как легочная чума. Болезнь протекала в тяжёлой форме, и врачам, несмотря на усилия, не удалось спасти актрису — Вера Холодная умерла 16 февраля 1919 года, ей было всего двадцать пять лет. Похоронили актрису в платье, в котором она играла одну из самых знаменитых своих ролей — княгиню Ланину в фильме «У камина».

В Париже 9 ноября 1918 года на тридцать девятом году жизни умер от «испанки» великий французский поэт Гийом Аполлинер. 16 марта 1919-го неожиданно умер один из высших руководителей Советского государства Яков Свердлов, которого Владимир Ленин называл «наиболее отчеканенным типом профессионального революционера». Официальная причина смерти — испанский грипп, которым Свердлов заразился, возвращаясь в Москву из Харькова 6 марта.

31 октября 1918 года в возрасте 28 лет от «испанки» скончался художник Эгон Шиле, который после смерти Густава Климта весной 1918 года стал претендовать на роль крупнейшего художника Австрии. «Венский порнограф» — именно так часто его называли, — он был любимым учеником Климта. Более 300 живописных полотен и 2000 рисунков создал он за свою недолгую жизнь. Последней работой Шиле стала картина «Семья». На ней автор изобразил себя самого, свою жену, которая скончалась за несколько дней до него, и их нерождённого ребенка. Полотно передает ощущение ужаса подходящей смерти. Эту картину Шиле принято считать одной из лучших иллюстраций эпидемии испанского гриппа. Слишком дорогая инфекция. Как коронавирус бьёт по экономике и... даёт новые заказы © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Эпидемия «испанки» отняла у человечества и талант чешского художника Богумила Кубишты. Жизнь Кубишты прервалась на самом взлете — в 34 года, но его творчество оказало серьёзное влияние на молодое поколение художников, чьё становление пришлось на период между двумя мировыми войнами, а позже на творческую молодежь 60-х годов XX века. Один из предшественников постмодернизма, португальский художник Амадеу ди Соза-Кардозу, также умер от испанского гриппа осенью 1918 года, не дожив до 31-го дня рождения всего-то три недели.

Немецкий социолог и философ Макс Вебер в Мюнхене также заразился «испанкой» и умер от пневмонии 14 июня 1920 года. Идеи Вебера оказали значительное влияние на развитие общественных наук, а в особенности — социологии. Наряду с Эмилем Дюркгеймом и Карлом Марксом Вебер считается одним из основоположников социологической науки.

2 декабря 1918 года в Париже от «испанки» в возрасте пятидесяти лет скончался французский поэт и драматург неоромантического направления Эдмон Ростан. Похоронен в Марселе на кладбище Святого Петра.

Смертельный коронавирус

Жертвами коронавируса в Китае, по данным на 29 января 2020 года, уже стали 132 человека. Число заболевших приблизилось к шести тысячам. Сегодня на планете для любого подобного вируса всё ещё горит зелёный свет, несмотря на то что люди предупреждены и уже имеют опыт борьбы с подобными заболеваниями. Подобно тому, как «испанка» широко шагала по земле в прошлом веке, используя для своего распространения технический прогресс, её внук из XXI также мобилен. Может ли спустя сто и более лет после той жуткой пандемии повториться нечто подобное? Да! Как глобальное общество мы всегда будем находиться под дамокловым клинком пандемии инфлюэнцы. Конечно, сейчас мы имеем более совершенное здравоохранение, антибиотики нового поколения и опыт. И всё же нет сомнений, что однажды человечеству придётся противостоять новому мутировавшему вирусу смертельного гриппа.