С понедельника, 27 января, начинает действовать запрет на все групповые туры из Китая и внутри него. Соответствующий запрет ввели власти КНР. Тем временем соседние с Китаем страны закрывают границы. И всё из-за нового коронавируса, начавшего свой путь в китайской провинции Ухань

Власти Китая велели приостановить все групповые туры и прекратить организацию новых туров в целях остановки распространение коронавируса 2019-nCoV. Речь о путешествиях как внутри страны, так и в другие страны. При этом, как заявила китайская ассоциация индустрии туризма, групповые туры внутри КНР были приостановлены уже в пятницу, 24 января. Жесткие меры и ограничения. Как Восток борется с новой болезнью © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк

Тем временем граничащие с КНР государства закрывают свои границы. Так, начиная с 27 января будут закрыты монгольские пограничные переходы с Китаем. Такое решение приняло правительство Монголии на экстренном заседании в воскресенье 26 января.

Кроме того, монгольское правительство распорядилось закрыть все университеты, институты и центры профессионального образования до 2 марта. Ранее на этот же срок в Монголии уже были закрыты все школы и детские сады. В Монголии ввели запрет на любые публичные мероприятия и массовые собрания.

Ранее въезд для любых иностранцев, путешествующих из КНР, закрыла Корейская Народно-Демократическая Республика. Также до 10 февраля были отменены рейсы Пекин-Пхеньян, которые осуществляла китайская компания Air China.

К китайцам и путешественникам из Китая сегодня во всем мире повышенное внимание. И причиной тому эпидемия, стартовавшая в Ухане на рубеже 2019 и 2020 годов.

Не просто кашель

Если у вас повысилась температура, вас лихорадит, у вас одышка и вы кашляете, в любом аэропорту вас будут сторониться, как зачумленного. Ведь у вас могут быть симптомы заражения вирусом 2019-nCoV, который привел к смерти 80 человек в Китае. Таковы данные государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая на утро 27 января. Всего заразились вирусом уже 2744 человека. Китайская опасность. Украина и Россия готовятся к новому вирусу, угрожающему человечеству © AFP, STR / AFP | AFP, STR / AFP | Перейти в фотобанк

При этом случае заражения зафиксированы не только в КНР, но и в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Весь мир охватывает паника. Ушлые украинские СМИ нашли даже упоминание о вирусе в катренах Нострадамуса, повествующих о «большой чуме», которая будет свирепствовать в «морском городе» (здесь нашли намек на Гонконг) и «знатной даме» — таковой считают экс-главу Минздрава КНР У И, которая родилась в Ухане и в бытность главой Минздрава боролась с атипичной пневмонией.

Правда, украинцам не до прогнозов Нострадамуса. В стране, по признанию экспертов, давно была разрушена система санитарно-эпидемиологической службы. Да и сам украинский Минздрав лихорадит от реформ. В таких условиях справиться с новой опасностью будет непросто.

Знаменитый харьковский педиатр Евгений Комаровский, чтобы успокоить украинцев и рассказать им о новой болезни без прикрас, но и без преувеличения, выпустил специальное видео.

«Какую новость ни открой во всех средствам массовой информации, везде про коронавирус в Китае. Неудивительно, что у нас здесь куча писем с вопросами, что это такое, куда бежать, как прятаться», — начал Комаровский свое видео.

Он рассказал, что коронавирусы являются достаточно распространенными и вызывают многие заболевания у людей и других млекопитающих.

Плохие новости, которые связаны с 2019-nCoV, по мнению Комаровского, связаны с тем, что вирус передается от человека к человеку. Это самое опасное в новом вирусе. Кроме того, опасно и то, что он новый — от него пока нет иммунитета. Еще одна опасность вируса — отсутствие особых симптомов, которые позволили бы его отличить от гриппа и острых респираторных заболеваний. Еще одна опасность, которую указывал Комаровский в своем видео — китайцы, путешествующие по миру. Однако эту опасность уже купировали китайские власти.

Однако есть и хорошие новости.

«Китайские ученые полностью расшифровали геном вируса и передали его всем желающим для изучения. То есть на сегодня уже точно ясно, что он из себя представляет, и появились возможности создавать диагностику — те препараты, которые позволят поставить диагноз, и вакцину. Это очень важно», — подчеркнул Комаровский.

Также он указал на то, что со времени вспышки атипичной пневмонии в Китае многое изменилось. Лидер КНР Си Цзиньпин уже признал проблему и задействовал для ее решения лучшие силы. Кроме того, болезнь лечится как обычный грипп, да и меры профилактики такие же. Комаровский предостерег украинцев от паники.

«Все будет в порядке. Главное — не психовать», — подытожил свое видеообращение известный доктор. В Киеве зарегистрирован случай коронавируса © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

А в мире тем временем вспоминают о пандемиях прошлого и предпринимают все миры, чтобы 2019-nCoV не стал новой «испанкой» — в этом году как раз будет отмечаться столетие с момента прекращения пандемии, унесшей, по разным оценкам, от 50 до 100 млн жизней, или от 2,7% до 5,3% населения Земли. Среди прочих готовятся и Украина с Россией.

Первый пошел

Днем 27 января киевляне получили тревожную весть — в столице Украины подтвердили первый случай коронавируса. Такие результаты показало исследование госучреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины». Скорее всего, этот человек направлен в Александровскую больницу в Киеве, ведь еще 24 января и.о. гендиректора Центра здравоохранения Игорь Кузин называл именно это учреждение как место, куда направят инфицированных новым вирусом.

«Если есть необходимость в оказании медицинской помощи, будет привлекаться или медицинская служба аэропорта, или вызываться скорая медицинская помощь, которая госпитализирует больного к конкретному учреждению здравоохранения <…> Для Киева определена больница — это Александровская клиническая больница», — описывал он процедуру госпитализации.

Александровская больница находится в центре Киева — в нескольких кварталах от Офиса президента и Верховной Рады. Вряд ли это место можно назвать удачным для госпитализации инфицированных новым вирусом. Минздраву Украины сообщили о трех подозрениях на заражение коронавирусом © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Тем временем в России, несмотря на все новости о заболевших китайцах в разных городах РФ, которые распространяются по соцсетям словно пожар, все спокойно.

«В Российской Федерации Роспотребнадзор проводит усиленный двойной контроль пропуска через государственную границу прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР. По данным мониторинга, в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с начала года досмотрено более 20 тысяч рейсов (в том числе более 6,7 тысяч из КНР), более 1,16 млн человек (в том числе более 219 тысяч человек, прибывших из КНР). Выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе более 20 — с респираторной симптоматикой (из них 11 — прибывших из КНР). По состоянию на 27.01.2020 случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено», — говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Роспотребнадзор заявил о том, что разработаны средства для лабораторной диагностики нового патогена, а также порекомендовал российским туристам воздержаться от посещения КНР.

Однако, судя по тревожным новостям из Киева, угроза в Россию может прийти не с востока, но с юго-запада.