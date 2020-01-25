«E n'ai pas mangé depuis six jours» - так звучит в оригинале крылатая фраза Кисы Воробьянинова в незабвенных «12 стульях». Только незабвенны они для людей особой закалки сатирой и юмором эзопова языка. Для более молодых авантюристов, не нюхавших многих классических книжных переплетов, придуманы другие относительно честные способы отъема денег

Например, грантовые программы

В прошлом декабре состоялось отчетное событие Украинского культурного фонда — институции в составе Министерства культуры (бывшего), которая в свое время подняла большой шум. И то сказать: председателем наблюдательного совета ее была назначена жена Петра Алексеевича Порошенко, можно сказать — не последнего человека в Украине в то время. Или последнего, но сейчас не об этих списках.

Итак, одной из «главных по культуре» тогда стала президентская жена, известная до того только тем, что была медиком при хронически больном муже, попутно страдающим неудержимыми приступами алчности независимо от занимаемого государственного поста и политической принадлежности.

Прошло время, УКФ (Украинский культурный фонд) оперился и подрастратился: на удовлетворение заявок были потрачены сотни миллионов гривень, был произведен массовый «культурный продукт» — фильмы, выставки, аудио- и видео-записи, книги и пр. А с переизбранием Президента Украины ушла и Марина Порошенко со своего поста. Но пришло время нового конкурса. Ибо караван, как известно, идет, несмотря на. До 15 января всем желающим предлагалось подать пакет необходимых документов. И они подали — оценить всю широту фантазий культурных креаторов можно по полному списку поданных заявок.

В целом список полон благих намерений. И многие из заявителей явно имеют цель, а то и мечту — создать нечто очень важное для культуры Украины, а то и Европы, не говоря уже о мире. Но некоторые заявки могут позабавить. Например, в номинации «Культурные столицы» (причем в подноминации «Большие…»!) — заявка из Дрогобыча «Создание туристического комплекса в патриотическом этностиле (с использованием народных традиций)». Этот городок во Львовской области просит 1 млн 600 тыс грн для вот чего: «…лагерь для оздоровления и отдыха на всеобъемлющем уровне на территории Попеливского лесничества Дрогобычского района. На территории лагеря для отдыха будут оборудованы общественный центр, кемпинги для палаток, места для отдыха, площадка для скакалок, площадка для патриотической тематики и кабинки для путешественников».

Итак, с претензией на Большую культурную столицу Украины (которая в 2020-м году будет выбрана всего одна, впрочем, как и Малая) хотят построить площадку для скакалок, площадку для патриотической тематики и кабинки для путешественников. Ну, первые две позиции после скакания на больших и малых майданах понятны — каждому дрогобычанину и гостю города (вернее, Попеливского лесничества) культурой не корми — дай вернуться во времена т.н. Революции Достоинства. Но кабинки для путешественников зачем? А вот для разгадки цели сего монументального проекта надо углубиться в его описание: «Стратегическое развитие рекреационных зон необходимо для восстановления населения» —! То есть, восстанавливать население в естественных условиях — на спине на белой простыне — это уже тактика. Для стратегии необходимо делать это в кабинках и непременно с путешественниками. Можно только аплодировать прозорливости составителей заявки, которые подали ее до обнародования результатов пилотной переписи населения Украины от Кабмина: 37 миллионов с небольшим осталось в стране, где в 1991 году жили 52 миллиона независимых украинцев. То есть, проект с кабинками явно рассчитан на перспективу и будет способствовать решению демографической проблемы — если, конечно, не сильно отвлекаться на патриотические скакания на других площадках. А чтобы совсем уж, как говорится, «добить танцем» экспертов УКФ, заявители акцентируют на том, что «во всем Дрогобычском районе нет определенного кемпинга, и в этом пространстве будет вода и электричество, чтобы обеспечить удобство и комфорт отдыхающим». Нельзя не согласиться с тем, что наличие воды здорово способствует благородному делу, но электричество? Со светом, значит, желают, чтобы все культурно было…

Надо пожелать успеха Дрогобычу, ибо в конкурентах у него вот какие города, претендующие на 25 млн грн государственных денег: Мариуполь с 12-ю проектами под общим названием «Диалог языком искусства», рассчитанными охватить Запорожье, Одессу, Днепр (город, а не реку), Черноморск, Николаев, Херсон; Львов с программой «NATURA KULTURA — Природа — Культура — Город».

Ясно, что галицийский городок затесался в компанию больших амбиций совершенно случайно — ошибка в оформлении заявки, не иначе. Ему бы в номинацию «Малая культурная столица», где числятся Чугуев (родина Ильи Репина), Коломыя (т.н. столица украинского яйца-пысанки), Опишня (столица украинского гончарства), Фастов (город на бывшей границе украинства и символ т.н. Злуки 01 декабря 1918 года), Покровск (он же Красноармейск, он же станция Гришино недалеко от Донецка, решивший сыграть на пребывании там в начале прошлого века автора «Щедрыка» Николая Леонтовича), Славутич (выделившийся оригинальным названием проекта «[to be], краина!»), Переяслав (отказавшийся от приставки —Хмельницкий, ассоциирующей его с Богданом и 1654-м годом).

Еще одним забавным фигурантом является Карловка — населенный пункт в Полтавской области, лежащий у тракта Днепропетровск-Полтава. В заявке на финансирование есть такая благая цель: «Сохранение и развитие историко-культурного и духовного наследия Карловщины, поддержка национально-патриотического и духовного воспитания молодежи и проведение культурно-просветительских мероприятий на крутых склонах города Карловка, где, в частности расположены загадочные холмы, создание которых неизвестно». Загадочные холмы, создание — не происхождение! — которых неизвестно. Более, чем убедительный аргумент во славу Господа нашего.

К сожалению, далеко не все заявители получат искомые суммы денег. По статистике прошлого года из более чем 2000 заявок были облагодетельствованы около 450-ти. А то бы можно было наблюдать беспрецедентный рост кабинок для путешественников и рост народонаселения на холмах неизвестного создателя.

Что же делать тем, кто не получит бюджетное финансирование от УКФ? Вспомнить анекдот, который звучит примерно так: «Уличный попрошайка подошел к женщине, которая собиралась войти в кафе, и воскликнул: «Леди, я не ел неделю». «Вот это да! — ответила женщина. — Мне бы вашу выдержку».