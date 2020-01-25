Украина.ру предлагает вашему вниманию выпуск новостей из жизни Украины за последнюю неделю. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Само по себе название «Украинская неправда» имеет определённую историю. В частности, в 2014 году под таким названием существовал ресурс, редактором которого был Владимир Корнилов. Наша инициатива, однако, с предшествующими проектами прямой связи не имеет. Корнилов: Сенсация с «рассекреченным документом ЦРУ о Бандере» высосана из пальца © РИА Новости, Александр Натрускин

— Президент Владимир Зеленский презентовал в Давосе программу «большого скачка».

«Три года упорного труда и десять тысяч лет счастья!» — заявил он с трибуны форума.

Направления реформ, по его словам, определяются «тремя сине-жёлтыми знамёнами: всех заменить, всё продать, новый климат». В завершение речи Зеленский пристегнул к лацкану значок с портретом Председателя Мао.

Это неправда. Хотя Зеленский действительно пообещал в Давосе совершить большой прыжок в неизвестном науке направлении.

— Президент Владимир Зеленский в обращении в связи с Днём воссоединения 22 января вывел новое определение: украинцы — те, кто не едет на красное сухое. Только на креплёное.

Это неправда. По чеканной формулировке Владимира Александровича, украинец — этот тот, кто не едет на красное. А уж сухое оно или креплёное — дело десятое. Дорого и сердито. Затраты на поездку украинцев в Давос значительно превысили результаты © REUTERS, Denis Balibouse | REUTERS, Denis Balibouse | Перейти в фотобанк

— Президента Украины Владимира Зеленского не пустили на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, поскольку он работает капо у жидобандеровцев.

Это неправда. Он сам отказался от участия в форуме и передал места украинской делегации людям, которые пережили Холокост (правда, как оказалось, места именные и передать их кому-либо невозможно). Впрочем, есть основания полагать, что он боялся быть уволенным жидобандеровцами из капо.

— Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о передаче украинских железных дорог немецкому концерну Deutsche Bahn. Немцы попытались переиграть и сообщили о том, что их помощь будет чисто консультативной, но было уже поздно — дороги им передали.

Это правда. Именно так всё и было.

— На "Украинском завтраке" в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук рассказал инвесторам, что для успеха им требуется выучить всего два слова — «Слава Украине!». Алексей Гончарук. Биографическая справка © Facebook, Олексій Гончарук

Это правда. Именно так он и сказал.

— Министерка образования без образования Анна Новосад сообщила, что на 36 тысяч гривен (около 95 тысяч рублей) зарплаты не может содержать ребёнка (в открытых источниках данных о наличии у неё мужа и детей нет). Во фракции «Слуга народа» пообещали поднять ей зарплату.

Средняя зарплата по Украине в 2020 году прогнозируется на уровне 12,5 тысяч гривен (около 33 тысячи рублей).

Это правда. Всё так и было.

— В ответ на предложение президента называть памятники и улицы в честь тех, чьи имена не будут провоцировать конфликт, Министерство культуры Украины выступило с двумя предложениями.

Во-первых, вернуть Крещатику историческое название «Эйхгорн-штрассе», которое он носил в 1941-43 годах.

Как Украину похитила Европа, петух спился, а Петлюра так и не вернулся на родину © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Эйхгорне в Киеве был порядок, а все патриоты Украины были объединены в борьбе против российской агрессии. А вот как его убили, начался конфликт между Петлюрой и Скоропадским».

Во-вторых, переименовать памятники Бандере в памятники Шухевичу и наоборот. Тот же представитель министерства объяснил: «Ну, мы подумали, что если дело в названии, то если переименовать, то и конфликтов не будет. Раньше у нас была идея делать съёмные головы на резьбе, но предложение президента значительно более перспективное».

Это неправда. Хотя Владимир Зеленский действительно предлагал переименовать памятники.

— Юлия Тимошенко заявила о ликвидации Украины и изъявила полную готовность принять в ней (ликвидации) посильное участие.

Это почти правда. Тимошенко действительно заявила о ликвидации, а её выступление эксперты считают заявкой на занятие поста премьера, который сейчас низведён до уровня менеджера внешних игроков.

— Режиссёр Олег Сенцов поехал в Давос в качестве вещественного доказательства российской агрессии. Если Порошенко размахивал с трибуны Давоса куском автобуса, то Зеленский должен был размахивать живым Сенцовым. Пустышка: Олег Сенцов как политический фантом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это неправда. Сенцов тяжелый, им размахивать неудобно.

— Польша создала штаб по отражению российской гибридной агрессии из Израиля.

Это правда. Украина точно так же делает — уже шестой год отражает нападение на Киев в Донецке.