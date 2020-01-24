Зеленский не совсем удачно выступил на экономическом форуме в Давосе, в Израиле президента подставила его команда, а заявлениям украинской стороны о пересмотре Минских соглашений уже не верят

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Зеленский в Давосе: знакомство, но не больше

В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский выступил на 50-й сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Глава Украины заявил, что иностранных инвесторов освободят от уплаты налогов на прибыль на пять лет.

Также Зеленский сообщил, что, «хотя Украина сегодня недолюблена и недоинвестирована», он ставит своей целью, чтобы в учебниках рядом с Сингапуром и Южной Кореей изучался бы опыт украинской экономики.

Сам визит был плохо подготовлен, уверен политический эксперт Даниил Богатырёв. При этом визит многих политиков, которые туда поехали, не был оправданным, добавляет он.

«Без объявления экономической конъюнктуры и урегулирования конфликта на Донбассе привлечь деньги на Украину проблематично. Речь у Зеленского была одухотворенная и интересная, но с практической точки зрения вряд ли успешная.

Зеленский в Давосе. Безудержный оптимизм искреннего реалиста © AFP, Fabrice COFFRINI | AFP, Fabrice COFFRINI | Перейти в фотобанк — отметил политолог.

Главная цель визита была презентационного характера: нужно было презентовать главу государства — презентация произошла, отметил директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

«Сам текст выступления получился двусмысленным и амбивалентным. Мне кажется, что можно было сделать его более реалистичным и акцентированным, поговорить о реальных проблемах страны, а не о мечтаниях, далеких от действительности.

Что касается общей оценки, то наш президент выступил на обычном нашем уровне. Ни больше, ни меньше. И то, что 30 человек всего собралось в зале, то это наш обычный уровень. Больше людей редко собиралось на выступлениях наших президентов. Наш уровень — это статисты на больших мероприятиях, и мы его подтвердили», — заявил Рудяков.

По его словам, серьёзные инвесторы, которые взвешивают риски, в сторону Украины уже который год не смотрят.

Выступление Зеленского с точки зрения спичрайтерского искусства сделано отлично, присутствуют все необходимые месседжи, но к исполнению были вопросы, отмечает руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

«Видимо, Владимир Александрович должен чувствовать аудиторию, должен подпитываться эмоциями зала, как он это привык. Поскольку выступление проходило в полупустом зале, это не добавило ему нужного настроя. Так что оставляет желать лучшего», — пояснил политолог.

Израильский казус Зеленского: команда подставила президента

После Давоса Зеленский полетел в Израиль, где 23 января прошел Пятый всемирный форум памяти Холокоста, который проводился в Иерусалиме и связан с 75-й годовщиной освобождения Освенцима.

Скубченко: Что Зеленский не рассказал премьеру Израиля, повествуя историю своей семьи © Facebook, Александр Скубченко

Такое решение Зеленского — ошибка его советников по коммуникационной части, уверен Даниил Богатырёв.

«Тут требовалось увести Зеленского от острых вопросов о героизации Бандеры и Шухевича на Украине. Зеленский также не хотел быть на вторых ролях на мероприятии, где Путину дали слово, а ему нет.

Но, надо отметить, советники поняли ошибку, было заявление о том, что оправдание отсутствия президента из-за нехватки мест было абсурдным. Но на следующий день он исправился: встретился с Беньямином Нетаньяху, рассказал о жертвах Холокоста на Украине. Исправил ошибку», — заявил политолог.

Зеленский не пошёл на форум, чтобы не встретиться с Путиным, уверен Павел Рудяков. Хотя полноценная встреча и так не планировалась (могли бы только пожать руки или обменяться парой фраз). Этой цели Зеленский достиг, но цена достижения этой цели будет слишком высока.

«Он поставил себя вне рамок вечных президентов, это ему еще аукнется. Это удар и по его собственной репутации, и по репутации страны, и по её гражданам. Это дипломатический скандал и демарш.

Это мяуканье и кудахтанье, детская мотивация. Это несерьезные вещи. Но это не он виноват. В этом виноваты ребята из его окружения, которые нашептали ему в уши сделать это, вот он и сделал», — рассказал эксперт.

В любом случае нужно было отправить туда украинскую делегацию, и не столь важно, выступила бы она там или нет, но не отменять все в последний момент, считает Андрей Золотарёв.

Демарш Украины по «Минску»: провокация, которая не удалась

В четверг, 23 января, представитель Украины в переговорной группе по политическим вопросам в Минске Алексей Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений. В частности, что выборы в Донбассе не могут состояться до тех пор, пока украинско-российская граница не перейдет под контроль Украины.

Выход из тупика или новая война. Что стоит за идеей пересмотра Минских соглашений © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Украинская сторона может выдвигать такие предложения, но вряд ли к ней кто-то прислушается и станет это исполнять», — прогнозирует политолог.

Украина не может ни выполнить Минские соглашения, ни отказаться от них, поясняет Андрей Золотарёв.

«Резников далеко не дурак, но то, что он делает, вредит Украине, вредит президенту, поскольку оно обесценивает его фигуру в глазах наших внешних партнеров — того же Макрона и той же Меркель, которые говорили совершенно о другом. Поэтому нам с такими представителями, как Резников, и врагов не надо», — сообщил эксперт.

Он предположил, что стороны конфликта в Донбассе сделают вид, что ничего не заметили, но вопрос выполнения «Минска» может всплыть уже в ходе следующей встречи «нормандской четвёрки», если она состоится.

А Павел Рудяков считает, что Резникова дёрнули из Киева. Поскольку это заявление прозвучало во время поездки Зеленского из Швейцарии в Израиль, то это была запланированная провокация, в которой Резников послужил рупором, говорит политолог.

«Это очень серьёзные вещи. Те, кто в Киеве дергал Резникова за веревочки, до последнего момента сомневались, что Зеленский и Путин не смогут обменяться фразами о безальтернативности Минских соглашений. В итоге эта провокация не понадобилась.

Попов: Германии и Франции выгоднее тупик Минских соглашений, чем пророссийская автономия на Украине © sobityadnya.ru — заявил Рудяков.

Однако это всё равно будет иметь последствия, добавил эксперт.

«Если говорить о законах дипломатии, то есть устный консенсус на уровне первых лиц «нормандской четверки» (Зеленский с ним соглашается) о том, что Минским соглашениям нет альтернативы.

Если Киев хочет пересматривать, то сначала нужно с первыми лицами согласовать необходимость их пересмотра и готовить предложения, а вот так бросать свои планы на стол, как это сделал Резников, — недопустимо», — подытожил политолог.