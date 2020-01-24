«Укрзализныцю» собираются отдать в управление немецкому Deutsche Bahn, падение промышленного производства ускорилось, в правительстве подсчитали количество населения страны. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Население Украины сократилось до 37 миллионов

В Кабмине Украины в четверг, 23 января, обнародовали данные о численности населения на Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года. Согласно новой методике подсчета населения, количество жителей Украины с момента последней переписи населения уменьшилось на 11 миллионов человек. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины сейчас составляет 37 млн 289 тысяч человек.

По словам Дубилета, озвученная цифра не совсем точна.

"К сожалению, эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях. Это и количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года", — пояснил министр.

Распределение по полу согласно данным подсчета: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин. Нет ни одного региона страны, где количество мужчин превышает количество женщин. Кабмин Украины также опубликовал информацию о возрастной структуре населения Украины.

Дети (до 14 лет): 15, 4% — 5 млн 756 тысяч человек.

Люди раннего трудоспособного возраста (от 14 до 24 лет): 9,6% — 3 млн 584 тысячи человек.

Население основного трудоспособного возраста (от 24 до 54 лет): 44,1% — 16 млн 458 тысяч человек.

Люди зрелого трудоспособного возраста (55-64 лет): 14,1% — 5 млн 243 тысячи человек.

Пожилые люди: 16,8% — 6 млн 248 тысяч человек.

Для оценки численности населения Украины использовали три метода. По словам топ-чиновников, максимальное отклонение от реальных данных составляет не более 2,86% при использовании различных методов оценки населения.

Метод 1. Комбинированный (мобильные операторы + соцопросы + реестры). Страна пенсионеров и полицейских. Сокращение численности как приговор экономическому росту Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

В правительстве заключили соглашение с мобильными операторами и приняли в них анонимную информацию об общем количестве абонентов на территории (почистили от тех, кто за два месяца был онлайн меньше месяца, а также исключили модемные устройства).

Метод 2. Комбинированный (данные пенсионного фонда + экстраполяция через поло-возрастную структуру).

Для оценки взяли количество пенсионеров, по данным Пенсионного фонда. Также черпали данные Госкомстата и госреестров.

Метод 3. Реестровый.

Обезличенные данные из государственного реестра физических лиц (включая тех, кто отказался от ИНН). Затем в КМУ почистили базу по признаку получения любого дохода, пенсий, социальных выплат, субсидий, а также дополнили оформлением загранпаспортов. Также учтены данные по рождаемости и смертности, эмиграции и иммиграции.

В дальнейших планах Кабмина уже к февралю 2020 года получить данные о фактическом населении на уровне областей и районов, а уже в марте от регионов будет получена информация о возрастной структуре населения. В августе 2020 года вся полученная информация будет сверена с национальными базами данных.

Украина ускорила сокращение промпроизводства

Промышленное производство на Украине в декабре 2019 года сократилось на 7,7% без учета эффекта календарных дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 7,5% в ноябре. Таким образом, спад промпроизводства в прошлом месяце ускорился. Об этом сообщила в среду 22 января Государственная служба статистики.

По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней декабрьский показатель уменьшился на 8,3%. Промпроизводство в прошлом месяце по сравнению с ноябрем упало на 1,7% без учета корректировки на эффект календарных дней, а с учетом сезонного фактора — на 1,1%. В январе-декабре 2019 года промышленное производство уменьшилось на 1,8%, тогда как за аналогичный период 2018 года, наоборот, увеличилось на 1,6%.

По сравнению с 2018 годом производство электронных станков упало на 16%, текстильное производство — почти на 10%, металлургическое — на 3,1%. Производство в химической промышленности выросло на 3-5%. По регионам больше всего потеряла Закарпатская и Хмельницкая области, промышленность там упала на 14%.

Напомним, по данным Минэкономики, в годовом измерении ожидалось падение в 0,6%.

«Свежие данные Госслужбы статистики говорят о дальнейшей деиндустриализации украинской экономики:

— промышленность в 2019 году показала падение минус 1,8% к 2018, а перерабатывающая — минус 2%;

— промышленное производство сокращается 7 месяцев подряд (июнь-декабрь);

— перерабатывающая промышленность сокращается 8 месяцев подряд (май-декабрь);

— в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 почти все подотрасли перерабатывающей промышленности показали падение. Максимальное падение зафиксировано в машиностроении — минус 14,5%.

"На фоне продолжающейся деиндустриализации правительственные декларации о 40% росте за 5 лет звучат, мягко говоря, не очень убедительно», — написал на своей странице в Facebook экономист Виктор Скаршевский.

Украинскую железную дорогу передадут немецкой компании

Правительство хочет отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця". Об этом в четверг, 23 января, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе.

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", — сказал Гончарук.

Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии "Укрзализныци".

"Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", — сказал премьер. Немцы возьмут украинские железные дороги. Под контроль на десять лет © Twitter, Владимир Гройсман

Гончарук добавил, что, несмотря на то что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято, и это уже громадный шаг".

Накануне Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании". Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.

Впрочем, немцы утверждают, что намерены оказывать консультативные услуги "Укрзализныце", а не управлять ею. Консультации по предпринимательским и техническим вопросам будет предоставлять инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, которая входит в концерн. Она занимается проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта. Предварительно о консалтинге договорились 22 января в Давосе, отметили в пресс-службе Deutsche Bahn.

«В начале февраля меморандум о намерениях подпишут в Киеве представитель правления DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла и представители украинского правительства. В нем будут зафиксированы подробности сотрудничества», — заявила представитель пресс-службы DB Керстин Экштайн.

Премьер-министр Украины позже разъяснил, что именно он имел в виду в своей речи в Давосе.

"Важный момент, чтобы избежать спекуляций, — речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии "Укрзализныци". Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка! Завтра совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств, чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества", — написал премьер-министр на своей странице в Facebook.

Гончарук добавил, что больше информации правительство предоставит 5 февраля во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.

Тем не менее, в официальном заявлении Deutsche Bahn, текстом которого располагает ЦТС, стратегическое партнерство АО "Укрзализныця" и немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn на данном этапе дорабатывается и будет включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление "Укрзализныцей" со стороны DB.