На протяжении последней недели состоялось два значимых международных форума, в которых принимали участие украинские делегации, – в Давосе и Иерусалиме. Новая украинская власть показала себя во всей красе: трудно вспомнить более позорные выступления украинских руководителей

Причём отличились все — и президент, и премьер, и спичрайтеры, и организаторы поездок. Какая-то логика в этом есть — некомпетентность должна быть по возможности полной. Забавно, но критика со стороны порохоботов довольно умеренная. В принципе Зеленский действует в контексте линии Порошенко.

Давос

На форуме в Давосе отличились и Зеленский, и премьер Гончарук.

1. Зеленский повторил концепцию Порошенко — попросил денег. Просто, если Порошенко просил дать денег на отражение «российской агрессии», то Зеленский пообещал рекордный экономический рост, на котором можно будет хорошо заработать.

Потенциальные инвесторы, надо думать, украинскому президенту не поверили.

Во-первых, страна, находящаяся в состоянии войны, — не лучший объект для вложений. Зеленский же лишь констатировал, что при современном состоянии международных институтов прекратить войну невозможно. Порошенко хоть что-то предлагал — просил ещё санкций против России, джавелины опять же… Кому дать слово: Путин, Зеленский и Дуда в Иерусалиме © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Во-вторых, обещание осуществить «большой прыжок» выглядит несколько странно на фоне «кассетного скандала». Все заинтересованные люди уже знают, что у нынешнего украинского правительства нет планов, — Гончарук сказал. То есть: а) Зеленский врёт; б) если Зеленский не врёт, то ещё хуже — совершенно непонятно, куда именно он собирается прыгать.

Кстати, критика Зеленского за то, что он выступал перед практически пустым залом, в котором отсутствовала даже большая часть украинской делегации, не обоснована. Специфика пленарных заседаний Давоса состоит в том, что число возможных участников ограничено (то есть большинство членов украинской делегации доступа в зал не имело). Ходят же участники на выступления тех лидеров, которые в данный момент на слуху. Сейчас, например, аншлаг был на выступлении представителя Ирана.

Интерес к Украине был довольно высок в 2014 и 2015 годах (кстати, 2014-м Украину представлял Порошенко, ещё не бывший президентом). А на последующих форумах украинский президент выступал перед пустым залом.

Кстати, украинский президент, как правило, делал два выступления в Давосе — сравнительно нейтральное перед основной аудиторией и более конкретное — на «Украинском завтраке». Зеленский, однако, на «завтрак» не остался — уехал в Иерусалим.

2. Премьер Гончарук в Давосе отличился по-своему.

Во-первых, он сообщил о передаче украинских железных дорог в управление крупнейшему железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn. При этом было отмечено, что Украина не собирается продавать или сдавать в аренду железную дорогу.

В немецком концерне это заявление вызвало живейшее недоумение и тут же было опровергнуто: да, с украинской стороной был подписан протокол о намерениях, но речь идёт только о консалтинге в «ряде предпринимательских и технических вопросов».

Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января © Twitter, Владимир Гройсман

Во-вторых, оказывается, «для того чтобы быть успешным в Украине для инвестора, вы должны знать только пару слов — "Слава Украине!". Если вы знаете эти два слова, то точно вы будете чувствовать себя в Украине, как дома. Повторите за мной — "Слава Украине!" — "Героям слава!"».

Вспоминается анекдот:

— Здравствуйте, я хочу стать Генеральным секретарём ЦК КПСС.

— Вы что, идиот?

— А это обязательное условие?

Иерусалим

В Иерусалиме проходил Всемирный форум памяти Холокоста. Несмотря на «полукруглые» (пятый форум в 75-ю годовщину освобождения Освенцима) даты, это самый масштабный по представительству форум.

Первоначально предполагалось участие в форме Владимира Зеленского и даже, на уровне утечек, сообщалось о его возможной встрече с Путиным. Неприятным моментом на этапе подготовки стал отказ организаторов предоставить слово Зеленскому, так же, как и его польскому коллеге. Последний ехать в Израиль отказался.

Украинский президент поехал, однако участия в траурных мероприятиях в "Яд ва-Шем" не принял, что само по себе вызвало скандал. Он был ещё более обострён непреднамеренным оскорблением организаторов — украинская делегация, якобы, передала свои места людям, выжившим при Холокосте (организаторы отметили, что места именные и передать их кому-то физически невозможно).

Зачем он туда ездил, так и осталось непонятным. Иерусалимский форум. Геополитический подтекст © REUTERS, Baz Ratner/ File photo | REUTERS, Baz Ratner/ File photo | Перейти в фотобанк

Есть две версии произошедшего, не противоречащие друг-другу.

Во-первых, Зеленского запугали слишком большим значением на форуме российского лидера, которому не только дали слово, но и встречали с особым почётом.

Собственно, основания для того, чтобы считать форум бенефисом Путина есть. Ситуация в мире изменилась, влияние США сокращается, а России (в особенности на Ближнем Востоке) растёт. В этом контексте Израилю логично было бы расширять контакты с Россией.

При этом планируемая встреча Зеленского и Путина предполагалась небольшой (на ногах) и вообще сомнительной.

Во-вторых, визит Зеленского оказался звеном в цепочке довольно жестких заявлений внешнеполитических ведомств Украины и Израиля относительно политики исторической памяти. Вполне вероятно, что слова Зеленскому не дали именно в силу опасения того, что он начнёт оправдывать Бандеру. Аналогично украинская делегация опасалась услышать критику в свой адрес.

В целом не будет преувеличением сказать, что Зеленский испугался давления националистов по возвращении в Киев, но при этом попытался сохранить лицо на международной арене. Относительно первого — непонятно, а вот относительно второго можно уверенно сказать, что попытка усидеть на двух стульях окончилась провалом.

Минский процесс

Сенсацией стало заявление представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексея Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений. Он констатировал невозможность проведения выборов, если украинская граница с Россией не будет контролироваться украинскими военными. «Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление».

Ничего сенсационного в этом заявлении, разумеется, нет — Резников только заострил позицию президента Зеленского, озвученную на парижском саммите в нормандском формате. Зеленский же фактически высказал мысли Петра Порошенко.

По сути Резников только подтвердил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения, но это и так было известно.

Повлияет ли это на сроки запланированной на апрель встречи в нормандском формате, говорить пока рано.

«Нас 52 миллиона»

Эта фраза была довольно популярной в первой половине 90-х и использовалась в социальной рекламе. Тогда численность населения Украины действительно приближалась к 52 миллионам, но не достигала этого показателя. Наивысший результат был достигнут в 1993 году — 51,87 млн, а со следующего года начался спад.

На прошедшей неделе министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал данные предварительной электронной переписи населения Украины. По его данным, численность населения Украины составила 37,3 млн (20 млн женщин, 17,3 млн мужчин). Эта цифра «не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях».

Использованы три метода — анализ данных мобильных операторов, распределение людей по полу и возрасту по данным Госстата и реестров, данные государственного реестра физических лиц. Максимальная разница между результатами составила 2,86%.

Для сравнения: в конце 2019 года Госстат давал цифру 41,8 млн человек. Т.о., разница официального и полуофициального учёта составляет 3,5 млн. Страна пенсионеров и полицейских. Сокращение численности как приговор экономическому росту Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

В целом полученная цифра представляется завышенной — значительная часть людей, даже присутствующих в стране на 1 декабря (численность населения Дубилет оценил именно на эту дату), в действительности на территории страны находится временно.

Альтернативные методы расчёта дают другие цифры.

Например, расчёт по потреблению хлеба (он практически не идёт на экспорт). В 2000 году при населении 49 млн производство хлеба и хлебобулочных изделий составило около 2,5 млн тонн. В 2018 году производство хлеба составило около 1 млн тонн, что даёт население порядка 20 млн. Правда, эта цифра, в свою очередь, может оказаться заниженной — в силу особенностей национальной кухни на Украине несколько меньше потребление собственно хлеба и больше — муки.