В последние дни Матеуш Моравецкий и Анджей Дуда выступили с антироссийскими заявлениями: премьер Польши – в статье для POLITICO, а президент – в большом интервью Financial Times

Во вторник, 21 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал программный материал под заголовком «Московский ревизионизм Холокоста» на брюссельском портале POLITICO.eu, одном из самых влиятельных СМИ, освещающих европейскую политику. Подзаголовок статьи также выдержан вполне в духе актуальной польской внешней политики, раздающей всем ценные указания: «Европа не должна позволять России переписывать историю». При этом сам текст, что также неудивительно, является как раз неприкрытой попыткой переписать историю.

Главный посыл премьера Польши содержится уже в первом абзаце: Советский Союз был далеко не «освободителем», а «помощником нацистской Германии и виновником собственных преступлений — до и после освобождения концлагеря в Освенциме». Дальше идёт привычный набор тезисов современной польской пропаганды: и Варшаву в 1945-м Красная Армия не освободила, и вообще Польша до 1989 года находилась под советской оккупацией… Но если к заявлениям польских политиков о том, что Сталин специально отказался поддержать варшавское восстание летом 1944-го, все уже привыкли, то «новую историографию» Моравецкого об освобождении лагеря смерти Аушвиц-Биркенау лучше всего характеризует еврейский термин «хуцпа», то есть вопиющая, запредельная наглость. Мачей Вишнёвский: «Ни один народ не был «белым и пушистым» в трудные моменты истории» © facebook.com/maciej.wisniowski.399

Дословная цитата из статьи польского премьера: «И хотя Красная армия, в конце концов, освободила Аушвиц, лагерь мог быть освобождён на полгода ранее. Летом 1944 года Советская армия стояла в 200 километрах от Освенцима, но наступление было остановлено, что позволило немцам отойти и устраивать конвейеры смерти до января 1945 года». Реакция России, которую широко транслировали польские СМИ, была весьма резкой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Моравецкого «очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны», закончив эмоционально: «Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека». Пока не дошло до санкций. Фестиваль польско-российской ненависти надо остановить © Facebook, Maciej Wiśniowski | Перейти в фотобанк

Но, как отметил в интервью изданию Украина.ру польский эксперт Мачей Вишнёвский, отношения Польши и России, которые и так были непростыми, могут стать ещё хуже. В среду, 22 января, в британской газете Financial Times было опубликовано большое интервью президента Польши Анджея Дуды, состоящее из нападок на Россию. Редакция снабдила его заголовком «Президент Польши обвиняет Путина в «исторической лжи» о временах войны», однако это далеко не главное в словах президента Польши.

Естественно, элемент личной обиды на Путина в интервью присутствует: газета вынесла его в подзаголовок «Анджей Дуда отклонил приглашение принять участие в церемонии памяти Холокоста в Израиле совместно с российским лидером». Да и сам Дуда прямо назвал свой отказ приехать в Иерусалим 23 января «протестом против искажения истории российским президентом». «Некоторые говорят, что это пропагандистская гибридная война. Некоторые эксперты утверждают, что слова Путина используются для внутренней пропаганды. Это не имеет значения для нас. Для нас важно, что эта историческая ложь распространяется по всему миру. И мы абсолютно не можем принять это», — подчеркнул польский президент.

Но призывы Дуды выходят далеко за рамки дискуссии по вопросам исторической памяти. «Мы не согласны с политикой, которая могла бы привести к ослаблению или отмене санкций и восстановлению отношений с Россией, как будто бы ничего не изменилось. Мы убеждены, что такое поведение только подтолкнет Россию к агрессивному поведению, что продемонстрировали последние 12 лет, начиная с атаки на Грузию в 2008 году», — заявил президент Польши. Таким образом, Дуда подтвердил свои же слова о том, что исторические дискуссии являются для него лишь одним из элементов «гибридной войны» с Россией.

Впрочем, президент Польши в своем интервью «воюет» также и с Израилем, публично пытаясь принизить значимость мероприятий, посвящённых 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, которые пройдут 23 января в Иерусалиме. Дуда заявил, что 5-й Всемирный форум по Холокосту, который пройдёт в этот день в Институте «Яд Вашем», «является инициативой не государства Израиль, а частной организации, которой руководит связанный с Кремлём олигарх Моше Кантор». Но даже если назвать «частной организацией» Европейский еврейский конгресс, президентом которого является господин Кантор, невозможно забыть, что «Яд Вашем» является государственной структурой, а сам Форум 23 января пройдёт под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина, который и откроет мероприятие.

В нём примут участие 46 глав государств и правительств, там выступят пять мировых лидеров: четыре представителя стран-победителей во Второй мировой войне — президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, наследный принц Великобритании Чарльз и вице-президент США Майк Пенс, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступит от имени государств-виновников войны. Чей Холокост? Для кого нечеловеческая трагедия стала пиаром в политике © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В рамках форума предусмотрена и встреча президентов России и Украины. Хотя Владимир Зеленский также пытался шантажировать израильскую сторону своим отсутствием в случае непредоставления слова, однако, в отличие от президента Польши, на демарш не решился. А вот президент Литвы Гитанас Науседа приглашение в Иерусалим публично отклонил, заявив 21 января, что вместо этого посетит церемонию в самом лагере Аушвиц-Биркенау рядом с польским городом Освенцим, которая пройдёт 27 января.

Собственно, именно эту церемонию Польша пытается противопоставить памятным мероприятиям в Иерусалиме. В интервью израильскому общественному телевидению KAN11, которое вышло в эфир 21 января, Дуда заявил, что считает ошибкой их проведение за четыре дня до 75-й годовщины освобождения концлагеря. «Я бы предпочел, чтобы вся эта встреча состоялась там, где этот день всегда отмечался, то есть в немецком нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау. С одной стороны, это место, где чествуют жертв Холокоста, где мы чтим память об этих жертвах, с другой стороны, это также место, которое сохраняется для того, чтобы мир никогда не забыл этот ужасный урок, и что-либо подобное никогда больше не случилось в мировой истории, — объяснил президент Польши. — Я уверен, что именно среди этих бараков, среди этих газовых камер, среди этих ужасных свидетельств Холокоста, у памятника, посвященного жертвам Холокоста и жертвам этого лагеря смерти, находится место, где мы должны отдать дань памяти жертвам».

Подготовка к «мерянию церемониями» между Польшей и Израилем продолжатся, однако Варшава эту игру явно проиграет: пока что свое участие в мероприятиях, которые 27 января организует польский государственный Музей «Аушвиц-Биркенау», подтвердили чуть больше 30 государственных делегаций. Да и «реванш» в медиа вряд ли будет успешным, хотя в начале недели польские СМИ сообщили о создании в канцелярии президента Польши «кризисного штаба» из экспертов в области коммуникации и историков. Собственно, результатом деятельности этого штаба и являются упомянутые выше статья Моравецкого и интервью Дуды. В ближайшие дни медиаактивность руководства Польши явно возрастёт, особенно после выступления Владимира Путина в Иерусалиме, которое польские СМИ анонсируют чуть ли не как начало «войны против Польши». К счастью, эта «война» является лишь плодом фантазии самих польских журналистов и политтехнологов.