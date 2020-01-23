На транспортных магистралях Украины процветают разбой и грабёж. Как во времена Средневековья, вооружённые, хорошо организованные банды нападают на путешественников и торговцев. В свою очередь полиция помогать пострадавшим не спешит: бороться с налётчиками не так выгодно, как с ними сотрудничать

В последних числах декабря 2019 года в Одесской области неизвестные разбойники захватили грузовой длинномерный автомобиль. Грузовик ДАФ с прицепом ехал из Одессы в Киев. На АЗС у села Нерубайское, пока водитель ходил на заправку, в салон влез вооружённый бандит и спрятался в отсеке для отдыха. Как только водитель отъехал, неизвестный, угрожая пистолетом, заставил дальнобойщика заехать в лесопосадку. Там грузовик уже поджидали сообщники бандита.

Водителя связали по рукам и ногам, на глаза натянули шапку. Дорожные воры быстро перегрузили груз техники стоимостью 52 миллиона гривен (около 135 миллионов рублей) в другую машину и скрылись.

Незадолго до этого на той же трассе Одесса — Киев ограбили едущих на рынок «7-й километр» за товаром предпринимателей. Трое мужчин из Полтавы ехали в Одессу с чемоданом денег, везли 12 миллионов гривен (31,5 миллионов рублей) наличными, на которые планировали закупить товар. Остановились у кафе «Родничок» пообедать. Но не успели они покинуть салон, как из подъехавшего микроавтобуса выскочили трое молодчиков. Один выстрелил из пистолета в воздух, другие заставили их отдать деньги. Порезав шины авто, молодчики скрылись.

Нацполиция Украины: преступность усилилась, коррупция расцвела © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Естественно, что разбойники с большой дороги чувствуют себя в своём праве и продолжают нападать.

Гоп-стоп на трассе

Разбойные нападения на дорогах происходят по всей Украине. Так, на 664-м километре трассы Киев — Чоп во Львовской области автомобиль Volkswagen Passat без номерных знаков обогнал и подрезал автомобиль КIA Rio, в котором ехали жители Закарпатской области. Избив водителя и пассажира малолитражки, трое неизвестных отобрали сумку с 600 тысячами гривен (22 тысячи долларов).

На Ивано-Франковщине группа молодых людей нападала на иностранные фуры с грузом. Подрезали грузовик, остановили его, вытащили водителя и избили его битами, разбили стекла и потребовали денег и топливо.

Небезопасно стало и в специальных карманах для отдыха, даже вблизи АЗС. Грабители под покровом ночи нападают на спящих водителей и пассажиров, отбирают не только деньги, но и ценный груз.

За последние несколько лет дальнобойщики из соседних зарубежных стран опасаются ехать в Украину. Также иностранные граждане стараются не въезжать в страну на собственном транспорте. А украинцы уже привыкли к тому, что на каждом километре их поджидает опасность, и стараются обезопасить себя в меру сил и финансовых возможностей: договариваются ехать колонной, берут с собой оружие.

Криминальные инвесторы: «воры в законе» берут Украину под контроль © ДонПресс

Полицию на трассе не найти

Реформы в МВД привели к тому, что новое руководство ликвидировало не только стационарные посты милиции (полиции), которые изначально размещались в стратегически важных местах на дорогах международного значения, но и Госавтоинспекцию, экипажи которой патрулировали трассы. Сегодня в случае ЧП вызвать полицию на отдаленный от городов участок дороги просто нереально. Никто не приедет. Патрульные не поедут в целях экономии горючего, которое у них в дефиците. Опергруппы будут сидеть по кабинетам по той же причине, да и следователям вешать себе на шею новые «глухари» смысла нет.

Всё, что может сделать полиция, — это дать совет, как уберечься от грабителей.

Полиция Одесской области, где постоянно нападают на машины, именно тем и занимается — раздаёт советы. Водителям рекомендуется не останавливаться на ночлег в неприспособленных для этого местах на трассе. Лучше ночевать в придорожных отелях либо съехать с трассы в населенный пункт. Ценные вещи желательно не держать на виду, а прятать под сиденья или в багажник.

Правда, о том, что делать, если грабители все-таки остановили машину и угрожают убить, указаний нет. Не обещают полицейские и того, что в случае ЧП можно рассчитывать на их помощь.

При этом бывшие сотрудники МВД отмечают, что нападения на перевозчиков, везущих крупные суммы или дорогой товар, происходят исключительно по наводке. Бандитам всегда заранее известны цвет, номер машины и маршрут. Дальше, как говорится, дело техники. Вычислить наводчика вполне реально, но для этого нужно поработать.

Бизнес по охране растет

От рюкзаков Авакова до носков Минобороны. Власть новая, а коррупционные схемы — старые © Facebook, Поліція Києва

«Охрана груза по востребованности сегодня на первом месте по заказам. Нам даже пришлось расширить штат, ведь набираем людей с оружием — в идеале с охотничьим, но также и с травматическим принимаем. Особенно часто заказывают из Одессы. Один рейс охранника в зависимости от конечной точки от 300 до 600 долларов. Клиентов много, охранники все задействованы. К счастью, наши сотрудники еще ни в какие серьезные истории не попадали. А это говорит о том, что есть толк», — уверяет директор одной из охранных фирм, в прошлом полковник МВД Василий Кравченко.

Парадокс в том, что сами охранные фирмы за сохранность груза никакой финансовой ответственности не несут. Но деньги получают.

Понятно, что водители в такой ситуации вспомнили о взаимовыручке. Дальнобойщики и бизнесмены собираются в караваны, стараются ехать несколькими автомобилями, чтобы прикрывать друг друга. Иностранные же дальнобойщики запуганы происходящим до такой степени, что даже боятся останавливаться, если машину тормозит полицейский.

«Как только въехал в Украину, тут же дай денег на границе пограничнику и таможне. Потом дай денег остановившему полицейскому. Напарника ограбили полицейские или же люди в форме полицейского. Другого обокрали в кафе. Жаловаться некому. Если бы могли, объезжали бы Украину стороной. Тут грабят все», — рассказал водитель-дальнобойщик из Румынии Николае Кулеску.

Впрочем, в МВД этой проблемы не видят. Кто же будет пилить сук, на котором сидит весь частный охранный бизнес? Это ведь те самые тёплые местечки, на которые может рассчитывать любой полицейский.