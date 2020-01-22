Трагедия на Боссе. Преступлению ВСУ нет срока давности

Пять лет назад, 22 января 2015 года, украинская военщина совершила одно из самых громких преступлений против человечности, расстреляв из артиллерийских орудий район остановки «Донецкгормаш», который в Донецке по старинке называют «Боссе» - в память о временах, когда германский предприниматель с такой фамилией построил в этом месте завод

Осколками снарядов были убиты 8 и ранены еще 20 человек.

Не первое убийство

Собственно говоря, к этому времени никого в Донецке, Донбассе удивить тем, что вчерашние соотечественники бестрепетной рукой посылают тонны смертоносного металла в жилые кварталы миллионного мегаполиса или просто по рабочим поселкам, было нельзя. Начиная с майских и июньских обстрелов 2014 года пригородов и центра Славянска, Краматорска, авиационных ударов по Луганску, Кондрашевской-Новой, Снежному, Донецку, украинская армия отметилась сотнями смертей мирных жителей Донбасса.

Пегов о своем фильме «Позывной «Донецк». История одного аэропорта» © Алексей Ларкин Сергея Прокофьева (в нем тогда сидели украинские десантники) была обстреляна крупнейшая транспортная магистраль столицы ДНР Киевский проспект. Жуткая картина последствий его до сих пор перед глазами автора этих строк, живущего в ста пятидесяти метрах от остановки на перекрестке проспекта и улицы Полиграфической — чадящий факелом желтый «Богдан» и на проезжей части, по обе стороны от нее — убитые и раненные. Ручьи крови, быстро заносимые осенней листвой.

В октябре 2014-го начались активные бои за аэропорт, артиллерия с обеих сторон гремела знатно, слышал весь Донецк. Но обстрел троллейбусной остановки на Боссе ударил по нервам Донецка особенно больно. Во-первых, в отличие от Киевского проспекта, это был почти центр. По сути дела — старый, дореволюционный центр. Люди тут тоже слушали стрельбу, но больше к ним доходили звуки перестрелок с южной стороны. Район считался относительно удаленным от боевых действий, мирным. И вдруг…

Это был немыслимый шок

Украинские снаряды прилетели в половине девятого утра. Час пик. Дончане спешили на работу, в вузы, магазины. Любому, кто решился стрелять в направлении большого города, это должно было быть ясно. В том числе и украинским военным. Но они решились.

Взрывные волны и осколки снарядов ударили по пассажирам троллейбуса 17-го маршрута и тем несчастным, которые оказались в загоревшейся машине.

Известные всему Донбассу и России военкоры Александр Коц и Дмитрий Стешин описали в репортаже по свежим следам то, что увидели: «Кольцо трамваев и троллейбусов на улице Ткаченко забито людьми. «Забито» по меркам нынешнего, опустевшего Донецка. Первый залп пришелся на трамвайные пути, метрах в трехстах от кольца. Под удар попал трамвай — отделался выбитыми стеклами. И был он, скорее всего, пустым — шел из центра на окраину. Затем корректировщик сделал поправку и поразил цель. Бросаем машину перед трамвайным кольцом — все вокруг забито машинами, какие-то аварийный службы, труповозка «Тюльпан», родственники погибших, просто зеваки и соседи. Бежим, оскальзываясь, к кирпичным домикам диспетчерской. Бабушка в дешевом китайском пуховике, из швов которого торчат перья, стоит прямо в луже и крестится, крестится и шепчет: «Бесы, бесы, что творят, Господи».

Ветеран группы «Машина времени» провел презентацию своей книги на вершине Донецка © Андрей Дудуш Наталья Чернецкая, живущая рядом с местом трагедии, вспоминает тот день: «У меня не сработал будильник, и я проспала немного, с полчаса, выход из дома на работу. Пока собиралась, услышала несколько сильных взрывов. На слух — в 300-400 метрах от моего дома. Решила переждать, через 20 минут включила компьютер — интернет сообщил о трагедии. Чуть погодя вышла и отправилась, как обычно, на остановку троллейбуса. И тогда я увидела все, что произошло. Это был немыслимый шок. Повсюду дым, разбитый троллейбус, везде кровь, горит легковая машина, в которой заживо сгорели люди. Этот запах горящих трупов долго преследовал меня. А вечером был на этом месте митинг-реквием в память о погибших. Стоял сильный мороз, градусов, наверное, 20 было. Но вся площадь на месте трагедии была заполнена, а люди шли и стояли по всей примыкающей улице Ткаченко. Такое не забудешь до конца дней».

Стреляли издалека, наобум

В тот день довелось пообщаться с корреспондентами западных газет. Один из них, высокий шотландец, был явно подавлен тем, что увидел и услышал. Он пытался найти объяснение, и не находил его. Он готов был поверить в террористические группы, проникающие в город и обстреливающие его из минометов со специально оборудованных автомобилей, но он не мог принять факта — стреляли по мирным гражданам обычные украинские солдаты-артиллеристы. Для цивилизованного сознания это было уж слишком.

Кстати, «минометная» версия поначалу была основной, хотя, конечно, 120-мм миномет бьет всего на 9 километров, а до позиций украинской артиллерии по прямой было 15-17. Год шло следствие Генеральной прокуратуры ДНР. Выводы его были однозначны — стреляли из крупного и дальнобойного орудия. Причем речь шла даже не о привычных для дончан к тому времени прилетах от самоходок или гаубиц, расположившихся как раз в пределах тех самых 15-17 километров от места трагедии.

«Объективные данные свидетельствуют, что артиллерийский обстрел Ленинского района города Донецка 22 января 2015 года велся из артиллерийских систем с направления северо-запад. Снаряды, осколки которых были исследованы специалистами, с большой долей вероятности могли быть выпущены из артиллерийского орудия калибра 203 мм. Наиболее подходящим орудием такого калибра, производившимся на территории бывшего СССР, является дальнобойное самоходное орудие 2С7 „Пион"», — было сказано в материалах уголовного дела.

Донецк: Не сметь стрелять в нашего мамонта! Фоторепортаж © Павел Нырков

«Команда СММ увидела две воронки. Одна из них, 8 м к северо-востоку от автобуса, — глубиной 5 см и диаметром 1,5 м. Другая, 150 м на юго-восток от автобуса, — глубиной 15 см и диаметром 1,8 м. В 11:00 наблюдатели СММ провели анализ обеих воронок и определили, что обстрелы, в результате которых образовались две воронки, велись с северо-западного направления».

Убийства, которые не скрыть

Украина, разумеется, открестилась от причастности к преступлению против человечности. Мол, мы не могли. Еще как могли, как выясняется. К тому времени уже никто не верил Киеву. Ведь еще в октябре правозащитники из международной организации «Хьюман райтс вотч», следящей за соблюдением прав человека, прямо обвиняли ВСУ в преступных обстрелах городов и сел Донбасса.

В своем отчете от 20 октября 2014 года эксперты этой организации писали: «Украинские правительственные силы применяли кассетные боеприпасы в Донецке в начале октября 2014 г. Применение кассетных боеприпасов по населенным районам — это нарушение законов и обычаев войны, поскольку такое оружие по определению является неизбирательным. При определенных условиях это может быть квалифицировано как военное преступление.

В ходе недельной полевой миссии на востоке Украины «Хьюман Райтс Вотч» задокументировала широкое использование кассетных боеприпасов в боевых действиях между украинскими правительственными силами и пророссийскими ополченцами в более чем десяти городских и сельских населенных пунктах. Во многих случаях нам не удалось исчерпывающим образом разрешить вопрос об ответственности, однако факты указывают на то, что правительственные силы нанесли несколько ударов по Донецку с использованием кассетных боеприпасов. 2 октября, во время удара по Донецку, в ходе которого использовались, в частности, кассетные боеприпасы, погиб сотрудник Международного комитета Красного Креста».

И далее: «Хьюман Райтс Вотч» отмечает наличие веских фактов, указывающих на причастность украинских правительственных сил к нескольким обстрелам центральной части Донецка с использованием кассетных боеприпасов в начале октября».

Обстрел мечети в Донецке. Аллаху бывает больно? © Рамиль Замдыханов

Повторения не будет

Надо сказать, что бесчеловечные, террористические по своей сути удары украинской артиллерии по Донецку наносились каждый раз, когда ВСУ терпело поражение в Донбассе. Закономерность эта жуткая дончанами определена давно. И тот факт, что подразделения народной милиции взяли в итоге в дни, предшествовавшие трагедии на Боссе, Донецкий аэропорт, уничтожив в нем сразу 44 украинских боевика, так называемых киборга, а чуть позже штурмом овладели городом и крупнейшим железнодорожным узлом Дебальцево, сделал невозможным безнаказанное убийство граждан ДНР. Стали бояться украинские вояки и возмездия донбассовцев, и негатива из Европы.

В пятую годовщину гибели ни в чем не повинных жителей Донецка, конечно, проводятся траурные мероприятия, которые говорят нам о том, что не скоро из памяти людей сотрется преступление нацистов под желто-голубым флагом. И в то же время сегодня Донбасс знает, что армия и государство его, пусть и не признанное пока, могут опереться не только на собственный патриотизм и силы, выучку, но и на поддержку на международной арене Российской Федерации, которая практически в одиночку шестой год стоит за право народа промышленного края выбирать, с кем ему жить и по какой дороге идти. И дорога эта уж точно не до Киева доведет.