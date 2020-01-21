В понедельник, 20 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук отчитался о снижении тарифов за декабрь на горячую воду и отопление в 124 городах Украины

«Уменьшение платежки уже сейчас — это результат, во-первых, совместной работы президента, правительства и органов местной власти. Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились. А правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках», — говорится в сообщении премьер-министра.

Еще в начале декабря президент Владимир Зеленский заявил, что правительство знает «интересное решение», которое поможет снизить тариф на отопление почти в два раза.

Затем, 17 января, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал теплоснабжающим компаниям снизить начисления потребителям за отопление и горячую воду в связи со снижением мировых цен на газ. Им было рекомендовано снизить тарифы, своевременно информировать об этом потребителей, а также произвести перерасчеты в полном объеме «всем категориям потребителей за предоставленные, предоставленные не в полном объеме и/или несоответствующего качества услуги, учитывая условия аномально теплой зимы». С местными властями провели разъяснительную работу, и тарифы вроде бы начали снижаться, по крайней мере в отчетах чиновников.

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Судя по обоснованиям для снижения тарифов на тепло, правительство Украины лишь использует для собственного пиара ценовую конъюнктуру, сложившуюся на мировых рынках. Иными словами, вполне логично ожидать снижения розничных цен для потребителей при снижении оптовых цен на мировых рынках. Проще говоря, премьер-министр ставит себе в заслугу факторы, от него не зависящие. Однако когда цена на газ на мировых рынках повысится, правительство Украины, повышая цены, будет утверждать, что это происходит «по независящим от нас причинам». На Украине, как известно, цены растут при падении гривны, но растут и при укреплении гривны.

Поставить себе в заслугу снижение цен пытается и мэр Киева Виталий Кличко. «В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами оплаты за тепло», — заявлял недавно Кличко.

Следует отметить, что счета за оплату тепла в любом случае должны были бы быть ниже на 20-25% даже без учета снижения мировых цен. Просто нынешняя зима выдалась аномально теплой, следовательно, и потребление газа — ниже.

Мало того, цены на газ снизились уже давно, стало быть, последние месяцы украинцы платили по необоснованно завышенным тарифам, на что обратил внимание экс-министр по вопросам ЖКХ (в 2007-2010) Алексей Кучеренко.

«В силу объективных оснований еще с мая этого года цена на газ на европейских рынках значительно уменьшилась. Это позволило закупать и закачивать летом так называемый реверсный газ по значительно меньшим ценам, чем в прошлом году. Какая в этом заслуга правительства?! В соответствии с вышеупомянутым постановлением предприятия теплокоммунэнерго могут (не обязаны!) инициировать пересмотр тарифов и уменьшение начислений. Получается, в Украине можно абсолютно безнаказанно выставлять людям счета по экономически необоснованным завышенным тарифам?!

Кто и каким образом будет отвечать за это дерзкое нарушение закона?! Цены на газ уменьшились давно. Почему только сейчас, "под елкой", правительство решило сделать этот "подарок" украинцам?! Почему это делается в кабинете президента?! Означает ли это "понижение" вместе с командой на понижение цен на горючее со стороны президента то, что именно президент Зеленский теперь несет ответственность за ценообразование на энергетических рынках?! Понимает ли господин Зеленский, что рано или поздно тарифы будут повышаться?!» — спрашивает экс-министр ЖКХ.

Мнимое снижение

Тем не менее, это было бы полбеды, если бы премьер-министр Украины ставил себе в заслугу реальное снижение цен для украинцев, пусть и вследствие внешних факторов. Однако комментарии украинцев под постом Гончарука на его странице в Facebook, в котором он рапортует о снижении цен, свидетельствуют об обратном.

«Как была цена отопления 1654 грн за гКал, так и есть. Ничего не изменилось», — пишет Ирина Меркулова из Киева.

«Интересно, почему я получила платежку за отопление на 1000 грн больше, чем обычно», — спрашивает Яна Андреева.

«Ничего не снизили, еще больше, чем было. Где снижение? Зима теплая и дерут. А если бы морозы, то сколько бы тогда стоило тепло?», — пишет Лариса Полищук.

«Запорожье. Больше на 200-300 грн, теплосеть накрутила больше кубов по счетчику при одинаковой температуре в квартире и за окном», — пишет пользователь Ник Шевченко.

«В Николаеве не снизили, хотя такой теплой зимы еще не было», — сообщает Алла Лисицына.

«В Киеве с 1500 грн до 1900. Это вроде как больше стало, а не уменьшилось», — пишет Елена Подгорная.

«Алексей, я не знаю, что вам наотчитывались, но в платежках отопление реально меньше не стало! Почти такая же сумма, как за декабрь 18-го + добавилась строчка «распределение газа», немного но тоже в +. Более того, декабрь 18-го был холоднее этого декабря и топили соответственно на котельных не так интенсивно. Разберитесь, пожалуйста, а потом демонстрируйте эти победы. Кривой Рог», — пишет пользователь Женя Жженный.

«Куда, маму твою, оно, интересно, снижено? 1653 гривни в платежке за 24 дня при средней температуре +4 в Ровно. Куда оно, твою дивизию, снижено? Министр, ты, может, на улицу выйди без самоката, в троллейбусе расскажи это гражданам?» — возмущается Владимир Завгородный.

В городе Днепр, например, «снижение» произошло через повышение. Как сообщает издание «Днепр вечерний», НКРЭКУ (Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг) своим постановлением от 17 января 2020 года установило новые тарифы на централизованное отопление для населения по КП «Теплоэнерго» г. Днепр. На основании этого постановления КП «Теплоэнерго» того же числа издало приказ по своему предприятию об установлении новых тарифов, о чем сообщило на своем сайте. В приказе указывается, что с 17 января 2020 года в расчетах с населением следует применять тариф на тепловую энергию в размере 1314, 62 грн за 1 Гкал. И кроме того, НДС — 20%. Нетрудно подсчитать, что НДС составит 262, 92 грн. Итого новый тариф с НДС — 1577,54 грн за 1 Гкал. Действующий до этого тариф на предоставление услуг по централизованному отоплению для населения был введен в действие с 1.01.2019 года в таком размере: 1302,30 грн / Гкал без НДС. НДС — 260, 46. Итого: 1562,76 грн/Гкал. Таким образом, арифметические расчеты показывают, что на самом деле тариф в городе повысился на 14,78 грн.

Одним словом, мы видим, что «снижение» произошло по тому же принципу, как устанавливают «скидки» в ряде торговых сетей «по акции»: на ценнике товара перечеркивают цену 200 рублей, пишут 120 рублей «по акции», хотя еще вчера этот товар стоил 100 рублей.

Как, понижая, повышать

Справедливости ради следует отметить, что обещанное снижение цен на отопление касалось только тех домов, которые отапливаются за счет газа, цена на который упала. Однако не было ни слова о снижении цен на отопление за счет угля, а многие котельные до сих пор топят именно углем, но на уголь цены на падали.

Тем не менее, даже те теплокоммунэнерго, которые отапливают дома за счет потребления газа, не спешат снижать тарифы, отмахиваясь от правительства лишь фиктивными отчетами о снижении. Иногда такую составляющую тарифа на отопление, как цена газа, действительно снижают, повышая параллельно расходы по другой графе — транспортировка газа или фонд заработной платы. В конце концов, ведь не только министрам и руководству «Нафтогаза» выписывать себе крупные премии. В итоге, для потребителя платежка остается в лучшем случае неизменной, а нередко цена повышается при заявленном понижении цены, как ни парадоксально это звучит.

Кроме того, как отмечал глава Жилищного союза Александр Скубченко, снижение цен может иметь негативные последствия для руководства теплокоммунэнерго.

«По закону о жилищно-коммунальных услугах, тарифы у нас должны быть экономически обоснованными. То есть, если предприятие их снизит, оно автоматически признает, что работало на завышенном тарифе, а это — преступление», — говорит Скубченко.

Тем временем, задолженности населения по оплате услуг ЖКХ продолжают расти. В конце прошлого года, по велению МВФ, еще 80 000 домохозяйств было отказано в субсидиях на оплату ЖКХ. По данным Госстата, на 1 декабря 2019-го долги населения за коммунальные услуги составляли 18,9 миллиарда гривен. За последние пять лет газ для украинцев подорожал почти в 10 раз, отопление — в 12 раз, электричество — в 5 раз, горячая и холодная вода — в 6 раз. По данным же соцопросов, снижения цен на газ, тепло и электроэнергию ждало от нового правительства подавляющее большинство украинцев.

Однако в реальности мы видим лишь фиктивное снижение, а вернее — голословные заявления об улучшении на фоне продолжения все той же политики в реальности. Достижения же украинского Кабмина в экономической сфере можно условно разделить на две категории: те, которые не зависели от его работы, и те, которые существуют только в отчетности.