20 января 2017 года состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Три года спустя вместо торжественных мероприятий годовщины его правления страна готовится к процедуры импичмента в верхней палате Конгресса, хотя республиканцы намерены его оправдать по обеим статьям обвинения

21 января в Сенате начнётся судебный процесс в рамках процедуры импичмента, руководить которым будет председатель Верховного суда США Джон Робертс, в роли обвинителей (управляющих импичментом) выступят семь конгрессменов-демократов, а коллегии присяжных — сенаторы.

17-го числа пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм объявила, что в команду адвокатов президента США Дональда Трампа войдут бывшие спецпрокуры Министерства юстиции Кеннет Старр и Роберт Рэй, выступавшими обвинителями по делу об импичменте 42-го президента США Билла Клинтона в 1998-1999 годах, Джейн Раскин, защищавшая Трампа во время расследования о «вмешательстве России» в президентские выборы-2016, бывший генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди, почётный профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц, адвокат Эрик Гершман, уже представлявший нынешнего президента в судах, а возглавят эту команду юрисконсульты Белого дома Пэт Чиполлоне и Джей Секулов.

Обвинение демократов

В субботу, 18 января, демократы передали в Сенат подробное обоснование импичмента: президент использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод, а затем попытался скрыть этот замысел, запрещая чиновникам давать показания и тем самым мешая Конгрессу провести расследование.

«Дело в отношении президента Соединённых Штатов является простым, факты неоспоримы, а доказательства ошеломляют. Конституция предоставляет решение, когда президент совершает столь серьёзные злоупотребления властью: импичмент и отстранение. Единственным остающимся вопросом является то, примут ли члены Сената на себя ответственность и выполнят ли обязанности, возложенные на них создателями Конституции и присягой. История рассудит, насколько каждый сенатор стремился быть выше межпартийных разногласий, честно изучить факты и защитить Конституцию», — говорится в тексте 111-страничного документа, опубликованного на сайте спецкомитета Палаты представителей по разведке.

Демократы также обращают внимание на постановление Счётной палаты США от 16 января, в котором подчёркивается, что глава государства не имел права приостанавливать военную помощь по политическим причинам, поскольку её выделение утверждал Конгресс.

В переданном Сенату меморандуме также упоминается американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас, который ранее выполнял на Украине поручения личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, а теперь активно содействует оппозиции в процессе импичмента. В начале января он передал Палате представителей материалы, которые должны доказать вину Трампа, в том числе свою переписку с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, обещавшим передать компромат на сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, наиболее вероятного кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 3 ноября 2020 года, Хантера в обмен на увольнение посла США на Украине Мари Йованович. Держись, я скоро буду! Война компроматов между США и Украиной выходит на дипломатический уровень © AP, Senate Television via AP | AP, Senate Television via AP | Перейти в фотобанк

В воскресенье, 19 января, председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф в эфире телекомпании ABC сказал, что команда управляющих импичментом, которую он возглавляет, пока не может составить список свидетелей для участия в судебном процессе в Сенате, потому что не знает, каких свидетелей вызовут республиканцы, которые определяют правила процедуры. Кроме того, он посетовал, что Агентство национальной безопасности и разведывательное сообщество сократили количество предоставляемых Конгрессу документов, связанных с Украиной, по его мнению, из-за давления со стороны Белого дома.

Ответ республиканцев

Адвокаты Трампа выпустили заявление, в котором уличили демократов в попытке отменить результаты президентских выборов 2016 года и вмешаться в предстоящие выборы, которые пройдут 3 ноября, а также призвали Сенат отвергнуть представление к досрочному отстранению президента от власти.

«Представление к импичменту само по себе недействительно с точки зрения Конституции. Оно даже не выдвигает обвинений в каком бы то ни было преступлении или нарушении закона, не говоря уже об «особо тяжких преступлениях и проступках», а всё это требуется по Конституции», — говорится в документе.

В конце 2019 года Алан Дершовиц, который вошёл в команду адвокатов, которые будут защищать Трампа на судебном процессе в Сенате, говорил в эфире радиостанции WNYM, что в американских федеральных кодексах нет такого преступления, как сговор с иностранным государством, а также не будет нарушением закона и то, если кто-либо назовёт имя осведомителя по ситуации с Украиной. Продукты в обмен на голоса избирателей. Зачем Трампу торговая сделка с Китаем © AFP, MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | AFP, MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | Перейти в фотобанк

«Демократам в Палате представителей потребовалось 48 дней на импичмент. Они не позволили президенту вызвать ни одного свидетеля для дачи показаний, не дали его адвокатам разрешение присутствовать на заседании спецкомитета по разведке полного состава. Получается, что одна политическая партия по сути засудила его. И они ещё просят о честности в Сенате, нарушив до этого все нормы нашей деятельности. Чем скорее всё это завершится, тем будет лучше для страны», — заявил в эфире телеканала Fox News сенатор от штата Южная Каролина республиканец Линдси Грэм.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл говорил, что его однопартийцы, имеющие простое большинство голосов (53 из 100) могут принять резолюцию и самостоятельно определить порядок проведения судебного процесса — без допроса свидетелей и привлечения дополнительных доказательств.

В свою очередь, Трамп похвалился в Twitter, что Республиканская партия никогда не была такой сплочённой, как сейчас, и обвинил демократов в попытке помешать Берни Сандерсу баллотироваться в президенты: якобы они специально тянули с передачей дела об импичменте в Сенат столько, чтобы его рассмотрение началось ближе к 3 февраля, когда в Айове пройдут первые собрания партийных активистов (итоги которых повлияют на назначение выборщиков), чтобы Сандерс не смог в это время пообщаться с местными избирателями, поскольку как сенатор обязан присутствовать на всех заседаниях верхней палаты Конгресса, посвящённым импичменту. Таким образом, как утверждает Трамп, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси содействует выдвижению Джо Байдена.

Как ожидается, судебный процесс займёт около двух недель, то есть примерно до 4 февраля или дольше. В таком случае Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (по результатам опроса исследовательской службы Университета Монмута 9-12 января среди 405 членов Демократической партии, которые намерены участвовать в кокусах 3 февраля, занимают второе, четвёртое и пятое места соответственно) временно приостановят свои избирательные кампании, в отличие от лидера Джо Байдена и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа.

Согласно регламенту проведения судебного процесса в Сенате:

1) председатель Верховного суда и все 100 сенаторов дадут клятву «осуществлять правосудие в соответствии с Конституцией и законами;

2) пройдёт голосование по определению порядка работы Сената на время разбирательства (по процессу импичмента Билла Клинтона сенаторы заседали все дни, кроме воскресенья);

3) у сторон защиты и обвинения будет время на изложение своих позиций в письменном виде;

4) публичное представление этих позиций (во время выступлений сенаторам запрещено разговаривать и перебивать докладчиков);

5) конгрессмены через председателя передадут свои вопросы;

6) сенаторы могут вынести на голосование дополнительные предложения, например, сразу провести голосование по вопросу виновности президента (тогда допроса свидетелей не будет) или, наоборот, вызвать свидетелей;

7) допрос свидетелей за закрытыми дверями с видеозаписью (если дело дойдёт до этой стадии);

8) выступление каждой стороны с заключительным заявлением;

9) совещание сенаторов за закрытыми дверями;

10) каждый сенатор выскажет свою позицию;

11) итоговое голосование.