Братья Григорий и Игорь Суркисы обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против бывшего президента Петра Порошенко, требуя от него компенсировать $140 млн за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих им акций телеканала «1+1». Первое заседание по делу может состояться в мае нынешнего года

Событие, казалось бы, не особо примечательное, но оно может значительно повлиять на разбирательство вокруг национализации «Приватбанка».

Несостоявшаяся сделка по покупке акций «1+1»

«На сегодняшний день иск подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами. В течение четырех последующих месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований, после чего ориентировочно в мае 2020-го состоится первое заседание», — писало издание «Зеркало недели».

В 2015 году Петр Порошенко сделал братьям Суркисам предложение по покупке их доли акций канала «1+1»: в структуре собственности СМИ Григорий и Игорь владеют четвертью акций в равных долях. Предполагаемая сумма сделки должна была составить 140 млн долларов. Суркисы охотно согласились, так как нуждались в деньгах и хотели распрощаться с Игорем Коломойским. После долгих переговоров стороны сошлись на продаже акций Суркисов в рассрочку на 8 лет. Но после заключения контракта Порошенко вдруг внезапно передумал. Согласно юридическим договоренностям, все спорные моменты контракта рассматриваются на базе английского права, поэтому именно в Лондоне бизнесмены требуют компенсации у бывшего главы государства. Автор в роли жертвы. Почему обличитель Портнов не может посадить экс-президента Порошенко © aportnov.com

Отметим, что в мае прошлого года о планах Суркисов судиться с Порошенко заявил совладелец «1+1» олигарх Игорь Коломойский. По его словам, экс-президент хотел добиться контроля над телеканалом, выкупив долю Суркисов, а потом намеревался договориться с ним о покупке еще 25% акций. Коломойский оценивал сумму сделки в $240-250 млн. Он подчеркнул, что Порошенко отказался от своих намерений, поскольку бывшая на тот момент глава Нацбанка Валерия Гонтарева убедила его в том, что контроль над телеканалом можно будет получить благодаря национализации «Приватбанка».

При чем тут «Приватбанк»?

Как только банк был национализирован, НБУ обнулил финансовые обязательства «Приватбанка» перед вкладчиками, связанными с Коломойским. Семьи Григория и Игоря Суркисов признали аффилированными с олигархом, вследствие чего Суркисы потеряли 248,6 миллионов долларов и 574 тысячи евро в кипрском филиале банка как юридические лица, и еще 1,04 миллиарда в Украине как физические лица. Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами, требуя вернуть их капитал. Суды первых инстанций в 2017 году отменили решение НБУ о признании о президента футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса, его дочери Марины, дочери Григория Суркиса — Светланы, а также их отца аффилированными с «Приватбанком» лицами. Банк обязали уплатить более 1 млрд гривен, но сейчас дело должен рассмотреть Верховный суд.

По сути, Порошенко предложил Суркисам оплатить сделку их же деньгами: они должны были передать свои 25% телеканала «1+1» в обмен на возвращение им их же финансовых средств из филиала «Приватбанка» на Кипре. Тяжба Суркисов против Порошенко может существенно повлиять на позиции Украины в споре с Коломойским и Боголюбовым по национализации банка. Ведь если ранее Украина пыталась доказать существование «мошеннических схем» в финансовом учреждении, то теперь у олигархов появляется шанс продвинуть свою позицию, согласно которой национализация ПриватБанка прошла под давлением Порошенко и Гонтаревой. Об этом свидетельствуют переговоры 2016 года, в рамках которых обсуждалась возможность оставить банк Коломойскому в обмен на контрольный пакет «1+1». Братья Суркисы дадут показания о хищениях © пресс-служба НАБУ

В случае победы Суркисов правомерность процедуры национализации «Приватбанка» будет поставлена под большое сомнение. Это может свидетельствовать о том, что финансовое учреждение на самом деле было передано под контроль государства ради наживы и политической выгоды, а не для «спасения экономики», как утверждали представители бывшей украинской власти. Соответственно, Коломойский, Боголюбов и другие акционеры могут получить реальные основания требовать компенсации от Украины.

Первый иск, оспаривающий национализацию «Приватбанка», государство получило в начале 2017 года — через несколько недель после перехода банка в госсобственность. Он лежал без рассмотрения целых два года, но 18 апреля 2019 г. Окружной административный суд Киева согласился с доводами юристов Коломойского о том, что у НБУ не было законных оснований признавать банк неплатежеспособным, значит, сделка по покупке банка Минфином — недействительна.

Главный аргумент Коломомойского — НБУ не располагал достаточными доказательствами, что «Приватбанку» нужна докапитализация на $5 млрд. Позиция Нацбанка — о гигантской дыре в капитале банка было известно еще с 2015 года. В НБУ отмечают, что в начале 2016-го Коломойский и Боголюбов сами признали масштабы проблемы, подписав программу финансового оздоровления банка на 134,4 млрд грн.

В январе 2018 года НБУ со ссылкой на расследование Kroll утверждал, что из «Приватбанка» за 10 лет вывели $5,5 млрд. Коломойский в свою очередь озвучил претензию на $2 млрд капитала, которые якобы были отобраны у него вместе с банком. В лондонском иске «Приватбанка» к экс-акционерам фигурирует сумма в $1,8 млрд.

Что все это значит для Порошенко?

Для Порошенко победа Суркисов в их иске может означать еще одно уголовное дело, так как именно он стал инициатором национализации. Если Украине придется выплачивать бывшим собственникам компенсацию, ответственность за это должен будет нести именно бывший президент, который осуществлял незаконные манипуляции. Одно дело в связи с «Приватом» против него уже есть: 13 мая прошлого года Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 апреля по делу «Приватбанка». Заявление подали судьи Окружного административного суда Киева против Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы Нацбанка Якова Смолия. 18 апреля после решения суда, который удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского о незаконности национализации «Приватбанка», Порошенко пугал украинцев экономическим коллапсом в случае избрания президентом Владимира Зеленского и возвращения банка Коломойскому. В тот же день было созвано экстренное заседание СНБО, где действующий на тот момент глава государства, т.е. Порошенко, поручил Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре оценить наличие оснований для открытия уголовного дела на судей «за неправосудное решение».

Такие действия можно расценивать как давление, посягательство на независимость судов, что квалифицируется ст. 376 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов). И хотя пока количество уголовных дел против пятого президента Украины не перерастает в качество (политик чувствует себя абсолютно спокойно, игнорируя повестки на допросы в ГБР), ситуация может измениться в любой момент. Для этого из свидетеля он должен быть переведен в статус обвиняемого.