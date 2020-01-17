В пятницу, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Глава правительства уходит, но не уйдёт, считают политические эксперты

Сам Гончарук заявил, что написал заявление, «чтобы нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства».

Напомним, в среду, 15 января, в Сеть была слита аудиозапись, сделанная якобы во время совещания у Гончарука. На записи мужчина, голос которого приписывается премьеру, говорит о том, что у президента Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, а также признается, что сам является в экономике «полным профаном».

Оппозиция заявила, что Кабмин дискредитирует президента и способствует обострению социально-экономического кризиса в стране, и призвала к его отставке.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — сообщил Гончарук.

Тонкая игра Гончарука

Пять причин, по которым Зеленскому невыгодно отправлять Гончарука в отставку © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

«Зеленский не планирует отправлять Гончарука в отставку. Гончарук, не создающий альтернативный президенту центр власти, Зеленского устраивает», — утверждают источники издания.

Также отмечается, что комбинация с подачей заявления Гончаруком «не по адресу» призвана погасить волну со скандалом, связанным с записью совещания с руководством Нацбанка и экономического блока Кабинета министров.

Важно также, что согласно украинскому законодательству премьер страны должен подать заявление об увольнении в Раду, которая его назначает и освобождает от обязанностей.

На это же указывает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он называет заявление Гончарука политическим, а не юридическим.

«Пока же или премьер-министр профан и в юриспруденции, или это просто игра с целью получить новый "вотум доверия" от президента в виде отказа в отставке», — считает эксперт.

На фоне дефицита кадров премьер поднимает ставки

Сейчас мы не можем говорить о причине отставки, потому что даже сам Гончарук её конкретно не указал, сообщил Украине.ру политический эксперт Руслан Бизяев.

Безпалько назвал три сценария в истории с отставкой Гончарука © РИА Новости, Нина Зотина — добавил политолог.

По его словам, ситуация сейчас очень сложная, «слишком много pro и contra в этом вопросе», поэтому он воздерживается от прогнозов.

В ситуации с отставкой премьера сыграла свою роль кампания, которую развернули в прессе против Гончарука после его известных высказываний с критикой в адрес президента. Такое мнение у политолога Александра Теплюка.

«Считаю, что своим заявлением Гончарук решил поднять ставки в игре — с учетом дефицита хороших кадров, к которым, кстати, сам Гончарук не относится», — сообщил эксперт в комментарии изданию Украина.ру.

В целом же наличие грамотных профессионалов в обойме Зеленского настолько мало, что снижает шансы на увольнение Гончарука процентов до 50% — то есть не факт, что она будет принята, говорит Теплюк, «поэтому Гончарук и набивает себе цену».

Коломойский добивался (и добился?) отставки премьера



По поводу отставки Гончарука на Украине говорили с ноября, и очень уверенно прогнозировали её не позже апреля, рассказал изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, было очевидно, что отставки Гончарука добивается олигарх Игорь Коломойский. Кроме того, известно, что все сотрудники Зеленского, включая всех министров (они в этом сами признавались), написали заявления об отставке в момент своего назначения на должность.

«Таким образом, я исхожу из того, что не Гончарук написал заявление об отставке, а Зеленский дал ход его ранее написанному заявлению. Это значит, что Коломойский добился своего и это правительство он, очевидно, уже почти сбил, осталось только дождаться, когда пройдёт официальная церемония», — отметил эксперт.

Лесев: «Из истории с отставкой Гончарука Зеленский без потерь не выйдет» © Facebook, Игорь Лесев Кроме того, продолжил Ищенко, если у Зеленского лежат заявления всех его ключевых сотрудников об отставке, то, очевидно, Гончаруку не было смысла писать еще одно заявление об отставке, если одно уже написано с открытой датой, и Зеленскому только надо было дату поставить.

«Следовательно, я исхожу из того, что Гончарука просто уведомили о том, что его заявление об отставке сейчас будет пущено в ход, после чего он сделал соответствующее заявление. Ну а дальше посмотрим. Еще раз повторяю, что Коломойский активно боролся против этого правительства», — заявил политолог.

Гончарук рискует повторить судьбу Данилюка

В свою очередь глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что заявление Гончарука — это не стремление премьера уйти в отставку, а способ борьбы за то, чтобы остаться на этой должности.

«Но повышая ставки, через подачу заявления об отставке, Гончарук, возможно, совершает роковую ошибку. Похоже, Зеленский не собирался отправлять Гончарука в отставку, но он не любит, когда ему ставят ультиматумы, даже в такой подобострастной форме, как это сделал Гончарук.

Поэтому теперь я не уверен в реакции президента Зеленского. Может повториться история с Александром Данилюком. Бывший секретарь СНБО таким же образом пытался влиять на президента Зеленского. И закончилось это его отставкой.

Ведь президент может сказать: хорошо, Алексей, раз ты оказался таким слабаком, то уходи, но по собственному желанию и направляй свое заявление в Верховную Раду. Но, может быть, президент ограничится выговором чересчур взволнованному премьеру и даст ему еще один шанс, но на некоторое время.

Не стоит премьеру дергаться и истерить. Спокойнее надо реагировать на такие проблемные ситуации», — написал Фесенко в Facebook.

Кто может прийти на смену Гончаруку

Сейчас нет такого кандидата на позицию премьера, который устроил бы всех, и это автоматически приводит к торгам. Сам Зеленский это очень хорошо понимает, считает Александр Теплюк.

«С учетом количества различных групп влияния в одной только партии «Слуга народа», очень сложно определиться с кандидатурой. А если еще искать поддержку у других политических сил, то ситуация усложнится еще больше: каждый будет предлагать своего кандидата», — сообщил политолог.

То есть кандидатов много, но какого-то единого, на котором бы все сконцентрировались, нет, добавляет он — и если кулуарные торги не помогут решить этот вопрос, то и Гончарука никто не уберёт.

И Гончарука, и Зеленского может заменить кто угодно, а можно вообще не менять, хуже от этого не будет. Можно оставить вакантную должность, категоричен Ростислав Ищенко.